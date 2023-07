Sabas Chahuán pone sus manos al fuego por Daniel Jadue

Amigos desde los 10 años y hoy vinculados por la relación cliente-abogado, el ex Fiscal Nacional salió a jugárselo todo a favor del alcalde de Recoleta, ante la versión periodística que indica que sería formalizado por cohecho.

Luego de que el fin de semana el diario La Tercera informaba que la Fiscalía Centro Norte se aprestaba a formalizar investigación en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, su abogado defensor en el caso “Luminarias” y amigo desde los 10 años, el ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán, lo defendió a brazo partido en una entrevista con Rodrigo Sepúlveda, en Mega.

En ella, aseveró que no conoce en particular la causa por la cual supuestamente se imputaría al ex candidato presidencial del Partido Comunista, pero aseveró que “me imagino que tendrá una adecuada defensa y, si no, lo conversaré con él”.

Ante ello, Sepúlveda le preguntó si tenía “tranquilidad” en orden a que no había malversación de fondos.

Chahuán indicó que “o sea, hay que investigarlo a fondo, por supuesto”, agregando que “lo que pasa es que yo conozco a Jadue hace 45 años…”

—Por eso te pregunto —lo interrumpió el periodista.

—Claro, entonces…

—¿Manos al fuego por él? —interrogó el animador.

—Sí, por supuesto, o sea, yo no pongo las manos al fuego por cinco… 10 personas, y Jadue, en esta causa, la de las luminarias, pongo las manos al fuego por él, sin duda, y en esta también, ¿ah?, pero eso es sin conocer esta causa…

Según La Tercera, Jadue sería formalizado por la fiscal Giovanna Herrera por el delito de cohecho, pues según dicho medio habría pedido coimas a la empresa Best Quality SPA, empresa que durante la pandemia fue proveedora de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

Ante ello, el edil aseguró que “nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto hasta el día de hoy, nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa y que, por lo tanto, no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”.

Aseveró además, respecto de Best Quality, que “nunca me he reunido con ellos, no los conozco, nunca he tenido contacto, solo dos veces entraron a mi oficina a pedirme una foto. Son estafadores profesionales”.