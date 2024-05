Los otros tweets borrados del CEO de Colbún

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos)! Arranco con un tema que pasó bajo el radar –la ley corta de isapres y lo de eliminar el CAE dominaron los titulares–, pero puede que sea el de mayor impacto no solo esta semana, sino del año y quién sabe dónde terminará todo esto: hablo de los avances anunciados en estos días por ChatGPT y Google sobre la nueva inteligencia artificial (IA).

Para los que saben más que yo, lo que pasó esta semana es el principio del fin de la Web como la hemos conocido y usado en más de 30 años.Se trata, entre otros, del cambio de Google hacia resultados de búsqueda generados por inteligencia artificial, desplazando la lista familiar de enlaces.

Un alto ejecutivo de Google confirma que estamos avanzando a pasos agigantados “hacia la inteligencia artificial general, la que iguala o supera a la humana”.

Axios , el influyente medio digital norteamericano, advierte que ahora “el motor de búsqueda más popular del mundo responderá muchas o la mayoría de las consultas con uno o dos párrafos escritos por IA generativa.

El diario El Paísde España dice que lo de Google “cava la tumba de los buscadores de internet y asistentes tradicionales”.

En esta edición de El Semanal: este semana la agenda la dominarán las cifras de crecimiento del primer trimestre del año y la Reunión de Política Monetaria de mayo (jueves), en la que el Consejo de Banco Central probablemente recorte la tasa en 50 puntos base.

Ya esta mañana el Banco Central informó que en los primeros tres meses del año el producto interno bruto (PIB) creció 2,3%respecto de igual período del año anterior, un poco por debajo las proyecciones del mercado (2,5%). La mala noticia es que la inversión cayó 6.1% anual.

También en esta entrega: los otros tuits borrados del gerente general de Colbún que tienen a algunos directores de la empresa de los Matte incómodos; dos nuevos fondos de activos alternativos en problemas y en el mercado ya temen que son la punta de un iceberg; y la operación que evalúa Saieh, que lo podría dejar con más de US$ 300 millones en el bolsillo.

Además, la mala transmisión de la nueva política comunicacional del Banco Central;el precio del cobre en democracia; y esta edición la cerramos no con El siútico de la semana, sino que tenemos un terraplanista de la semana: ME-O. Pasen y lean .

1

LOS OTROS TUITS BORRADOS DEL CEO DE COLBÚN

Una serie de posteos en la red social X (antes Twitter) tiene al gerente general de Colbún, José Ignacio Escobar, en el ojo del huracán. Primero estuvieron los tuits contra Enel Distribución que subió a sus redes la semana pasada, pero ahora existe unos posteos de los meses previos a que asumiera como CEO del gigante energético del Grupo Matte, donde hace comentarios agresivos en contra del Presidente Gabriel Boric, el Gobierno en general y el Partido Comunista.

Tuits borrados. Esas publicaciones las borró antes de asumir, pero este medio tuvo acceso a 10 de ellos y los compartió con algunos empresarios y ejecutivos del sector energético, incluyendo dos directores de Colbún, y todos son unánimes en afirmar que no son el tipo de comentarios que hace el CEO de una empresa que es semirregulada por el Estado (la figura exacta es “coordinada”), que es parte de uno de los holdingsempresariales más grandes de Chile, que emite deuda en Wall Street y que está a punto de ir al mercado con dos bonos de casi US$ 1.000 millones.

Acá algunos de los más polémicos tuits a los que tuve acceso (todos ya borrados por Escobar y, repito, los publicó antes de asumir como CEO de Colbún):

En este posteo de noviembre le responde agresivamente al Presidente Gabriel Boric, haciendo alusión a los indultos.

En este otro, lo interpela por su alianza con el Partido Comunista.

En este posteo, indirectamente, sale a defender a José Antonio Kast y, de paso, le hace otra repasada al PC.

Y acá muestra su lado de anarcocapitalista a lo Javier Milei: no quiere pagar impuestos.

