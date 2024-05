SII revela Caso GIFF: detectan 103 emisores y 4.900 receptores de facturas electrónicas falsas

La comisión investigadora de la Operación Tributos de la Cámara de Diputados, respecto al mayor caso de fraude fiscal en la historia del país, que significó un perjuicio al Estado por cerca de $240 mil millones siguió su labor este lunes con la exposición del director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett. Pero, en la instancia, reveló la existencia de otro fraude tributario, al que llamó “Caso GIFF”.

“La comisión se constituyó en relación con el caso penal denominado ‘Megafraude Tributario’, no obstante, el motivo de la presente citación tiene por objeto exponer sobre otro caso de delitos tributarios, el cual se ha identificado penalmente como el ‘Caso GIFF’”, comenzó diciendo.

El titular del SII develó que esta nueva arista tiene que ver con la creación de sociedades de papel y omisión masiva de documentación tributaria falsa, causa que se tramita actualmente en la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, y está a cargo la fiscal Ximena Chong.

Los hechos que dio a conocer datan de noviembre de 2017, producto de una revisión efectuada por parte de la Dirección Regional Centro del SII, donde se informa sobre la situación de dos contribuyentes identificados como David Cartes Pulgar y Kevin Pérez Cartes, ambos familiares, quienes son representantes legales de diversas sociedades que presentan características irregulares similares.

Ellos, según Frigolett, “tenían bajo, casi nulo, entero de impuestos en los periodos revisados, registraban domicilios en oficinas virtuales, presentaban indicios de no haber estado desarrollando efectivamente su actividad económica”.

A partir de lo anterior, el SII realizó una búsqueda de contribuyentes con patrones de comportamiento similar, detectándose 103 contribuyentes con características de ser emisores de facturas electrónicas falsas y cerca de 4.900 contribuyentes receptores, lo que fue conocido como caso GIFF. Un mes después, la misma institución habría remitido un correo a la dirección nacional del SII informando la detección del caso.

Posterior a una serie de gestiones realizadas, Frigolett detalló que se definió avanzar con procedimientos de ejercicio de acción sancionatorias, respecto de 38 contribuyentes, de los cuales diez fueron recopilados por el Departamento de Delitos Tributarios y otros 28 se derivaron a diversas direcciones regionales.

Trascurrido casi un año, el 24 de diciembre de 2018, el SII interpuso una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de los receptores recopilados por el Departamento de Delitos Tributarios. Además, se presentó otra acción penal, esta vez ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de facilitadores y receptores de facturas falsas, causa que hasta entonces comprende 18 ampliaciones de querella que han sido presentadas entre los años 2019 y 2023, lo que conlleva a que existan actualmente 55 personas naturales querelladas en calidad de representantes legales y administradores de hecho de distintas sociedades.

Investigación de oficio

El representante de Fiscalía presente en la comisión, el director de la unidad especializada en Delitos Económicos, Mauricio Fernández, comunicó en la instancia que a raíz de este nuevo caso, el fiscal nacional remitió los antecedentes al fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien abrió de oficio una “investigación sobre esta materia”.

Aseguró además que la denuncia que proporcionó la funcionaria del SII en la sesión anterior respecto a estos ilícitos, y que fue remitida al Ministerio Público hace dos semanas junto con la citación a la comisión de este lunes, estaba “incompleta en términos de la información que hoy tenemos después de esta sesión”.

“Como acá se alude mucho a correos internos del SII, nosotros no sabíamos qué había denunciado específicamente y ahora, a esa denuncia y a esa investigación que se ha abierto vamos a agregar todos los antecedentes expuestos en esta sesión, porque hay antecedentes que nosotros asumíamos que decían relación con omisiones o con aparente información que no se tradujo en denuncias, en el contexto de esta comisión investigadora, que es el Megafraude, pero acabamos de enterarnos en esta sesión que no se refiere al Megafraude que lleva la Fiscalía Regional Occidente, sino que se refiere a otra investigación y a otros investigados con la causa GIFF”, planteó.