El hackeo que tiene en jaque al sistema computacional de Cocha

Lo que se anuncia como un mantenimiento a través de su sitio web y en sus diversas redes sociales es algo más complicado, ya que desde el 5 de julio la empresa está caída, debido a un hackeo que afectó a su sistema computacional. Se trata de un ransomware que impide el acceso a la información, amenazando con destruirla o hacerla pública si las víctimas no acceden a pagar un rescate en un determinado plazo, el que no ha sido pagado. Fuentes cercanas a la empresa, la mayor operadora de viajes de Chile, indican que pese al problema, no han dejado de atender y que ningún viaje se ha visto afectado.

“¡Volvemos pronto! Estamos en mantenimiento para que viajes mejor. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”. Con esa frase y la imagen de un mecánico arreglando una turbina de avión, el sitio web de Cocha (anteriormente conocido como “Turismo Cocha”) recibe a los clientes que quieren hacer uso de su servicio. La página lleva al menos siete días caída y la gente ya comienza a preguntar en sus redes sociales qué es lo que pasa.

Lo que se anuncia como un mantenimiento, sin embargo, es algo más complicado, pues desde el 5 de julio el sistema está abajo, pues distintas fuentes señalan que lo que ocurrió fue que un complejo hackeo afectó a su sistema computacional. Complejo, porque según las mismas versiones se trata de un ransomware, un malware que impide el acceso a la información, amenazando con destruirla o hacerla pública si las víctimas no acceden a pagar un rescate en un determinado plazo.

Por cierto, Cocha no ha pagado rescate alguno y mientras intenta resolver la situación, sus trabajadores están funcionando a través de operadores externos que le están facilitando sus plataformas. Una vez que el cliente le paga a Cocha le mandan el comprobante de pago al operador y este emite la correspondiente boleta. Lo anterior ha generado la molestia de varios clientes, quienes han canalizado su malestar a través de sus cuentas de redes sociales.

De hecho, a quienes consultan a través de Twitter por esta caída le informan que están en mantenimiento. “Te contamos que estamos haciendo varias mejoras técnicas para optimizar la experiencia de compra de todos nuestros viajeros”, dice el tuit que se ha repetido desde el 5 de julio.

Fuentes cercanas a la empresa comentaron a El Mostrador que efectivamente se detectó “una situación anormal” en sus sistemas y que por eso activaron sus protocolos de emergencia para solucionar la situación. En ese sentido, indicaron que ningún viaje ha sido cancelado o afectado y que su trato con clientes sigue de manera habitual.