Ahora vamos a lo que explotó el viernes. Esa mañana temprano salió a la luz una serie de tuits, los que muestran que al CEO de Colbún también se le corta la luz y se frustra. A las 7 a.m. mi celular explotaba. Al menos 6 contactos, incluyendo dos del actual Gobierno, me estaban compartiendo varios posteos de Escobar en contra de Enel Distribución.

2

LA OPERACIÓN QUE EVALÚA SAIEH Y LO PODRÍA DEJAR CON MÁS DE US$ 300 MILLONES

El buen momento que está viviendo SMU tiene a su controlador, Álvaro Saieh, craneando en reserva una operación que podría dejarlo con más de US$ 300 millones en el bolsillo.

Actualmente Saieh controla casi el 49% de SMU, pero el 100% de esas acciones está prendado en garantía por gigantescas deudas con los bancos, principalmente BTG, Consorcio y Banco Internacional. Pero el alza del precio de esas acciones y el flujo de dividendos que está generando SMU, tienen a Saieh sobrecubierto. O sea, el valor de sus acciones está muy por sobre el valor de la deuda.

SMU tiene un valor en bolsa de alrededor de US$ 1.140 millones. En 3 años las acciones casi han triplicado su valor y las utilidades se han disparado. El 49% de Saieh vale un poco más de US$ 500 millones, si uno considera el precio de los papeles al cierre del mercado el viernes, $186.

Un banquero que conoce de cerca el tema dice que, si las acciones llegan a 200 pesos, Saieh estaría 160% sobrecubierto y tiene la opción ya de vender todo. Eso significa que, si vendiera ese 49% y paga todas las deudas, le quedan más de US$ 300 millones. Cabe recordar que, a medida que ha subido el precio de la acción, los bancos han ido vendiendo parte de las acciones de SMU que tienen en garantía para pagarse lo que le deben.

Y eso, precisamente, es lo que estaría contemplando el empresario. Tiene prepagado todo hasta 2027, dice una fuente conocedora, y en varias ocasiones les ha pedido a los bancos que le liberen ciertas cláusulas de los créditos para permitirle recibir parte de los dividendos de SMU y flujos, pero la respuesta de los bancos ha sido siempre negativa.

Es por eso que Saieh evalúa refinanciar toda esa deuda con un banco extranjero y, así, liberar esos más de US$ 300 millones. “Una opción sería un crédito puente a cambio del mandato de venta de ese paquete”, especula un banquero local, experto en finanzas corporativas.

“Una opción sería un crédito puente a cambio del mandato de venta de ese paquete”, especula un banquero local, experto en finanzas corporativas. “Es un buen negocio y SMU tiene flujo y el subyacente está bien, el problema es la investigación y las querellas por el default del bono de US$ 500 millones de CorpGroup Banking, que aún pesan sobre Saieh y eso alejaría a un banco a jugársela por el negocio. La reputación de Saieh está muy golpeada”,dice un director de uno de los bancos al que el empresario le debe plata. “Además, imagínate lo que dirían los que perdieron toda esa plata con el bono”.

Andrés Winter, gerente general de CorpGroup, dice que “efectivamente el mercado estima que SMU está pasando por un buen momento, lo que se confirma por el valor de su acción. Respecto del resto de sus consultas no es posible referirse a ellas dado que, por la naturaleza de las mismas, están referidas a materias sujetas a acuerdos de confidencialidad”.

3

DOS NUEVOS FONDOS EN PROBLEMAS

Dos nuevos fondos de activos alternativos están en problemas y crece el nerviosismo en el mercado. Uno es un fondo inmobiliario de la administradora Taurus, en el que nuevamente Andrónico Luksic es uno de los principales aportantes (al igual que en el fondo inmobiliario de Toesca, que será liquidado), y el otro es un fondo de deuda privada en dólares de LarrainVial.

