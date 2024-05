El lobby de las AFP en el banquillo: surge fuego amigo sobre su estrategia para defender el negocio

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunso! Fue la semana en que el Presidente Gabriel Boric les pidió a los bancos que no sean coñetes a la hora de prestar plata a inmobiliarias y constructoras, y la banca tuvo que salir a recordarle que la plata no es de ellos, sino que de los clientes y empresas que depositan y que hay un Ley General de Bancos que los regula. No es sorpresa que al sector privado le cayera como “patá en la guata”.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, otro que se pelea seguido con los empresarios, le prestó ropa al Presidente y dio como ejemplo a BancoEstado, que en 2023 aumentó colocaciones y fue uno de los tres más rentables del mercado. Ahora, veremos cómo le va con esas colocaciones cuando llegue la hora de cobrar.

Bueno, en medio de esa polémica el Gobierno acordó con el Congreso otorgar fast track a 21 proyectos legislativos enmarcados en el Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal y la agenda de Probidad y Productividad, que fue el acuerdo entre el Ejecutivo y el Parlamento.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo describe como “una señal importante al país de prioridad, de urgencia en lo que se refiere al impulso al crecimiento, el progreso social y la responsabilidad fiscal”.

También en esta edición de El Semanal: los dardos que apuntan al lobby de las AFP y los datos que usan para promover sus intereses; la trastienda de los problemas del fondo inmobiliario de Toesca y lo que comentan en Sanhattan; y el optimismo de LarrainVial por el cobre no pasa por la demanda china.

Además, consumidores chilenos son los más desconfiados de la región; la pelea de los couriersprivados con Correos de Chile; por qué se corta la luz en Chile cuando hay tormentas; y una nueva sección: El siútico de la semana.

1

EL LOBBY DE LAS AFP EN EL BANQUILLO

El pasado 1 de mayo, el Presidente Gabriel Boric llamó a que la idea de legislar la reforma de pensiones se vote antes de junio en el Senado. Fue en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador y le puso urgencia a una reforma que por el momento no tiene los votos y sobre la que tampoco se ve un camino para lograr acuerdos.

En medio de esa discusión, hay voces, incluso que son partidarias de seguir con un modelo que mantiene a las AFP en el corazón del sistema, que han salido a criticar el lobbyde la industria y en particular el lobby del gremio distorsiona los datos para promover sus intereses, y eso hace que la discusión se ideologice aún más y se haga más complejo lograr acuerdos.

Paula Benavides, miembro del Consejo Consultivo Previsional, fue contundente hace unas semanas en una columna que publicó en CIPER. Ahí la economista cuestionó las cifras que usa el gremio cuando habla sobre rentabilidad y comisiones. En particular, la consejera apunta a una carta que escribió Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP, en El Mercurio, y a la presentación que hizo en el Senado.

Benavides cuestiona sus cifras y metodología para calcularlas:

“Al respecto es importante mantener presentes ciertos elementos que parecen soslayarse. Uno de ellos es que las comisiones por administración que cobran las AFP se descuentan tanto del salario de los trabajadores como del saldo que estos acumulan en su fondo (indirectas). En 2023, las primeras se ubicaron en torno al 0,6%, con datos de los estados financieros de las AFP, y las segundas en 0,3% (estimación con datos al tercer trimestre). Es decir, alrededor de 0,9% en total. Esta última cifra es similar a la consignada por la OCDE en su informe Pensions at a Glance 2023, el cual ubica a Chile en el rango alto de comisiones entre los países ahí reportados”.

“Lo elevado de estas comisiones es consistente con los positivos resultados que históricamente han exhibido las AFP, que en 2023 tuvieron una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) cercana a 20%, superando varias de ellas el 50%. La relación entre el margen y los gastos operacionales es otra forma de ver lo anterior, la que en 2023 se ubicó en 128%”.

También cuestiona que Yazigi destaque que el sistema AFP ha estado dentro de los “Top 10” en eficiencia, según el Global Pension Transparency Benchmark 2023. Benavides dice que hay que recordar que“el octavo lugar de Chile no es alto si se considera que son quince los países evaluados y, más aún, cuando se miran las cuatro dimensiones del índice, Chile queda 13 de 15. Es decir, si algo nos dice este indicador es que hay mucho por hacer en transparencia”.

