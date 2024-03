La difícil convivencia del Gobierno con los movimientos sociales

Se inicia el tercer año del Presidente Gabriel Boric y la relación del Gobierno con los movimientos sociales, que resultaron claves para su arribo a a La Moneda tras derrotar a José Antonio Kast, ha sido de una convivencia tensa y distante. Ahora, en 2024, sectores del oficialismo apuntan a revertir esa lejanía, en un año de elecciones municipales donde se medirán las correlaciones de fuerza del oficialismo y la oposición.

“Sin un movimiento social respaldando las reformas no se avanza, no se puede hacer política solo en el Congreso, eso se definió hace mucho tiempo como ‘cretinismo parlamentario’”, sostiene Hertz.

“Yo concibo a los movimientos sociales como autónomos e independientes de los gobiernos de turno”, advierte primero el senador por Valparaíso. Y luego da luces en medio de cierta oscuridad: “Lo importante es que puedan incidir en las agendas que promueven y le metan presión a todo el sistema político para dar respuesta a sus demandas, no en particular al Gobierno o a la oposición”, asegura.

Consultado por El Mostrador acerca de si hay una estrategia del Gobierno o del oficialismo para esa presión, repara, con cierta diplomacia, en que “normalmente las estrategias no se revelan, de lo contrario no sirven”.

No obstante, va un pasó más allá: “Creo que las reformas de pensiones, pacto fiscal, salud, etcétera, para que sean sostenibles en el tiempo, tengan legitimidad social y apoyo transversal en la sociedad y en el Congreso, tienen que ser fruto de una amplia deliberación social, técnica y política. Las reformas tienen que relacionarse recíprocamente con el cambio cultural en Chile”, dice Latorre.

Asimismo, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, manifestó en entrevista con El Mostrador hace algunos días que hay una batalla ideológica que se está dando. “No soy de la idea de que tengamos que echarle la culpa a que hemos perdido una batalla cultural. Siento que precisamente eso es lo que está en disputa (…) los valores que nosotros desde la izquierda hemos propiciado”, dijo Vodanovic.

Su par socialista Fidel Espinoza (PS) también subraya la relación con los movimientos sociales y el estar en terreno. Sin embargo, advierte que no hay que acercarse a cualquier agrupación con demandas identitarias.

“(El gobierno debe) acercarse al movimiento social, pero al de las grandes luchas por un Chile mejor; al que luchó por la gratuidad, por más y mejores viviendas sociales, por una mejor salud y por reformas importantes desde el restablecimiento de la democracia. Jamás pretender revivir ese movimiento social que destruyó propiedad pública y privada; que puso en riesgo la democracia y en ciertos momentos fue tomado por delincuentes que arrasaron Chile y que después fueron indultados”, señala el senador Espinoza.

Hoy hay un relieve un poco distinto. “El paro no es contra el Gobierno, sino contra la derecha obstruccionista y el rol de chantaje de los empresarios y empujando al Gobierno a retomar la agenda transformadora”, afirmó hace unos días el secretario general de la CUT Eric Campos (PC) en El Mostrador TV.

“En la ANEF no le hacemos la pega al Gobierno”

“Pero nosotros tenemos un rol político, damos importancia a ser actor político como sindicalistas (…), hay temas que resisten los que tienen el poder, hay un empresariado que no quiere perder poder (…), hay que mover el cerco, la salud, la reforma tributaria, un pacto social. (…) Ahora bien, nosotros en la ANEF no le hacemos la pega al Gobierno, somos contraparte de Gobierno, pero sí creemos que también es nuestra responsabilidad político-social del sindicato que no podemos ser así pasivos y tenemos que movilizarnos, porque también es parte del mandato como sindicalista”, señala el presidente de la ANEF a El Mostrador. Y agrega: “Creo que algunos en el Gobierno ven con buenos ojos que nos movilicemos, me imagino que al Presidente, por su sensibilidad, él también se movilizó como estudiante universitario, no sé si todos, (…), puede que algunos se pasen de listos para quererlo también, justamente de aprovecharse y pretender incrementar la movilización, agarrarse de la huelga”

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tiene una opinión más crítica, aunque observa que “ahora hay una mejor disposición al diálogo que antes”, la cual –analiza– podría responder a una mezcla de descontento de los actores sociales, de buscar apoyos, entre otros elementos.