Vamos primero con la administradora de fondos Taurus. El viernes la AGF, a través de un Hecho Esencial (HE), anunció que su fondo Taurus Leaseback Inmobiliario está en problemas. Reconoció un eventual perjuicio por unos $4.500 millones en sus activos (cerca de US$ 5 millones).

En el HE, Taurus informó que detectó una diferencia entre el valor comercial y el precio al cual fue adquirido un activo en el que invierte el fondo. Y advirtió que esto podría implicar perjuicios patrimoniales para el mismo. Se trata de una propiedad en Parral y en el comunicado dan a entender que no habían ido a reconocer el terreno.

Y advirtió que esto podría implicar perjuicios patrimoniales para el mismo. Se trata de una propiedad en Parral y en el comunicado dan a entender que no habían ido a reconocer el terreno. “El fondo comenzó a realizar las gestiones para vender el inmueble. Y en ese evento fue que, luego de visitar el terreno y pedir valorizaciones del activo, pudo detectar una diferencia entre el valor comercial de los inmuebles antes señalados y el precio al que fueron adquiridos”,dice el Hecho Esencial.

Es un fondo chico, pero sus problemas reflejan los que enfrenta el sector inmobiliario y la poca transparencia de algunos fondos que invierten en activos alternativos. A marzo de este año, el fondo tenía activos en cartera por US$ 25 millones y un patrimonio neto de US$ 10 millones.

El Mercurio Inversionesinformó que el fondo tenía una duración de tres años y vencía en febrero de 2024. Pero el directorio de Taurus acordó extender el plazo de duración del fondo por doce meses más, hasta el 3 de febrero del año 2025. Además de Luksic, que aportó el 23%, entre los principales aportantes están el fondo Sartor e Ignacio Guerrero, amigo íntimo del fallecido expresidente Piñera y flamante nuevo director de Quiñenco, holdingdel Grupo Luksic.

Otro que estaría en problemas es el Fondo LarrainVial LV Deuda Privada en dólares. Es un fondo que tiene los créditos muy concentrados, afirma una fuente de la industria, y en donde una de las empresas a la que se le prestó plata, Arroyo Grande, entró en Reorganización Judicial. Arroyo Grande es una compañía agrícola de capitales kenianos que exporta arándanos.

Es un fondo de cerca de US$ 50 millones y el crédito a Arroyo Grande sería de US$ 3.6 millones (7% del fondo). En el mercado describen a la cartera del fondo como “rara por el nivel de concentración”. Además de Arroyo Grande, le prestan a Harina y Proteínas, Comercial Russfin y, “lo más raro”, es que también le prestan plata al fondo CHL Asset Chile, que a la vez invierte en Comercial Russfin. “El 80% del fondo está concentrado en CHL Asset Chile y Russfin. No es algo normal, aunque el fondo es chico”, dice el socio de un fondo que también se enfoca en activos alternativos. Y se pregunta si el resto de los aportantes está al tanto de la concentración de créditos.

CHL Asset Chile es la gestora de Canio Corbo, Tomás Hurtado y Nicolás Larraín, implicados en el caso Cascadas y todos miembros miembros de familias prominentes del mundo económico y empresarial. (NdR: en la versión para suscriptores pagos estaba mal escrito el nombre del fondo)

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: COBRE Y CRECIMIENTO EN DEMOCRACIA

El superciclo del cobre y una nueva arista de la discusión sobre cuándo se estancó la economía chilena. Como les expliqué en la edición del jueves, ya nadie discute que estamos en un nuevo superciclo del cobre y eso tiene no solo implicancias para la economía, gasto público y crecimiento, sino también impacto político.

Este gráfico del economista de la UAI y director de Enami, Rodrigo Wagner, muestra el precio del cobre durante los diferentes gobiernos desde el retorno de la democracia.

El economista Andrés Larraín destaca en sus redes que lo que esto muestra es que los gobiernos de Piñera I y Bachelet I estuvieron subsidiados por el superciclo . “O si no sus desempeños económicos hubiesen sido + mediocres aún”.

