Walker pone presión a oficialismo: “Espero que voten las indicaciones de su propio gobierno”

El senador de Demócratas, Matías Walker les hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas a que respalden el próximo lunes 13 de mayo el informe que despachó la comisión mixta que buscó zanjar diferencias entre las Cámaras respecto del proyecto conocido como ley corta de Isapres, a pesar de que “no es la solución que todos hubiésemos querido”.

“No había mucho margen y lo más importante era cumplir el fallo (de la Corte Suprema) y al mismo tiempo evitar un colapso financiero del sistema”, explicó Walker en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, se sumó a dichos de otros parlamentarios -como el senador Juan Luis Castro- y expertos, de que este proyecto evitará el colapso del sistema, pero en el “corto plazo, pero se va a producir una migración probablemente de gente joven, de cotizantes sanos a Fonasa. Y ahí está el desafío de las isapres, de ver cómo generan incentivos para que esos afiliados jóvenes no se vayan, porque efectivamente no es menor que a la clase media le suban el plan de salud en un 10%”.

“Pero lo primero era evitar el colapso financiero del sistema y lo más importante, nosotros siempre dijimos, había que poner a los pacientes en el centro y que no hubiera un peligro de falta de cobertura de salud, sobre todo respecto a estos 300.000 pacientes crónicos que hoy día están en isapre”, añadió.

Por lo mismo, Walker le dijo a los parlamentarios afines con el gobierno del Presidente Gabriel Boric que “tienen que entender que lo que se aprobaron fueron indicaciones del gobierno, porque

el que hace propuestas de indicaciones para zanjar las diferencias entre ambas Cámaras en la comisión mixta es el gobierno. Es el gobierno el que presentó estas indicaciones fruto de un acuerdo, y yo espero que los parlamentarios de gobierno aprueben lo que su propio gobierno propuso en la comisión mixta”.

“Acá cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que obviamente no es la solución que todos hubiésemos querido, pero es la solución más responsable, lo dijo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por lo que yo espero que los parlamentarios oficialistas actúen en consecuencia”, reiteró.

Alternativas

Entre las alternativas que indicó Walker que estuvieron en la mesa, estuvo la de la mutualización. “¿Por qué a mí me parecía interesante? Porque se aplicaba el principio jurídico de la compensación como mecanismo de extinción de las obligaciones. Es decir que las deudas a quienes se les había cobrado en exceso se compensaban con los créditos de quienes se había cobrado en un monto menor y por eso se mutualizaba finalmente las deudas y se aplicaba la tabla de factores de riesgo que el tribunal constitucional venía planteando desde el año 2011”.

“Eso no fue posible, me he hecho justicia en un argumento que es respetable, que decía que eso no permite cumplir el fallo, lo que pasa es que el fallo tampoco daba tanta amplitud. Por eso insisto, que esta solución a la que llegó la comisión mixta referentada en indicaciones que presentó el Ejecutivo, la ministra de Salud y el ministro Álvaro Elizalde, lo que permite es cumplir el fallo y al mismo tiempo evitar la quiebra del sistema en el corto plazo”, cerró.