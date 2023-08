Ministerio de la Mujer contactó al CNTV por denuncias de violencia contra integrante de Gran Hermano

La titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género anunció que la cartera ya se comunicó con el CNTV, “para ofrecer asesoría y apoyo a quien hizo estas declaraciones, si ella así lo requiere”, luego de que una participante del reality Gran Hermano afirmara el pasado fin de semana que sufrió violencia por parte de su pareja en el programa.

Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, encabezado por la ministra Antonia Orellana (CS), anunciaron un oficio al Consejo Nacional de Televisión luego de que una participante del reality de Chilevisión, Gran Hermano, afirmara que recibió malos tratos por parte de Sebastián Ramírez, quien fue su pareja en el espacio.

Constanza Capelli, de 27 años, apuntó a comportamientos tóxicos de su relación inicialmente con Raimundo Cerda tras la renuncia de Sebastián. Además, relató que existieron varias situaciones en las que huía de Ramírez cuando sentía que las peleas entre ambos tomaban un carácter más fuerte, momentos en los que Ramírez la perseguía.

“Yo me venía pa’ acá afuera, y él me seguía y me hablaba fuerte. Yo me iba a duchar, y él me encerraba, yo desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, expresó Capelli.

Ante esto, la ministra Orellana sostuvo a ADN que “primero quisiera decir que la violencia contra las mujeres no es un espectáculo. Segundo, desde que tomamos conocimiento de las declaraciones emitidas por un programa de televisión abierta decidimos oficiar al Consejo Nacional de Televisión”.

“Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género contactamos a la producción para ofrecer asesoría y apoyo a quien hizo estas declaraciones, si ella así lo requiere”, agregó la secretaria de Estado.