Senadora republicana reconoce errores del Ejército en caso del conscripto muerto en Putre

La senadora republicana Carmen Gloria Aravena aseguró que el Ejército “actuó tarde” para evitar la muerte de Franco Vargas (18), quien falleció en medio de una instrucción militar en Putre, Región de Arica. “Se cometieron errores”, apuntó.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, dijo que “con todo el respeto y el cariño que me merecen, creo que (el Ejército) actuó tarde, en el sentido de que debió haber sido desde un principio una respuesta más dura, no en el sentido de juzgar, pero sí en que cuando ocurre una situación tan grave como la muerte de un conscripto, lo que debió haber pasado inmediatamente es que las personas que estaban a cargo hubieran sido deslindadas de sus labores hasta que se realice un sumario”.

“Era evidente que la situación era grave. Más allá de los múltiples juicios que han habido de la opinión pública, lo que sí es evidente es que nadie tiene una influenza. O sea, esas condiciones sanitarias de los niños que acompañaban al lamentablemente niño que falleció, hablan de una despreocupación, en mi humilde opinión, de quienes estaban a cargo”, agregó.

“Yo lo digo no solo como senadora, sino que como mamá. Una persona a cargo de un equipo, uno logra darse cuenta cuando hay personas que físicamente no se encuentran en condición y yo creo que ahí hubo ciertos grados de irresponsabilidad frente a una situación que puede ser normal cuando llevo un grupo de jóvenes sanos a una caminata, pero no cuando las personas están con padecimientos de base que pueden generarle ciertos problemas. O sea, puede ser que el niño haya tenido algún problema de base que le haya generado un problema al corazón, pero es probable que si no hubiera estado con otras patologías, no hubiera tenido esa reacción”, dijo.

Aravena también mencionó que “cuando hay una norma de vestuario, más allá de cómo yo me sienta, uno tiene que prever condiciones en altura diferentes a las que tiene en la base. Entonces, yo creo que aquí hubo errores”.

“Yo no soy quien para juzgar, pero sí mi opinión personal es que hay errores de procedimiento, de normativa, que probablemente no se cumplieron a cabalidad y por eso es que el general ho tardemente está sacando del ejercicio de la función a personas que estaban directamente relacionadas. Yo creo que gana mucho más el Ejército y se prestigia porque hay un gran cariño por la institución cuando hace lo que debe hacer y reconoce cuando hay errores”, cerró.