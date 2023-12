Analistas electorales advierten: “Voto de descontento” y “menor participación” en las urnas

Uno de los elementos de mayor incertidumbre en los análisis políticos, con miras al plebiscito constitucional de este domingo 17, es la forma en que “el sector descontento” del electorado se comportará. No obstante, entre los analistas electorales se prevé que el fenómeno denominado “voto de descontento”, que se destacó en los anteriores comicios con el apoyo al Partido Republicano, esta vez apuntará a dividirse entre “Nulos y Blancos” y la alternativa A Favor. En las pasadas elecciones de consejeros constitucionales, un total de 2,6 millones de chilenos invalidaron su sufragio votando en blanco o anulando su voto al marcar más de una alternativa. Dicha cifra representó al 22% del universo de votantes, la mayor cantidad de “nulos y blancos” desde el retorno de la democracia. Ese elevado porcentaje es leído como una tendencia -no solo en Chile, sino también en el mundo- donde la ciudadanía intenta expresar su descontento con las élites políticas y los partidos por una sensación de insatisfacción con el nivel de inclusividad de las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones. “Los ciudadanos están utilizando las elecciones para expresar su descontento, un fenómeno denominado voto del descontento que puede definirse como el rechazo a los partidos políticos, las élites tradicionales y otras instituciones”, señala un estudio elaborado en 2022 por el PNUD. Los municipios con más porcentaje de votos nulos y blancos estuvieron en el norte del país y en zonas rurales: Tocopilla (30%), Chañaral (29%) y Huasco (28%), en Antofagasta y Atacama. Mientras, por número de votos, la delantera estuvo en los municipios de Puente Alto y Maipú, ambos de Santiago de Chile. Dichas cifras fueron interpretadas como un síntoma del descontento ciudadano, en medio de una crisis económica, frente a los actores políticos y al proceso electoral. Incluso, en círculos políticos uno de los temores sobre el proceso de este domingo es que exista una menor participación, sino en Chile en el extranjero.

En ese contexto, analistas políticos han advertido de este fenómeno de “protesta” y consideran que, en esta oportunidad, el “voto de descontento” se dividirá entre el A Favor, -que se asocia a la opción más distante del Gobierno- y “nulos y blancos”. Para el académico de la UCV, Guillermo Holzmann, los sectores de descontento tendrán estás dos vías de salida. “Una parte va a votar nulo o blanco, independiente de que hayan leído o no la propuesta constitucional. Y lo segundo es que, si están descontentos por la acción del gobierno, es altamente probable que un porcentaje de ellos vaya a votar A favor. Entendiendo que lo en contra es apoyar al gobierno. Y, aun cuando sea contrasentido, yo creo que es altamente probable que eso beneficie al A favor más que al En contra”, señala Holzmann. Pese a lo anterior, el académico advierte que se tratará “ de porcentajes bajos que probablemente se van a distribuir de forma uniforme”. “En este proceso electoral, comparado con el anterior plebiscito, de todas maneras habrá una menor participación en las urnas. Se supone que puede llegar a cerca del 30% de los electores los que no vayan a votar por diversos motivos. Excusándose o no de participar“, asegura el analista electoral Victor Maldonado (DC). Y agrega: “Sin contar los motivos de personas que no pueden votar por impedimentos naturales, está el cansancio con el proceso constituyente alargado al extremo y porque los actores políticos en conjunto, la derecha o la izquierda, no han motivado a los ciudadanos en un debate de altura”. El analista electoral, docente y director de estudios de Tuinfluyes, Axel Callis, evalúa que “una parte importante de quienes participaron en el estallido social, de octubre de 2019, son parte de un electorado errante”, el cual busca un mundo político que solucione los problemas y entregar un castigo a los políticos tradicionales.

“Muchos votaron primero por la Lista del Pueblo y después por el Partido Republicano. O sea, por no apoyar a la izquierda y derecha tradicional. Ahora no hay cómo saber con precisión cómo se manifestará el descontento. Con el voto obligatorio, ese mundo se diluyó al entrar al padrón tres millones de nuevos electores, y cuesta hacer la segmentación del electorado descontento. No está resuelto todavía” sostiene Callis.

Y agrega: “Hay tres grandes grupos electorales. Los que participaban siempre eran unos siete millones. Los que votaban ocasionalmente, eran dos o tres millones. Y los tres millones que entraron a votar el año pasado, por primera vez. Este último grupo es bastante desconocido, se sabe que muchos anularon el voto. Ahora no sabemos qué va a pasar con ellos. Todavía estamos como en un aprendizaje del voto obligatorio en términos de análisis. Además, hay que considerar que todo plebiscito es siempre una evaluación al gobierno de turno, que en esta ocasión se asocia a la opción En contra”