Día Mundial de los Animales: el cambio de mirada hacia seres sintientes y el aumento de legislación

En Chile y el mundo hay un cambio de mentalidad con respecto a la visión sobre los animales. Y es que mientras algunos animales son acariciados y amados como si fueran parte de la familia, otros terminan en nuestros platos o cumplen funciones de carga.

El 4 de octubre fue declarado Día Mundial de los Animales, fecha que celebra la vida animal en cualquiera de sus formas, y se planean eventos especiales alrededor de todo el mundo.

¿Por qué queremos a algunos animales y a otros los comemos?

Nuestra conexión con los animales a menudo varía según su similitud con nosotros. Estudios sugieren que tendemos a empatizar más con aquellos que reflejan aspectos de nuestra propia especie. En 2019, una investigación reveló que nuestra empatía aumenta cuando sentimos que los animales están relacionados con nosotros y comparten rasgos que consideramos “adorables”.

Más de 73 mil millones de animales cada año están relacionados con la alimentación humana como consecuencia de la producción de leche y huevos o derechamente para ser consumidos como carne.

De acuerdo con Maia Marazzo, coordinadora de Políticas Alimentarias de Sinergia Animal, “esta es una fecha importante para tomarnos un momento y reflexionar sobre el trato que damos a algunas especies. Animales explotados por la industria alimenticia, de la moda, farmacéutica o para entretenimiento -como vacas, cerdos, pollos, peces, conejos, ratas, osos, ovejas, zorros, entre tantos otros- sufren por prácticas que, en seres como perros y gatos serían consideradas crueles y escandalosas, como pasar sus vidas encerrados en espacios reducidos o ser mutilados sin calmantes de dolor”.

“Resulta intrigante que, aunque compartimos rasgos cognitivos y emocionales con diversas especies, estas diferencias a menudo se traducen en un trato injusto y desigual. Los cerdos, por ejemplo, son cognitivamente complejos y comparten muchos rasgos con los animales que consideramos inteligentes, pero en muchos casos, su destino es diferente: el matadero en lugar del hogar”, señala Marazzo.

Las aves y los peces, a menudo relegados a un segundo plano en términos de empatía, poseen habilidades sorprendentes. Los peces, por ejemplo, no solo pueden sentir dolor, sino que algunas especies también exhiben destrezas cognitivas asombrosas, como el reconocimiento de sí mismos. Sin embargo, nuestras percepciones distorsionadas han llevado a una falta de protección y consideración para estos seres.

“El hecho de que los no-mamíferos no sean percibidos como adorables puede hacer que la gente pierda sensibilidad ante su sufrimiento. A pesar de que tendemos a empatizar menos con las gallinas, por ejemplo, esto no significa que no tienen la capacidad de sentir y sufrir, todo lo contrario. Y, aun así, en términos de números, son una de las especies que más sufre en nuestra industria alimentaria”, alerta.

El debate legislativo en Chile