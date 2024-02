Comunidades de Chiloé piden suspender polémico proyecto eléctrico que se vota este martes

Un nuevo capítulo sumará el polémico proyecto Sistema de Transmisión S/E Tineo – S/E Nueva Ancud, ya que este próximo martes 20 de febrero se votará el Informe de Evaluación Ambiental de la iniciativa de Transelec en el Gobierno Regional de Los Lagos.

El proyecto ha sido tachado como polémico debido a que ha generado revuelo en las distintas comunidades del norte de Chiloé, las que se han enfrentado constantemente a la instalación del tendido eléctrico que conectará a la Isla Grande con el continente.

Según denuncian las comunidades, el proceso no ha estado exento de vicios de forma y de fondo, por lo que solicitan la invalidación de todos los actos administrativos dictados dentro del procedimiento de evaluación ambiental y el procedimiento mismo, a partir del día 10 de febrero de 2022. Y no descartan iniciar acciones legales para que esto quede paralizado.

En paralelo, el SEA de la Región de los Lagos, a través de su director Sergio Sanhueza Triviño, envió con urgencia el Informe de Evaluación Ambiental a los jefes de servicios, para que en 5 días lean y evalúen las casi 3.200 páginas, y puedan votar el próximo martes 20.

Los fallos detectados

Las comunidades denuncian que el informe que se votará este martes contiene errores y omisiones en su evaluación. En ese sentido, apuntan a la empresa por “graves retrasos a la fecha”, lo que ha omitido “negligentemente”, como denuncian, la consulta indígena en su evaluación ambiental.

Este último fallo se suma a otros que han denunciado previamente, como por ejemplo, que Transelec pidió la toma de posesión material de sus terrenos para construir, pese a que esto no es posible sin tener la Resolución aprobada y los permisos ambientales sectoriales. Todo ello en perjuicio de los propietarios, una mayoría de campesinos sin mayores conocimientos legales.

También acusan que la empresa no está siendo auditado en los plazos -cada dos meses- previstos en las bases de la licitación con la que se adjudicó este proyecto.

“Transelec incurrió en errores y omisiones inexcusables en su evaluación ambiental, siendo ella la responsable de los graves retrasos a la fecha. Nada de eso se dice en las auditorías, en que la empresa culpa al Servicio de Evaluación Ambiental”, explica el abogado que representa a las comunidades, Eugenio San Román.

“No es raro que los vecinos se sientan decepcionados del Estado, considerando que el Presidente Boric se reunió con Transelec en La Moneda, pero cuando nosotros solicitamos vía Plataforma de Lobby una reunión con el subsecretario de Energía, en 2022, ni siquiera nos atendió la persona que figuraba en la citación, sino alguien que no sabía del tema, que se enteró de la reunión in situ y que nos dijo que el ministerio no tenía facultades al respecto. Evidentemente el trato a las empresas y a las comunidades es desigual”, agregó.

“Sentimos que el Estado y esta empresa eléctrica están siendo abusivos, permitiéndole a Transelec poner esta línea eléctrica con inmensas torres en nuestras tierras y obligando a algunos a abandonarlas, favoreciendo a una empresa que ha cometido muchas irregularidades de las que tenemos registros. ¿Cómo se explica que les hayan dado más plazo del que la ley establece? Si esto se aprueba, el miércoles pueden entrar las excavadoras en nuestras tierras. Exigimos que cada una de las irregularidades del proceso sean investigadas”, sostuvo Marcelo Vidal, uno de los afectados de Chacao.