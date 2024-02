Presidente Boric reconoce excesos en “querellas y recriminaciones” contra Sebastián Piñera

El Presidente Gabriel Boric, y los expresidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei despidieron con sentidos discursos a Sebastián Piñera este viernes, durante la realización del funeral de Estado.

El Mandatario fue el último en subirse al estrado en el ex Congreso Nacional para despedir a Piñera, afirmando que “hoy despedimos a un Presidente de Chile como corresponde en la tradición republicana de nuestro Estado, de la cual tenemos buenas razones para estar orgullosos”.

“El Presidente Piñera tuvo que afrontar momentos dolorosos y complejos para el país (…) abrió paso a una derecha democrática, liberal y abierta al diálogo por el bien de Chile”, añadió.

Boric en reiterados momentos dejó en claro que tuvo diferencias con Piñera, tanto como Gobierno como oposición, pero reconoció posteriormente que “nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo, a pesar de las públicas diferencias que tuvimos en el pasado”.

“Sebastián Piñera fue un hombre que siempre puso a Chile por delante, que nunca se dejó llevar por el fanatismo o el rencor. Todos quienes estamos en política debiéramos tomar nota de estas virtudes”, reiteró. En ese sentido, dijo que “como parlamentario fui opositor a Sebastián Piñera, y no me arrepiento, porque así funcionan las democracias. Estar en el sillón de O’Higgins me ha permitido comprender y aquilatar su rol”.

En una de sus frases más memorables de su discurso, fue cuando dijo que “durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”, lo que fue aplaudido por los presentes.

“Ya es hora compatriotas, que nos acostumbremos a respetarnos en nuestras legítimas diferencias, a pactar treguas o acuerdos a pesar de aspiraciones o historias que nos separen. A asumir los entendimientos no como los triunfos de unos sobre otros, no como la renuncia en de unos en favor de otros, sino como el camino necesario para avanzar en un mundo complejo y lleno de incertidumbres, y sobre todo poniendo el bien superior d nuestra patria por delante de nuestras discrepancias”.

Los discursos de Frei y Bachelet

Minutos antes, los expresidentes Frei y Bachelet también tomaron la palabra para despedir a Piñera.

Primero fue Frei, quien dijo que viene “a rendir homenaje a un servidor público”, además de afirmar que “fue un demócrata ejemplar”.

“Votó por la opción No, lo que permitió recuperar nuestra democracia. Junto con ello, nunca dudó en manifestar su condena a las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. En segundo lugar, fue un líder de nuestra Nación”, manifiesta.

“Junto a Sebastián Piñera compartimos valores trascendentes, como el amor y dedicación por la familia, que ambos aprendimos de nuestros padres. Junto con Cecilia construyeron una hermosa familia a la que siempre, y a pesar de todas sus actividades, le dedicó su tiempo, atención y cariño, y a la que sin duda era la más grande razón de su alegría de vivir”, agregó.

“El mejor homenaje que le podemos hacer es que reine la grandeza, que cesen las pequeñeces y las profundas descalificaciones personales”, cerró.

En tanto, Bachelet dijo que “hoy es el Estado el que despide a uno de sus más grandes protagonistas”.

“Él empujaba una derecha que podía tomar distancia del autoritarismo. La campaña por el ‘No’, las reformas políticas y la primera reforma tributaria son aportes concretos al proceso de democratización de Chile”, aseguró.

“Algunos hablarán de su capacidad de gestión en periodos de estabilidad o de crisis, otros de grandes momentos, de encuentros como el rescate de los mineros, otros de su capacidad de actualizar el proyecto de país de la derecha, otros tendrán una mirada más críticas, es esperable y es lo que le da vitalidad a la democracia”, siguió.

“Quiero destacar algo que nadie podrá arrebatarle al Presidente Piñera, las diferencias no le incomodaban, su corazón liberal las alentaba”, agregó, lo que fue aplaudido por los presentes.

Bachelet recordó que Piñera siempre abogó por el camino de la democracia. Por lo mismo, mencionó que fue él mismo, durante el estallido social, que “fue el quién invitó a Naciones Unidas a hacer un informe riguroso y con recomendaciones para abordar las graves violaciones a los derechos humanos”.

Senado y Corte Suprema

Al estrado también se subieron los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, representantes del Poder Legislativo y Judicial, respectivamente.

“Nos reunimos hoy a nombre del Estado para rendir homenaje a quien hizo justamente de esa construcción democrática, parte muy importante de su vida”, dijo Coloma.

“El Presidente Piñera hace hoy su entrada por la puerta ancha de la historia de Chile”, declaró, asegurando que él “sabía que no hay paz social sin tolerancia, y ese fue el sello de sus dos mandatos presidenciales”, agregó.

Más adelante en su discurso, Coloma dice que “jamás vi que ni los ataques más arteros, las acusaciones más infundadas, ni las criticas más injustas, debilitaran su compromiso con la democracia, el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos, en todo momento, lugar y circunstancia sin condiciones ni ambigüedades de ninguna expresión”.

Blanco, en tanto, dijo que “no solo hablo de un estadista que condujo los destinos del país, sino que también de una persona en que se fundió de manera prolífica la virtud multifacética, dotado de un cariño y capacidad de diálogo y formación de acuerdos que pueden tener solo algunos”.

“La huella que deja hace posible el consuelo, porque sus acciones como ser humano no puede ser olvidadas”, añadió.

Agradecimientos de la familia Piñera Morel

Tras el discurso de los presentes, tomó la palabra Magdalena Piñera, hija del expresidente, quien agradeció el cariño recibido por los chilenos y al Gobierno del Presidente Boric.

“Quiero dar las gracias a todos ustedes, partiendo por usted Gabriel Boric, Presidente de la República, que han sido muy acogedores con nosotros desde el primer minuto que se supo de esta tremenda tragedia”, expresó.

“Espero que este homenaje sirva para que resurja la unidad y la amistad cívica en este país”, dijo.