. “O si no sus desempeños económicos hubiesen sido + mediocres aún”. Y que el desempeño de los gobiernos de Aylwin, Lagos y Bachelet II son más meritorios aún, porquecrecían y tenían una economía acelerada con precios del cobre bajos.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Dicen que guagua que no llora, no mama, y parece que el llanto de BYD está teniendo efecto. El anuncio del gigante chino de que puso pausa a su inversión de US$ 290 millones para instalar una planta de cátodos de litio en el norte, por la falta de respuestas y demora del Gobierno, hizo que La Moneda reaccionara.

En la semana, Corfo respondió y reveló que a BYD le ofrecieron más de cinco lugares donde instalar la fábrica de cátodos e insistió en que debe empezar a producir en 2025, como estipula el contrato que le da acceso al litio a precio preferencial. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, agendó una reunión para este miércoles con el gigante de la electromovilidad. El ministro Mario Marcel también se metió en el baile y emplazó a BYD a que cumpla “con su compromiso”.

como estipula el contrato que le da acceso al litio a precio preferencial. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, agendó una reunión para este miércoles con el gigante de la electromovilidad. El ministro Mario Marcel también se metió en el baile y emplazó a BYD a que cumpla “con su compromiso”. Igualmente se movilizaron los ministerios de Economía y de Energía,los cuales están preparando reuniones con el equipo de BYD en Chile.

– El colmo de los colmos: la confusa información sobre la nueva política comunicacional del Banco Central. El comunicado se publicó en la página web del BC el miércoles por la tarde y llegó a la bandeja de entrada de nuestros correos electrónicos. El mensaje decía que “el Banco Central actualizó su Política de Comunicaciones”.

El que explica, la complica. A los pocos minutos, los periodistas y economistas que seguimos al banco comenzamos a intercambiar chats para tratar de entender qué cambiaba y por qué. La verdad que no se entendía nada.

A los pocos minutos, los periodistas y economistas que seguimos al banco comenzamos a intercambiar chats para tratar de entender qué cambiaba y por qué. La verdad que no se entendía nada. El documento explicaba que la actualización incluía modificaciones que consideran ajustes asociados a lo siguiente: a) La referencia a la meta de inflación; b) La comunicación de política financiera, relacionada con la publicación de la decisión adoptada luego de cada Reunión de Política Financiera (RPF) y el periodo de silencio respectivo; y c) las directrices asociadas a las reuniones con actores de mercado.

Lo que no explicaba el comunicado es lo que cambiaba y se actualizaba, versión original y la nueva. Al final tuvimos que pedir aclaración a la Gerencia de Comunicaciones del Central, que respondió de la siguiente manera:

Los cambios realizados en la Política de Comunicaciones incluyen:(1) establecer nuevos lineamientos aplicables a las reuniones con actores del mercado; (2) actualizar el documento que contiene la Política de Comunicaciones armonizándolo con ajustes anteriormente introducidos a los Documentos de Política Monetaria y Política Financiera; y (3) precisar la comunicación formal de las decisiones e Informe Política Financiera tal como ocurre con la Política Monetaria.

– Vamos a tener problemas para financiar al Estado en unos años. La tasa de natalidad se está desplomando alrededor del mundo y Chile es uno de los países donde cae con más rapidez. Las consecuencias geopolíticas y económicas recién se analizan. La población chilena envejece a pasos agigantados.

Quién nos va a cuidar cuando seamos viejos y, más importante, quién va a pagar la cuenta . Es la pregunta que desvela a médicos, economistas y expertos de la salud en Chile, aunque el problema es global. El país gasta cerca del 10% del PIB en salud y se estima que más de la mitad se destina a gente mayor de 60 años. Es que hay una población que envejece y que vive más tiempo, mientras los medicamentos y tratamientos cada vez son más caros y los recursos limitados.

