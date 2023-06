Día del Barros Luco: las alternativas del histórico sándwich para carnívoros, vegetarianos y veganos

El tradicional sándwich de carne con queso ha tenido ciertas variantes, lo que permite que todos puedan consumirlo independiente de la dieta que se tenga. Además, alternativas permiten incluso prepararlo en casa.

Chile es un país rico en variedad de sándwich, y uno de los más llamativos y cotizados es el Barros Luco, el cual celebra su día con diferentes ofertas y variedades.

Con el fin de festejar de una forma inclusiva, diversos locales gastronómicos del Barrio Yungay han creado distintas opciones, ya sea para los carnívoros, vegetarianos y veganos.

Una buena alternativa es ir al Bar y Cervecería Yungay Viejo, frente a la emblemática Plaza Yungay. Para esta fecha prometen que junto a la celebración habrá Doble Dosis de Rock, con Altavoz y Malversión como invitados, quienes amenizarán a partir de las 21:00 horas.

Sumando a lo anterior, para el fin de semana se seguirá celebrando esta fecha junto a sus imperdibles menús criollos

Y si el rock no es lo tuyo y prefieres el jazz, también puedes partir la noche con este emblemático sándwich presidencial en el Antiguo Almacén, que es parte de la Peluquería Francesa-Boulevard Lavaud, y luego a partir de las 20:30 horas caminar unos pasos y entrar a su Salón la Democracia a disfrutar de Mocktail Jazz 5Tet, haciendo tu reserva previa.

Opciones para vegetarianos

El que el Barros Luco tenga carne no significa que no puedan celebrarlo quienes no consumen productos de origen animal. Esto porque en el Chancho Seis, restaurant vegetariano-vegano ubicado en Huérfanos 3025, ofrecen una increíble versión.

Además, en Birrería la Resistencia, ofrecerán este viernes y durante todo el fin de semana de manera especial el Barros Luco de autor, con las mejores cervezas nacionales e internacionales.

“Nos caracterizamos por tener alternativas para todos los gustos, con locales de comida chilena, cafés, comida vegana, entre otros, por lo que siempre hay espacio para quienes quieran servirse algo, siempre en un lugar festivo, muy bien atendidos”, comenta Javiera Cabib, dueña de Yungay Viejo y vocera de Distrito Yungay, agrupación de 21 bolicheros del sector.

Opciones hay varias, ahora solo es necesario elegir dónde y a qué hora celebrar este viernes 9 de junio extendido a todo el fin de semana.

Preparación casera

Para conmemorar la ocasión, El Carnicero “Maestro en Carnes” ofrece el “Pack Maestro Luco” que entrega todos los ingredientes necesarios para preparar un Barros Luco de forma fácil y económica.

Se trata de un kit disponible en su página web que incluye una caja de churrasco de un kilogramo, 500 gramos de queso gauda y un kilogramo de pan especial. Es un pack que honra la larga vida del clásico nacional y permite cocinar como un verdadero maestro.