El debate sobre rentabilidad. La economista es una de un número de expertos que también cuestiona el argumento del gremio en cuanto a que “si no fuera por las inversiones de las AFP, las pensiones serían un quinto”.

Fuego amigo.El presidente de una de las AFP dice que en general defienden lo que está haciendo el gremio, pero reconocen que el tema comisiones y rentabilidad hay que abordarlo de otra manera, porque efectivamente no se está siendo 100% transparentes. El gerente general de otra teme que lo de la rentabilidad termine jugándoles en contra y que hay que cambiar ese mensaje.

El misterioso tuitero Edu7 ha sido consistente y lapidario en los últimos meses en criticar al gremio y lo que él llama “deshonestidad intelectual” a la hora de hablar sobre rentabilidad real y comisiones.

Fuentes cercanas a la Asociación de AFP no comparten las críticas. Indican que Yazigi ha tenido una vocería activa, entregando argumentos técnicos en el contexto del debate previsional. Y apuntan a que a los pocos meses de asumir lanzó la Hoja de Ruta 555, elaborada en conjunto con las seis AFP asociadas, con propuestas concretas para subir las pensiones presentes y futuras.

Además, indican que mantiene continuo contacto con economistas, académicos, gremios, líderes de opinión, entre otros, a quienes entrega antecedentes técnicos.También afirman que es estratégica a la hora de dar “batallas públicas”, y no se enfrasca en peleas tuiteras respondiendo a quienes de manera continua siembran dudas infundadas sobre el sistema de capitalización individual y el rol de las AFP.

Ahora, en lo que hay bastante coincidencia en círculos académicos es en que el problema de las malas pensiones no es culpa de las AFP. Si no se eleva la cotización, solucionamos el tema de la informalidad y la lagunas previsionales y aumentamos la edad jubilatoria, no hay reforma que resista.

2

LA CAJA DE PANDORA QUE ABRIÓ EL FONDO DE TOESCA

La noticia que revelamos en El Semanal la semana pasada, respecto a que Toesca tendrá que comenzar a liquidar uno de sus fondos de rentas inmobiliarias más grandes, sigue generando ruido en la industria. No por Toesca sino que porque puso en la agenda de los inversionistas la exposición de esos fondos a la crisis que está viviendo el sector construcción e inmobiliario.

Un poco de contexto. Toesca quería extender la vida del fondo para salir a vender activos en un mejor mercado, pero más del 5% de los aportantes optó por ejercer su derecho a retiro y eso hizo que Toesca comenzara el proceso de liquidar el fondo.

Toesca quería extender la vida del fondo para salir a vender activos en un mejor mercado, pero más del 5% de los aportantes optó por ejercer su derecho a retiro y eso hizo que Toesca comenzara el proceso de liquidar el fondo. Negociaciones que fallaron. Toesca puso en la mesa una propuesta para tratar de satisfacer al 5% que ejerció su derecho a retiro, pero no prosperó. Al menos dos de esos aportantes revelan que también hubo inversores que ofrecieron comprar en el mercado, aunque también a un descuento del valor libro, pero no se logró acuerdo.

A enero de este año tenía activos de US$ 260 millones y deuda bancaria por US$ 146 millones, de acuerdo con documentos publicados en el sitio web de Toesca. En la industria dicen que es el cuarto o quinto fondo de rentas inmobiliario más grande del mercado.

Los mercados de fondos invertidos en inmobiliaria son US$ 6.500 millones y se estima que Toesca tiene en total US$ 700 millones. Eso sí, el más grande es un fondo de BTG Pactual Chile que es, al menos, 4 veces el tamaño del fondo de Toesca y que vence en julio del próximo año.

Un ejecutivo de un fondo rival, que también sintió el efecto de la noticia de Toesca, dice que un desafío para todos es cómo los fondos negociarán los créditos que tienen con la banca. Toesca tiene uno que vence este año, pero que ya habría renegociado a mejores tasas. Está ligado a un activo industrial en Maipú que arrienda a una multinacional francesa.

