Un 50% de las personas reconoce usar su celular al menos una vez cuando maneja

En el marco de la celebración de Fiestas Patrias, fecha en la que existe un incremento en el número de siniestros viales, se presentó el estudio “Usa la red responsablemente”, en el que se dieron a conocer los hábitos de uso del celular de las y los conductores e identificó potenciales conductas que pudieran ser riesgosas.

La iniciativa, realizada por WOM con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y la ONG NoChat, consistió en entrevistar un universo de 700 personas de todo el país.

Entre los hallazgos destacó que cuatro de cada diez personas utilizan su celular mientras manejan un vehículo, destacando la zona norte de Chile con 59%.

Además, el 50% de los encuestados reconoció usar su teléfono móvil al menos una vez estando al volante y los principales motivos son el uso de mapas, contestar o hacer llamadas, enviar mensajes o notas de voz y manipular la música.

“Manipular el celular al conducir, aunque sea para enviar un mensaje de voz, puede ser fatal. Por ejemplo, responder un simple ‘hola’ toma alrededor de 5 segundos; si circulamos a 50 km/hora, ese tiempo representa avanzar 70 metros totalmente a ciegas, distancia en que pueden pasar muchas cosas que no lograremos evitar”, indicó la secretaria ejecutiva de la Conaset, Karina Muñoz.

“Nuestra atención debe estar en el camino y el entorno, especialmente cuando conducimos un vehículo motorizado, por el potencial impacto que podemos provocar. Estar atentos nos permite reaccionar a tiempo a cualquier imprevisto y evitar un siniestro vial”, enfatizó.

El estudio cobra aún mayor relevancia al considerar que el 95% de los encuestados realiza estas acciones a pesar de tener pleno conocimiento de la Ley No Chat, que prohíbe la conducción de un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico.

“Como gestora de la Ley No Chat, este estudio nos refuerza que se debe seguir profundizando su conocimiento, pero sobre todo el riesgo asociado que implica manipular el celular durante la conducción, considerando que la conducción no atenta es la principal causa de siniestros viales y la 2da más mortal en Chile”, dijo Claudia Rodriguez, directora ejecutiva ONG No Chat.

Asimismo, el 86% de los encuestados cree que las empresas de telecomunicaciones deberían tener un rol activo en generar mayor conciencia y responsabilidad en el uso del celular al volante.

“Trabajamos para conectar a las personas, pero también, queremos promover el uso responsable de nuestra red. Con este estudio buscamos advertir y prevenir sobre el riesgo que tiene el uso de celulares al manejar un vehículo, evitando distracciones y con ellos siniestros. Invitamos a todas las personas a no utilizar la red mientras conducen, no solamente en fechas de celebración, sino a convertirlo en una buena práctica”, señaló Niklas Lind, CMO de WOM.

El estudio reveló además que las personas de entre 30 a 50 años son las que más usan su celular al conducir, con un 45%; mientras que el 23% de los encuestados dice hacerlo, a pesar de estar consciente del peligro que representa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la manipulación de un celular al conducir es similar a manejar en estado de ebriedad, recreando conductas similares como la pérdida de reflejos al volante. Sin ir más lejos, según cifras de la Conaset, el año pasado fallecieron 284 personas por siniestros de tránsito producidos por no estar atentos a las condiciones del tránsito.