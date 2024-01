¿Invernista? Un imperdible de Nueva York es patinar en las pistas de hielo

Si bien el invierno en el hemisferio norte comenzó oficialmente el 22 de diciembre, una actividad típica de la temporada ya venía atrayendo a residentes y turistas a parques, plazas y otros espacios al aire libre (y también interiores) en Nueva York: las pistas de patinaje sobre hielo.

Hay numerosas pistas de patinaje en toda la metrópoli y New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de promoción turística de la ciudad, recuerda las principales opciones disponibles.

Manhattan

The Rink, en Rockfeller Center: Esta es la pista de patinaje sobre hielo más famosa del mundo y una experiencia imperdible en Nueva York, convenientemente ubicada a solo unos pasos de Times Square y el distrito de los teatros. Deslizarse sobre el hielo es una tradición navideña en la ciudad, y la novedad esta temporada son los pequeños chalets privados habilitados a un lado de la pista, que se pueden reservar para tomar una copa mientras se disfruta del movimiento de la zona.

Dónde: Entre las avenidas Quinta y Sexta y las calles 49 y 50, Midtown

Cuándo: hasta marzo de 2024

Precio: adultos y niños de 6 a 12 años pagan de 21 a 73 dólares, mientras que los niños hasta 5 años pagan de 11 a 37 dólares. El precio depende de la fecha y hora. Alquiler de patines: 11 dólares

The Rink en Winter Village, Bryant Park: La pista es el eje central de la temporada invernal en el agradable Bryant Park, que también incluye tiendas que venden productos artesanales y de temporada, así como quioscos de comida y bebida. El complejo también alberga eventos especiales ocasionales, que se pueden consultar en bryantpark.org. También existe la posibilidad de alquilar “iglús” privados alrededor de la pista, así como una pista de curling.

Dónde: Entre las avenidas Quinta y Sexta y las calles 40 y 42, Midtown

Cuándo: hasta el 3 de marzo de 2024

Precio: Gratis. El alquiler de patines cuesta entre 18 y 47 dólares dependiendo de la hora y el día (los horarios más baratos son las mañanas entre semana)

Wollman Rink: Esta popular y antigua pista de patinaje, ubicada en Central Park y abierta la mayoría de los días hasta las 9 o 10 de la noche, se ha reinventado en los últimos años, ofreciendo incluso platos y bebidas de Melba Wilson, propietaria del restaurante Melba’s en Harlem. También se encuentra el Wollman Café para un refrigerio rápido. Pero la verdadera diferencia es patinar con los picos de Midtown como telón de fondo, en un entorno especialmente majestuoso por la noche.

Dónde: Lado este de Central Park, en 63rd Street

Cuándo: hasta el 15 de marzo de 2024

Precio: 15 a 37 dólares para adultos y 10 dólares para niños de 2 a 12 años. Alquiler de patines: 11 dólares

The Rink, en Brookfield Place: Se trata de una gran elección para combinar patinaje sobre hielo y buenos paseos, ya que la pista está situada a orillas del río Hudson, en Battery Park City, no lejos de Oculus (la elegante estación de metro diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava) y de One World Trade Center en Lower Manhattan. Puede reservar sesiones públicas y clases privadas o semiprivadas, incluso con un atleta olímpico, si lo desea. Brookfield Place también ofrece amplias opciones gastronómicas y comerciales, por lo que también puede comer algo antes o después de dar vueltas en la pista de hielo.

Dónde: 250 Vesey Street, en North End Avenue, Lower Manhattan

Cuándo: hasta marzo de 2024

Precio: 15 dólares por sesión única (60 minutos); 5 dólares el alquiler de patines

The Rink, en Manhattan West: La pista forma parte del nuevo desarrollo de Manhattan West, situado entre Hudson Yards, con una amplia oferta comercial, y el Madison Square Garden, la meca de los conciertos y el deporte en Nueva York (los aficionados al deporte encontrarán, en un extremo de la pista, la tienda NHL, que vende todo tipo de artículos de hockey). Al igual que su hermana Brookfield Properties, la pista de Manhattan West ofrece lecciones privadas y la oportunidad de patinar con atletas olímpicos.

Dónde: 385 9th Avenue, Chelsea

Cuándo: hasta marzo de 2024

Precio: 20 dólares entre semana, con alquiler de patines por 5 dólares, y 22 dólares los fines de semana y festivos, con 8 dólares por alquiler de patines

Chelsea Piers Sky Rink: El complejo Chelsea Piers cuenta con amplias instalaciones deportivas, incluidas dos pistas de patinaje sobre hielo. A menudo se utilizan para clases de hockey o patinaje, pero también tienen períodos regulares en los que están disponibles para los visitantes que no toman clases y solo quieren deslizarse sobre el hielo por poco tiempo.