Eso sí, la banca no tiene muchos incentivos para NO renovar su crédito.

Un mal ejemplo para el resto. El otro desafío, dice el ejecutivo, es que lo que logró ese 5% que ejerció su derecho a rescate a valor libro puede seducir a otros a hacer lo mismo en otros fondos y apostar por un arbitraje: comprar cuotas a descuento del mercado y, luego, apostar a ejercer derecho a retiro a valor libro.

No todos están de acuerdo. “Lo bueno es que lo de Toesca ahora va a ser un buen ejemplo de lo que puede pasar si algunos quieren pasarse de listos. A todos les conviene que los fondos se renueven o se desarmen ordenadamente. Esto fue el dilema del prisionero y ahora es evidente que el escenario malo para todos es factible”,dice otro alto ejecutivo de la industria.

El próximo 30 de mayo Toesca citó a los aportantes de su fondo inmobiliario para que decidan los tiempos y plazos de la liquidación. En el mercado apuestan a que será entre 5 y 8 años. En esa junta también se decidirá quién administrará el proceso.

3

LARRAINVIAL: SIMPLEMENTE NO HAY SUFICIENTE COBRE

No hay suficiente cobre en el mundo, porque los nuevos proyectos no logran satisfacer la demanda, por lo que se estima que el precio del cobre superará los US$ 12.500 la tonelada o 5,67 la libra a más tardar en 2025. Y la razón es que simplemente no hay suficientes proyectos en carpeta que satisfagan el boom de demanda en los próximos 10 años.

Es la visión de LarrainVial, que compartió con sus clientes en un informe de la semana pasada. El documento afirma que por ahora la fortaleza del metal rojo se debe más a la escasez de oferta que a una fuerte demanda.

Escéptico sobre el potencial crecimiento de producción en Chile. Estima que el aumento a 2030 será un 40% menor a lo que proyecta el mercado.

El informe dice que para 2030 cerca del 11% del consumo mundial de cobre se utilizará para producir vehículos eléctricos. En tal escenario, el uso incremental de cobre casi se triplicaría. Y afirma que las perspectivas futuras apuntan a un déficit mundial sostenido de cobre entre 2024 y 2030.

Buenas noticias para Chile. Hacienda calcula que 1 centavo de dólar de alza en el precio del cobre, genera US$ 27,9 millones de ingresos efectivos (US$ 18 millones aproximadamente por Codelco y el resto por la minería privada) al año.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: LOS MÁS DESCONFIADOS

Los consumidores chilenos son los más desconfiados en Latinoamérica. Es lo que revela la encuesta mensual de IPSOS. La paradoja es que el nivel de confianza de los consumidores aumentó 0,6 puntos respecto a marzo.

Este nivel de confianza alcanzado en abril se mantiene por debajo del punto de equilibrio (50 puntos) y del promedio internacional, expresándose en el ranking de países, donde Chile aparece en el lugar 25° entre las 29 economías medidas (dos posiciones abajo respecto a marzo), siendo superado por todos los países de la región medidos: México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. Llevamos 4 meses sin variaciones significativas en el puntaje, en un rango entre 42 y 44 puntos.

expresándose en el ranking de países, donde Chile aparece en el lugar 25° entre las 29 economías medidas (dos posiciones abajo respecto a marzo), siendo superado por todos los países de la región medidos: México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. La preocupación por el empleo.La encuesta IPSOS destaca que este año “se ha observado una tendencia positiva en tres de los cuatro subíndices medidos, siendo Trabajo el único que se ha visto estancado, sin modificación alguna. Un 54% de los encuestados ha presenciado la pérdida de empleo de una persona cercana, sea esta de su propio hogar o algún amigo cercano”.

5

EL SIÚTICO DE LA SEMANA

Hoy arrancamos con una nueva sección en este newsletter: El siútico de la semana. No aparecerá en todas las ediciones, pero sí será un ítem regular, ya que hay ejemplos de sobra de arribismos y abajismos en el mundo de los negocios local.

