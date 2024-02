Chile Vamos da la espalda a “fórmula Piñera” para reforma previsional

La noche del pasado domingo, después de una semana marcada por el fallecimiento del ex Presidente Sebastián Piñera, los principales dirigentes de Chile Vamos se juntaron para organizar un masivo encuentro el próximo 6 de marzo, cuando se cumpla un mes del deceso del exmandatario.

En la reunión participaron los líderes de RN, la UDI y Evópoli. El objetivo: reflexionar sobre los temas que preocupaban a Sebastián Piñera, para así continuar con su legado.

Parte importante de ese legado es la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esta cobra especial relevancia este año, considerando que en marzo continuará la discusión de la reforma previsional planteada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El tema es que la PGU no formaba parte del programa presentado por Piñera cuando fue candidato a su segundo mandato, ya que primero se intentó avanzar con una reforma previsional, cuya fórmula logró sortear la Cámara de Diputados, pero luego no pudo seguir su tramitación en el Senado. Hablamos de la “fórmula Piñera“, la que pretendía dividir fifty-fifty el 6% de cotización adicional con cargo al empleador.

“Hemos optado por una solución salomónica: la mitad a la cuenta individual al ahorro previsional de cada trabajador para financiar su pensión y la otra mitad a un fondo previsional colectivo para mejorar las pensiones de los sectores más vulnerables”, decía Sebastián Piñera en enero de 2020, aunque luego, con la PGU aprobada, cambiaría radicalmente de opinión para alinearse con la coalición que respaldó sus dos mandatos.

La idea de dividir la cotización adicional en 3 y 3 fue recogida tanto por la DC y Demócratas, como por el Gobierno del Presidente Boric. Sin embargo, pese a aprobarse la idea de legislar la reforma previsional, la fórmula, que era considerada el corazón del proyecto, fue rechazada, dejando una victoria con sabor amargo para La Moneda y a la reforma como un “cascarón” que todavía debe generar un acuerdo en torno al polémico 6%.

“Aún estamos a mitad de camino“, enfatizó el Presidente Boric en dicha oportunidad, afirmando que “los acuerdos son el camino”.

El momento ideal para reponer la oferta

Lo que se sabe hasta ahora es que el oficialismo insistirá en transferir parte de la cotización adicional a un fondo de solidaridad, mientras que la derecha se mantendrá firme en una postura que le da la espalda a la salomónica “fórmula Piñera”.

“Es cierto, Piñera fue quien propuso 3 y 3. Es raro que en los homenajes a su voluntad de alcanzar acuerdos, no se haya recordado esta, con la cual el entonces Presidente quería cerrar la reforma de pensiones. Sería el momento ideal para reponer esa oferta unitaria por parte de la oposición”, dijo a El Mostrador el senador José Miguel Insulza, militante del Partido Socialista (PS) y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

El mismo llamado hizo su par de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Gastón Saavedra (PS), quien recalcó que Sebastián Piñera fue parte de una de las situaciones más complejas del país en el estallido social, pero también recordó el discurso del Presidente Boric durante el funeral de Estado. Valoró que se reconociera al exmandatario como un demócrata y que se afirmara que hubo “excesos” de parte de la entonces oposición. Pero, “sería conveniente que al frente hagan lo mismo“, señaló el legislador socialista.

El senador Saavedra llamó a dejar las veredas antagónicas y transitar por una sola calle. En ese sentido, espera que haya “coherencia” en la derecha.

“El trágico fallecimiento del ex Presidente Piñera deja como legado una de sus iniciativas que quedó inconclusa, la idea de mejorar el sistema de pensiones a partir de un reparto equilibrado de los seis puntos que estarían poniendo los empresarios. Entonces, eso, tenemos que recogerlo, o más bien la derecha tiene que recogerlo, porque en nosotros ya está la flexibilidad suficiente como para lograr un acuerdo perfecto”, sostuvo el senador Gastón Saavedra.

“Son otros tiempos”

Pese a que ha habido sectores de la oposición que han mostrado apertura en ciertos temas de la reforma de pensiones, sobre todo en cambios a la industria, Chile Vamos ha manifestado que no existe disponibilidad para que puntos de cotización vayan a un seguro social. Incluso, hay parlamentarios han ido un paso más allá, abriendo la discusión a que sea el próximo gobierno el que resuelva la fórmula sobre cómo mejorar las pensiones actuales.

