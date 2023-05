Registro muestra a Pedro Sabat “descontrolado” tras ser tildado de corrupto: hoy, condenado por ello

Luego de que el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago dictara el veredicto condenatorio contra el exalcalde de Nuñoa, Pedro Sabat, como autor de dos delitos de negociación incompatible que tuvieron lugar entre noviembre de 2013 y septiembre de 2015, se viralizó un registro de Sabat descontrolado en el programa “El Termómetro” de Chilevisión. Esto, luego de que un panelista del espacio le reprochara “no soy como vos, no soy un corrupto”.”Me viene a decir corrupto en la televisión, que se ha creído. No me va a venir a mí a decir corrupto este argentino ladrón”, respondió el exedil. Hoy, 25 de mayo de 2023 y a 21 años de perder los estribos, Sabat fue justamente condenado por corrupción.

Crédito: @fotohistoriacl