Y como el gran Óscar Contardo escribió en su bestsellerhace unos años, nuestro Chile está repleto de “pitucos y rotos, del mediopelo que aspira a más y el abajista que sueña con ser más corriente y menos rubio”

Bueno, el título de esta semana se lo lleva Andrés Benítez, hasta hace poco tiempo gerente general de Copesa, exeditor de El Mercurio y por 17 años rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿La razón? El aterrizaje en YouTube con su programa “Money Talks”. Difícil un título más arribista.

En diferentes entrevistas dijo que uno de sus sueños era tener un espacio donde se mezclen temas de negocios, viajes, ocio, arte, cultura, etc., etc., como en la más reciente, en Ex-Ante: “Quiero meterme en la cabeza del hombre de negocios, tanto en la parte de las noticias de economía como en el ocio. Por ejemplo, recomendar un libro, una película, un viaje. Hablar de la Fórmula uno o del Real Madrid contra el Bayern. El mundo de la economía y los negocios está muy hot últimamente”.

La guinda de la torta, eso sí, se la lleva el ninguneo que le hizo al ministro de Hacienda en la misma entrevista: “Mario Marcel tiene un poco de contador (…) yo lo encuentro pobre”. En una misma frase ningunea al ministro y a los contadores.

Fue el mismo Benítez que hace unos años, días antes de que despidiera a 68 personas en Copesa, hizo sus recomendaciones para el verano 2020 en Revista Capital: “Yoga en Zapallar, final de polo en Palermo, y restaurantes en Uruguay”.

Uno es siempre dueño de su silencio y esclavo de sus palabras.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La pelea entre los couriers privados y Correos de Chile por el negocio que genera el boom del e-commerce. Hoy aproximadamente el 50% de los envíos de Amazon, AliExpress u otros, está ingresando a Chile por Vía Postal (Correos de Chile) y los privados alegan que la actual normativa le da una ventaja injusta a Correos de Chile y que el Estado deja de recaudar millones de dólares.

Alegan que por la Vía Postal no se logra identificar y menos fiscalizar todo lo que debería pagar impuestos, impuesto aduanero (6%) más el IVA (19%). El cálculo que hacen es que se está dejando de recaudar aproximadamente US$ 102 millones al año.

Un poco de contexto. Para ingresar cualquier compra efectuada por internet a Chile, que se haya efectuado ya sea a través de una página web o una casilla en el extranjero, el producto puede ser despachado mediante dos vías: Correos de Chile o Courier (Empresas de Envíos de Entrega Rápida o EEER), empresas privadas Courier tradicionales.

Para ingresar cualquier compra efectuada por internet a Chile, que se haya efectuado ya sea a través de una página web o una casilla en el extranjero, el producto puede ser despachado mediante dos vías: Correos de Chile o Courier (Empresas de Envíos de Entrega Rápida o EEER), empresas privadas Courier tradicionales. Esa dos vías, puertas o canales tienen requisitos de entrada muy distintos. Los couriers tienen que hacer un manifiesto anticipado y cumplir todos los requisitos asociados; los de Correos de Chile (o Vía Postal), no.

Los couriers tienen que hacer un manifiesto anticipado y cumplir todos los requisitos asociados; los de Correos de Chile (o Vía Postal), no. Qué piden los couriersprivados: ajustar los requisitos para ingreso de carga e-commerce Vía Postal a los mismos exigidos para la Vía Courier. El manifiesto es clave, porque identifica qué exactamente está entrando al país, su valor, que determina los impuestos a pagar cuando corresponde, y a quién va dirigido, persona natural o empresas.

– Freakonomics a la chilena: una explicación sobre el problema de los cortes de luz, tormentas y la crisis climática en Chile. Tiene que ver con que acá la normativa aún permite que convivan las redes de distribución aéreas con árboles.

Lo explicó muy claro Rodrigo Castillo en Corea del Centro, nuestro podcast de los viernes. Y él debería saber: por años dirigió el gremio de las distribuidoras eléctricas en Chile.

“En Chile, el gran problema y el motivo por el cual tenemos niveles de calidad de servicio muy inferiores al de países con PIB similar, digamos, como Grecia, Portugal, es porque en Chile hemos permitido que convivan las redes de distribución aéreas. Es decir, las redes van por postes aéreos y no subterráneas, que conviven con árboles”.