Dónde: 61 Chelsea Piers, 111C 11th Avenue, Chelsea

Cuándo: Abierto todos los días, todo el año. Las sesiones generalmente duran 60 minutos y se ofrecen a las 13:00, 14:30 y 15:50, pero se recomienda consultar el horario con antelación para inscribirse

Precio: 22,50 dólares por persona, con alquiler de patines por 12 dólares

Riverbank State Park Ice Rink: Riverbank es el único parque estatal de Manhattan. Ofrece increíbles panoramas a través del río hasta Nueva Jersey, impresionantes vistas del puente George Washington y un lugar bien escondido para patinar sobre hielo. La temporada comienza cuando hace suficiente frío para hacer hielo. Comuníquese con la administración de pistas para obtener más detalles sobre las sesiones públicas.

Dónde: 679 Riverside Drive, saliendo de West 145th Street, Hamilton Heights

Cuándo: hasta marzo de 2024 (dependiendo de las condiciones climáticas)

Precio: 5 dólares (adultos) y 3 dólares (niños menores de 12 años), con alquiler de patines por 6 dólares

Brooklyn

Abe Stark Rink

Dónde: 1902 West 19th Street, en el paseo marítimo de Coney Island

Cuándo: abierto los fines de semana hasta marzo de 2024

Precio: 11 dólares la entrada y 6 dólares el alquiler de patines

ArtRink: Es otra buena opción para ir con niños. En la terraza del Museo de los Niños de Brooklyn, ArtRink es una experiencia de patinaje que utiliza hielo sintético menos resbaladizo, lo que permite deslizarse incluso con cubrezapatos, para aquellos que prefieren no patinar. La pista está rodeada de arte local.

Dónde: Museo de los Niños de Brooklyn, 145 Brooklyn Avenue, Crown Heights

Cuándo: hasta el 31 de marzo (cerrado los lunes y martes)

Precio: 10 dólares, además de la entrada al museo, que cuesta 15 dólares. Patines incluidos

Glide, en Brooklyn Bridge Park: Esta nueva pista de patinaje seguramente transformará uno de los destinos más populares (y pintorescos) de Nueva York en un paraíso invernal. El Puente de Brooklyn y el East River son el marco para sus aventuras sobre patines en este espacio.

Dónde: Emily Warren Roebling Plaza, Brooklyn Bridge Park, Dumbo

Cuándo: hasta el 1° de marzo de 2024

Precio: 15 a 25 dólares para adultos y 10 a 12 dólares para niños de 2 a 12 años. El alquiler de patines cuesta 12 dólares

IC Ice Rink: La “ciudad dentro de la ciudad” posee una pista de patinaje al aire libre en el área del patio. Disfrute de refrigerios ligeros junto a la pista o explore las distintas tiendas.

Dónde: Courtyard 5/6, Industry City, 35th Street entre 2nd y 3rd Avenue, Sunset Park

Cuándo: hasta el 3 de marzo de 2024

Precio: 15 dólares por persona, con alquiler de patines por 10 dólares.

LeFrak Center, en Lakeside: El Lefrak Center ofrece dos pistas, una al aire libre y otra cubierta, e incluso aquellos que no quieran patinar pueden ir allí simplemente para disfrutar de la vista.

Dónde: Prospect Park, cerca de la entrada de Ocean Avenue y Lincoln Road

Cuándo: hasta el 31 de marzo de 2024

Precio: 9,25 dólares entre semana y 13,50 dólares fines de semana y feriados. El alquiler de patines cuesta 9,50 dólares

Queens

City Ice Pavilion: El City Ice Pavilion es una enorme instalación de patinaje de clase mundial con una pista de hielo del tamaño de las pistas de la Liga Norteamericana de Hockey, que está abierta todo el año para sesiones de patinaje abiertas. Las instalaciones cubiertas en la azotea ofrecen lecciones públicas y privadas, así como hockey para niños, jóvenes y adultos. También se encuentra disponible para fiestas de cumpleaños y otros eventos especiales.

Dónde: 47-32 32nd Place, Long Island City

Cuándo: todo el año

Precio: definido por los entrenadores

World Ice Arena: Este estadio con una arquitectura impresionante sirve como lugar para todo, desde juegos de hockey hasta lecciones privadas de patinaje y eventos como fiestas de Halloween, donde los residentes se disfrazan y se encuentran dando vueltas en la pista.

Dónde: 131-04 Meridian Road, Flushing

Cuándo: todo el año

Precio: 8 dólares entre semana y 12 dólares los fines de semana (a partir de las 19 hs del viernes) y días festivos. El alquiler de patines cuesta 6 dólares

Staten Island

Staten Island Skating Pavilion: La única pista de patinaje sobre hielo de Staten Island abierta todo el año ofrece juegos de hockey y lecciones privadas de patinaje, aunque el horario de patinaje público es limitado. Estas sesiones tienen lugar los viernes por la tarde, los sábados por la tarde y la noche, y los domingos por la tarde, así como la mayoría de los días festivos.

Dónde: 3080 Arthur Kill Road, Tottenville

Cuándo: todo el año

Precio: 15 dólares para adultos y 13 dólares para niños. Alquiler de patines por 8 dólares

Más información en nyctourism.com.