. Es la pregunta que desvela a médicos, economistas y expertos de la salud en Chile, aunque el problema es global. Es que hay una población que envejece y que vive más tiempo, mientras los medicamentos y tratamientos cada vez son más caros y los recursos limitados. En 2023, registramos la cifra más baja de nacimientos en una década,con 173.920, continuando con la senda a la baja desde 2013, cuando se registraron 240.000 nacimientos.Y en dos años más, los mayores de 60 superarán el 20%, según el INE, lo que adentrará al país en una etapa “muy avanzada” de envejecimiento poblacional.

– PwC vuelve a ser la auditora de La Polar después de 13 años, donde fue salpicada por la crisis. El retailer, ahora en manos de León Vial, socio de LarrainVial, dijo que la elección de Price tuvo 90% de apoyo de los accionistas.

En el mercado destacan que La Polar, que se fusionó con ABC Din, es otra empresa y PwC también,con otros socios y otro equipo a la cabeza, liderado por Renzo Corona. El DFcita las actas de la asamblea de accionistas, en la que justifican la elección de Price por su vasta experiencia en el sector retail. PwC audita a alrededor de un tercio de las empresas del IPSA.

6

AGENDA DE LA SEMANA: OCUPADÍSIMA

– Este lunes supimos temprano finalmente cuánto creció la economía en los primeros tres meses del año. En el primer trimestre del año, el producto interno bruto (PIB) creció 2,3% respecto de igual período del año anterior, un toque por debajo lo que anticipaba el mercado. La demanda interna, en tanto, aumentó 2,0% reflejo de un mayor consumo e inversión. La inversión, eso sí, cayó 6,1% anualizada.

– Con las cifras de crecimiento en mano, el Consejo del Banco Central tendrá su Reunión de Política Monetaria (RPM) de mayo. La reunión arranca el miércoles, pero el comunicado se publica el jueves a las 18:00 horas.

Se anticipa que decidirá un recorte de 50 puntos base, confirmando una postura más cauta del Consejo, dada la incertidumbre respecto a cuándo comenzarán los recortes de tasas en Estados Unidos y la dudas acerca de la inflación en servicios en la economía local. En enero el recorte fue de 100 puntos bases, y en abril, de 75. De confirmarse el recorte de 50 pb, la TPM quedaría en 6%.

– También en la agenda semanal: la Minuta de la Reunión de Política Financiera (RPF) del lunes 6 de mayo y, el jueves, hay un tsunami de data e informes:

Indicadores de Comercio Exterior del 1er trimestre de 2024; Indicadores de Coyuntura Semanal; Serie Mensual de Datos Bancarios; Informe del Mercado de Derivados Financieros; Indicadores de Compraventa Regional; Indicadores de Compraventas por Actividad Económica; Indicadores de Crédito Comercial entre Empresas; Índice Mensual de Ventas Diarias del Comercio Minorista.

7

EL TERRAPLANISTA DE LA SEMANA: ME-O

La semana pasada tuvimos El siútico de la semana, en esta edición tenemos al terraplanista de los últimos 7 días. Y el premio se lo lleva Marco Enríquez-Ominami, el excandidato presidencial progresista y aún con ambiciones políticas.

ME-O criticó duramente la ley corta de isapres, describiéndola como un salvataje a la industria. Su solución hubiese sido que caigan las que caigan y que el Gobierno tome control a través del Banco Central y las capitalice. ¡Plop!

¡Plop! Sí, leen bien. Quiere que el Banco Central entre temporalmente en el negocio de la salud y se haga cargo de las dos o tres isapres que podrían quebrar. Habría que cambiar la Constitución y la ley orgánica del ente emisor. Y también que La Moneda decidiera ignorar la independencia del BCCh y mandatarlo a que las intervenga.

y se haga cargo de las dos o tres isapres que podrían quebrar. Habría que cambiar la Constitución y la ley orgánica del ente emisor. Y también que La Moneda decidiera ignorar la independencia del BCCh y mandatarlo a que las intervenga. Son este tipo de propuestas las que confirman los prejuicios que algunos tenemos con esa parte del progresismo que no se lleva bien con los números y la economía.

