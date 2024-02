Cuatro fallecidos deja incendio en mall chino de Puerto Varas

Este lunes pasado, se desató un incendio en un mall chino ubicado en el centro de Puerto Varas, Región de Los Lagos, afectando a tres locales comerciales. En un principio, la Fiscalía informó que cuatro personas estaban desaparecidas, pero tras controlar el siniestro, se hallaron los cuerpos sin vida.

Inicialmente, cuatro personas estaban reportadas como desaparecidas. Luego de controlado el incendio, los equipos de emergencia ubicaron a tres personas sin vida al interior del local en el centro de Puerto Varas, Región de Los Lagos. Más tarde, la cifra se elevó a cuatro, según información de la Fiscalía.

“Hasta el momento, son tres personas de las que se han encontrado los cuerpos, y falta todavía que se ubique el cuerpo de la última persona”, declaró la fiscal Lorena Meza. Aunque aún no se han revelado las identidades de las víctimas, tres de las cuatro han sido halladas, y los peritajes de ADN están pendientes.

Fiscalía local de Puerto Varas confirma el hallazgo de 3 personas fallecidas al interior de local comercial afectado por un incendio durante esta mañana en el centro de Puerto Varas. Una cuarta persona continúa desaparecida. Detalles Fiscal Lorena Meza. Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/7UKPffdpnI — Fiscalía Regional de Los Lagos (@FiscaliaRegionX) February 12, 2024

Las víctimas corresponden a tres personas de nacionalidad china y una boliviana. Según información preliminar, estas personas podrían haber estado en una bodega en el segundo piso, donde se cree que comenzaron las llamas. La fiscal indicó que se está investigando la posibilidad de la intervención de terceras personas y se espera la confirmación de las causas del accidente.

Luego de diversas diligencias, Fiscalía de Puerto Varas confirma hallazgo de una cuarta persona fallecida al interior de local comercial afectado por un incendio esta mañana en el centro de Puerto Varas. Origen del siniestro está en investigación. @FiscaliaRegionX @CarabLosLagos pic.twitter.com/bBnI9djo9w — Fiscalía Regional de Los Lagos (@FiscaliaRegionX) February 12, 2024

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, llamó a examinar la carga calórica en los edificios para prevenir la propagación rápida de incendios. “Mirar cuál es la carga calórica en los edificios y así evitemos que incendios se propaguen de una manera mucho más acelerada como éste”, indicó el edil.

Tras la tragedia, destacó la importancia de considerar el tipo de contenido de los edificios y sugirió revisar la ubicación de diferentes tipos de comercios en el centro de la ciudad

“El tipo de contenido de los edificios es fundamental, porque como municipios no podemos normar el tipo de comercio que se efectúe, pero sí me parece fundamental, a raíz de los incendios que se han visto a lo largo del país, que podamos ver efectivamente que hay distintos tipos de comercio y no todos pueden estar en el centro de la ciudad”, expuso.

Las autoridades locales trabajan con equipos especializados para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar su origen.