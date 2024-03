Ministros Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa admiten llamados a Hermosilla por sus nombramientos

En una serie de conversaciones por WhatsApp, encontradas por la fiscalía oriente en su IPhone 14 Max, el abogado Luis Hermosilla evidencia un interesante grado de influencia en los nombramientos de ministros del Poder Judicial. Según expuso un reportaje de Ciperchile, los chats revelan algunas gestiones destinadas a conseguir el nombramiento de Jean Pierre Matus en la Corte Suprema en 2021 y de Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago en ese mismo año, mientras Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior.

Según el medio, el papel del abogado en estos nombramientos quedó estampado documentado en cientos de mensajes en la plataforma de mensajería. Frente a ello, tanto Matus -que entre 2021 y 2023 integró la Tercera Sala de la Corte Suprema, que usualmente ve materias penales- como Ulloa, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, reconocieron sus conversaciones con Hermosilla durante sus postulaciones. Ulloa, de hecho, tenía una relación tan cercana con el abogado, que todas las mañanas le enviaba poemas por medio de WhatsApp.

Según explicó Matus a Ciper, él conoce a Luis Hermosilla desde mediados de la década del noventa, a propósito de algunas reuniones con colegas en torno al Instituto de Ciencias Penales.

“Cuando mi nombre apareció en la quina de postulantes a la Corte Suprema, en algunos medios se publicó información y críticas infundadas contra mi postulación. En tales circunstancias, llamé a personas que conocía y a quienes se les pudiera pedir referencias sobre mi trayectoria como Profesor de Derecho Penal, abogado, abogado integrante de la Corte Suprema (nombrado por el a Presidenta Bachelet) y autor de numerosas obras de mi especialidad, para ponerlas al tanto de la información objetiva que desmentía esas aseveraciones, entre ellas al señor Hermosilla. No le pedí gestiones a mi favor, y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el Presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado” señaló Matus a Ciper, aludiendo a los cuestionamientos en su contra, debido a su papel en la defensa de causas como la defensa del exjefe de inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, quien ordenó la interceptación de las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel.

En septiembre de 2021, el Senado ratificó a Matus como nuevo ministro de la Corte Suprema con una mayoría de 30 votos a favor, 3 abstenciones y 4 en contra.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Constitución del Senado, Matus fue cuestionado sobre posibles conflictos de interés en su cargo. El abogado enfatizó en la necesidad de mantener la imparcialidad en casos donde haya tenido participación previa como abogado patrocinante.

También son varios los chats de WhatsApp que también muestran las gestiones de Hermosilla para que Antonio Ulloa Márquez se transformara en ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hubo dos campañas, la primera en 2019, donde el lobby no resultó, y en 2021, cuando Ulloa sí logró su ascenso.

Ulloa reconoció esos contactos en conversación con Ciper. “Yo a Luis lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó, y en esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, ahí un amigo me dijo ‘tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera‘, o el ministro de Justicia, el señor Larraín. Ahí lo conocí. Pero me fue mal en esa terna, no me nombraron”, indicó.