“Chile Vamos está empeñado en que el aumento de cotización vaya a las cuentas de capitalización individual de las y los trabajadores. Ello asegura mejores pensiones futuras y se hace cargo de la demanda, manifestada a través de todas las encuestas de opinión, en el sentido de que el 6% sea de su propiedad”, declaró a este medio el senador de Renovación Nacional (RN), José García Ruminot, también miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Para mejorar las pensiones, según el senador García Ruminot, se debe hacer “un esfuerzo fiscal que sume un mayor aporte de las empresas públicas; mejores medidas para disminuir la informalidad y tener mayor cumplimiento tributario; revisión, ajustes y ahorros del gasto fiscal y, lo más importante, crecimiento económico alto y sostenido”.

Consultado por si Chile Vamos podría abrirse a destinar puntos de la cotización adicional a un fondo de solidaridad en marzo, tal como lo planteó el fallecido ex Presidente Piñera en su momento, el legislador de RN recalca que “son otros tiempos, otras realidades políticas”, sobre todo luego de la aprobación de la PGU.

En esa misma línea se manifestó el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, para quien la fórmula Piñera “perdió vigencia” después de aprobarse la PGU, la que a su juicio “fue capaz de incorporar solidaridad y mejorarle las pensiones a las personas de más escasos recursos”.

El senador Macaya dijo que incluso conversó con el Presidente Boric de los ajustes y mejoras que se podían hacer en la industria previsional chilena “sin refundarla, pero sí mejorándola”.

De todas formas, pese a dejar de lado la fórmula del 3 y 3, el timonel de la UDI plantea que hay aspectos del proyecto de Piñera que siguen plenamente vigentes, como la incorporación de más competencia y nuevos actores que refuercen “la libertad de elegir”.

Cabe mencionar que el senador Macaya ha manifestado la posibilidad de “chutear” para el próximo gobierno “lo que no vamos a ser capaces de avanzar”.

“Quedó solamente la cáscara”

También desde la UDI, el senador Iván Moreira, quien en marzo pasará a presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social, remarcó que la “fórmula Piñera” se construyó en un contexto muy diferente al de hoy, cuando no existía la PGU, la que según sus cálculos equivale a cinco puntos de cotización. En ese momento, agregó, tampoco se habían realizado los retiros de las AFP, los que —no obstante—a su juicio fueron necesarios.

De la iniciativa del Presidente Boric, según el senador Moreira, “quedó solamente la cáscara y no hay contenido, porque el contenido que no nos gustaba se rechazó”. Por eso, llamó al Gobierno a buscar otra fórmula, aunque los plazos no están claros.

El senador Moreira ve difícil que antes de julio la reforma salga de la Comisión del Trabajo del Senado.

“Hay que aunar voluntades, dejarse de ideologismo y entender que el mundo cambió”, sentenció.

Desde Evópoli, la presidenta del partido, Gloria Hutt, se alineó con sus pares de Chile Vamos y también sostuvo que la “fórmula Piñera” se dio en un escenario en el que no existía la PGU. “Ahora sí existe la PGU, que es un componente solidario financiado con recursos centrales, eso hace un cambio importante”, señaló.

La timonel de Evópoli también deslizó que puede ocurrir que haya otros componentes de ese proyecto de ley que incluyó la propuesta del 3 y 3 que a su juicio “pueden ser valiosos para incorporar en la discusión de la propuesta del acuerdo por pensiones”.

Lo que se viene en marzo

La reforma previsional del Gobierno del Presidente Gabriel Boric se prepara para su segundo trámite constitucional, en busca de acuerdos con las distintas bancadas del Senado para dar viabilidad política a su enmienda.

La discusión está programada para el miércoles 6 de marzo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La presidencia de dicha comisión estará en manos de la derecha en marzo, liderada por el senador Iván Moreira, con mayoría de senadores de oposición. Sin embargo, la ministra Jeannette Jara (PC) ha declarado que no ve el cambio en la dirección como un problema.