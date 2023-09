Tere Marinovic se agarra del moño con Kast y lo acusa de publicar fake news

Dos figuras potentes de la derecha más dura del país se enfrentaron en la red social X (anteriormente conocida como Twitter). Se trata del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la directora ejecutiva de la Fundación Nueva Mente y exconvencional, Teresa Marinovic. Y todo por una “fake news” del actual proceso constituyente.

Resulta que Kast, a través de la mencionada red social, destacó que la comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional aprobó la creación de la Defensoría de las Víctimas. Hasta ahí todo ok. El problema, es que Kast asumió que la aprobación de dicha enmienda en la comisión, significaba que ya había sido aprobada por el Consejo, cuando no es así.

“Al fin! #DefensoriaVictimas para los millones de chilenos víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico”, escribió Kast en la red social.

Al fin! #DefensoriaVictimas para los millones de chilenos víctimas de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico pic.twitter.com/53IMQ736e7 — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 4, 2023

Ahí apareció Marinovic reclamando la “fake news” de Kast, a través de la misma red social: “Este video al igual que tu tweet reciente @joseantoniokast, en que señalas que ‘desde hoy las víctimas’ ‘tendrán apoyo’ es derechamente mentiroso: la enmienda ni siquiera ha sido votada aún en el pleno por el consejo, y no es serio ni responsable darla por aprobada”.

Incluso después de votada por el consejo, la norma vuelve a los expertos. Y solo entra en vigencia con el texto aprobado. — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 4, 2023

Posteriormente, y ante las críticas que recibió Marinovic en la exTwitter ante su emplazamiento a Kast, remarcó: “La ‘estrategia comunicacional’ no habilita para afirmar cosas que no son ciertas y no sabemos si en el futuro lo serán”.

La “estrategia comunicacional” no habilita para afirmar cosas que no son ciertas y no sabemos si en el futuro lo serán — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) September 4, 2023

A otro usuario, que cuestionó que Marinovic ya no apoya a Kast, indicó: “Yo no apoyo a personas, apoyo ideas y a quienes las representan. Si hacer patente una Informacion engañosa es hacerle mal a Chile, parece que entendemos al patriotismo de distinta manera”.