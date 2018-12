[Archivo] El privilegiado yerno del senador Coloma

“Escuché una crítica de la familia Goic. Quiero decirle a la familia Goic que yo entiendo su preocupación, porque es la familia que tiene más miembros apitutados en la administración pública”, dijo a principios de noviembre del año pasado -en el climax de la carrera por llegar a La Moneda- el Presidente Sebastián Piñera, respondiendo a los emplazamientos que en ese momento le hizo su contendora, la senadora DC Carolina Goic sobre el fin del programa en el Sence, cuyo director era el hermano de la parlamentaria.

No se quedó ahí, el entonces candidato de ChileVamos precisó que los funcionarios públicos no tenían razón para estar preocupados por su estabilidad laboral, “van a ser respetados y valorados, pero no queremos operadores políticos en nuestro gobierno, porque eso perjudica a los chilenos”.

Ya han pasado cuatro meses de esas afirmaciones, la derecha asumió en plenitud la administración del Estado a partir del 11 de marzo y tal como reza un antiguo refrán, otra cosa es con guitarra. Entre los variados nombramientos de autoridades que ha realizado el gobierno de Piñera, se encuentra el del gobernador de la Provincia de Talca, Felipe Guillermo Donoso Castro.

El “egresado” de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Gabriela Mistral, tiene 35 años, milita en la UDI, ha sido presidente regional de dicho partido y cumplió funciones como jefe de gabinete del senador gremialista, Juan Antonio Coloma, quien en las parlamentarias de noviembre fue reelegido en su escaño por la Región de El Maule con el 16% de los votos.

Pero además, Donoso es el yerno del senador Coloma. El 6 de enero de este año se casó en la Iglesia San Ignacio de Alonso Ovalle con una de las hijas del influyente parlamentario, María de los Ángeles Coloma Álamos.

El tema de los familiares de dirigentes, parlamentarios y autoridades en distintos cargos en el gobierno no es nuevo y el yerno de Coloma no es el único. Basta recordar que en los primeros días de la administración piñerista se puso el foco al hecho que el jefe de Producción de La Moneda, Andrés Chadwick Acosta, es hijo del poderoso ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, y por ende sobrino del Mandatario.

La periodista Camila Chadwick Costa, también hija del ministro, asumió como jefa de gabinete de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.