“El Gobierno, en su primera mitad, no tuvo ninguna cercanía, se tiró más bien para negociar arriba, a nivel de cúpulas de partidos, y dio pocas señales al mundo social. Podría ser que ahora vienen porque tienen esa preocupación. Creo que en el mundo social se abrió un espacio, porque se fue instalando crecientemente el malestar (…), el tema de educación pública es decisivo, las pensiones también y cumplimiento de la deuda histórica (…), pero no daremos una suerte de cheque en blanco al Gobierno para algo”, subraya Aguilar. “Intelectuales, pero idiotas” y “hablarles a los propios” Analistas políticos consideran que el acercamiento a estos gremios y organizaciones apunta a “hablarles a sus propios adherentes” en medio del descontento entre los cuadros de base, que ya no ven en Boric al líder de un Gobierno de transformaciones, sino que, con suerte, es considerado como un impulsor de “pequeños y moderados cambios”. Para el decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Central, Marco Moreno, la estrategia oficialista está más “enfocada en reencarnar y fidelizar a su base de apoyo, pensando en los próximos desafíos electorales”, más que en el resultado de la tramitación de las reformas. “El intenso ciclo electoral de 2024 y del próximo año obliga a los partidos a pensar en su estrategia de supervivencia. Retener municipios y ojalá ampliar gobiernos locales, ese es el objetivo del FA y PC. Esto es clave para el resultado electoral de cara al 2025, en donde deberán defender también los cupos parlamentarios y asegurar la continuidad de los partidos por resultado de la aplicación de reglas electorales. Ser gobierno, administrar el poder, unido al desgaste que implica gobernar, estiman en ambas colectividades, podría implicar un castigo y un costo electoral importante”, evalúa Moreno.

Por su parte, el académico de la UCV, Guillermo Holzmann, analiza que hay un “desorden ideológico”. “(…) Acá la ideología es esencial, luz al final del túnel, te dice cómo lo vas a hacer, el costo que habrá y por qué se debe hacer así (…). La interpretación de la historia, un diagnóstico del presente y la propuesta futura, esos tres elementos están todos confundidos”, sostiene.

Para Holzmann, en ese escenario, “el PC tiene claro que se requiere una transformación estructural, siguiendo a Marx” y a seguidores del neomarxismo, con la visión de cambiar la estructura neoliberal que tiene al Estado con baja injerencia en la actividad económica. “El PC apuesta a una transformación estructural y no solo a cambios” “El PC apuesta a una transformación estructural y no solo a cambios. No obstante, al Frente Amplio, lo refleja bien un artículo del filósofo estadounidense Nassim Taleb, en 2016, titulado Intelectuales, pero idiotas, muy usado en el debate político estadounidense. El texto, muy estudiado, habla de personas que saben mucho, mucha academia, mucho estudio y doctorados, pero que no tienen ninguna relación con la realidad. Están en el proceso de hacerse cargo de sus propuestas ideológicas, pero aún no llegan a cómo se hace eso”, explica Holzmann.

Y va un poco más allá: “De hecho, la política comunicacional del Gobierno es para poder mantener el 30% que tienen. Mientras, el PS está debilitado en su propuesta, no han logrado superar diferencias internas y aún creen en el territorio (…). Todos estos elementos reunidos, de distintos sectores, generan oscuridad o una densa neblina (…), porque no tienen un nivel para generar propuestas ideológicas, y se atrincheran en sus propias creencias, lo que los lleva a sacar cuentas electorales. Pero, si no hay una suerte de relato creíble, difícilmente van a tener un buen resultado electoral”, afirma.