Ley de Etiquetados: la normativa que comenzará a regir en bebidas alcohólicas en 2024

El nuevo reglamento estipula la incorporación de sellos que adviertan sobre los efectos nocivos del alcohol, además de restringir la publicidad de estos productos.

En 2016 comenzó a regir en territorio nacional la Ley de Etiquetados, la cual obligó a los alimentos a tener ciertas advertencias en torno a su contenido nutricional, específicamente, aquellos que sobrepasaban los niveles de sodio, azúcar, calorías y grasas saturadas.

En esta línea, la normativa también se comenzará aplicar a las bebidas alcohólicas en 2024, pero con algunas diferencias. Todas las bebidas que contengan más de 0,5 grados de alcohol deberán incorporar un sello que señale explícitamente que el alcohol tiene efectos nocivos para la salud.

La advertencia gráfica será un recuerdo en blanco y negro, la cual estará tres etiquetas con los siguientes mensajes: No beber al conducir, Riesgo para tu salud y No beber menores de 18 años. En ese sentido, el tamaño mínimo de estas advertencias no podrá abarcar menos del 15% de la superficie de la cara o etiqueta posterior del envase, caja o embalaje.

Sobre la publicidad en los medios de comunicación, ya sea físico o vitral, se deberá incorporar un recuadro con la palabra advertencia, la cual incorporará las frases: Todo consumo de alcohol es dañino durante el embarazo, todo consumo de alcohol limita la capacidad de conducir, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido y el consumo nocivo de alcohol daña tu salud.

Otro punto importante que comenzará a regir es que se prohibirá toda publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, además de restringir los horarios de los comerciales de estos productos.

La Ley, en su artículo 16, establece que “los artículos deportivos destinados a ser distribuidos masivamente, tales como camisetas y uniformes o afiches y aquellos objetos promocionales vinculados a toda clase de actividades deportivas, no podrán contener nombres, logotipos o imágenes de marcas de bebidas alcohólicas, incluido todo signo o alusión a sus marcas o productos”.