“Los diez años de sequía que hemos tenido en Chile han hecho que las raíces de los árboles estén extremadamente exhaustas. Los árboles, por lo tanto, están extremadamente frágiles. Por lo tanto, cuando viene un viento, como el que hubo esta semana, que fue un viento de como 60 kilómetros por hora, que es muy inhabitual en Chile, sumado a árboles que están muy frágiles por la sequía, se caen los árboles, y al caer los árboles, caen sobre las redes”.

“¿Y cuál es el problema adicional? El problema adicional es que, cuando tú tienes muchos pequeños cortes, porque cuando se cae el sistema interconectado entero, que nos ha ocurrido alguna vez, se demora mucho menos en restablecerse, porque tú arreglas una cosa y arreglaste todo. Cuando tú tienes 50, 100, 500 eventos de árboles cayendo en distintas partes, no existe capacidad de la red. No existe capacidad para poder responder a todos ellos al mismo tiempo”.

“Y para que tú pudieras responder a tiempo a este tipo de eventos masivos, tendrías que tener 20, 30, 50 veces más cuadrillas y eso iría a la tarifa (…), es muy de fondo, porque tiene que ver con un modelo de distribución eléctrica obsoleto que viene en los años 80, que no se hace cargo de una realidad”.

Para ver toda su explicación, acá está el podcast completo.

– Cuando perder es más rentable que ganar. Este último item es para los futboleros de Sanhattan. El 1 de junio en Londres se juega la final de la Champions League. El Real Madrid se enfrenta al Borussia Dortmund y en juego hay € 15.500.000, que es lo que se reparten. El ganador se lleva € 4.500.000 extra.

Ahora, para el Borussia sería mejor negocio perder. La razón es que, cuando Real Madrid le compró a Jude Bellingham, acordó pagarle € 25.000.000 extra al Borussia si ganaba la Champions con la camiseta del Real. O sea, si el equipo alemán pierde la final, se embolsará más dinero que si celebra el campeonato, para ser exactos, 5 millones de euros más.

si ganaba la Champions con la camiseta del Real. O sea, si el equipo alemán pierde la final, se embolsará más dinero que si celebra el campeonato, para ser exactos, 5 millones de euros más. El Real pagó €103 millones por la estrella inglesa que, potencialmente, podría subir hasta €133.9 millones si se cumplen todos los incentivos del acuerdo.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Este domingo y lunes la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participa en la Reunión Bimestral de Gobernadores del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), a desarrollarse en Basilea, Suiza. El foco estará puesto en el calendario de normalización de tasas en las economías desarrolladas.

– Chile Fintech Forum 2024, organizado por FinteChile (martes y miércoles). El marco regulatorio y la competencia son los temas que acapararán la atención. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el consejero del Banco Central Alberto Naudon serán los protagonistas.

– Entre los datos e informes más esperados están el Informe de Percepciones de Negocios de mayo del Banco Central (martes) y los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), previo a la Reunión de Política Monetaria de la próxima semana (jueves).

8

JIM SIMONS 1938 – 2024

Jim Simons, el matemático que conquistó Wall Street, falleció este viernes a los 86 años.

Es considerado el mejor inversor de la historia. Su fondo, Renaissance Technologies, rentó la demencial cifra de 66% por año entre 1988 y 2018, prácticamente sin tener una semana con rentabilidad negativa.

Su fondo, Renaissance Technologies, rentó la demencial cifra de 66% por año entre 1988 y 2018, prácticamente sin tener una semana con rentabilidad negativa. Genio matemático, hizo aportes importantes a la física y es considerado el padre del uso de modelos matemáticos para invertir. Su carrera en Wall Street arrancó a los 40. Antes fue profesor de matemáticas y analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Su carrera en Wall Street arrancó a los 40. Antes fue profesor de matemáticas y analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El economista José Luis Daza lo describe como “el matemático abstracto más rico de la historia y que probablemente jamás existirá. A pesar de haber donado enormes cantidades, se estima que tenía US$ 35 mil millones al morir. Simons, iconoclasta, irreverente, genio. Maravillosa su vida”.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.