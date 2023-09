Orsini asistió al Congreso con un gato: un parlamentario opositor le pidió “respetar el reglamento”

Una particularidad tuvo la sesión de hoy en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados: la parlamentaria y militante de Revolución Democrática (RD), Maite Orsini asistió a la instancia con un gato dentro del abrigo que vestía.

Ante esto, diversas legisladoras y legisladores se aproximaron al puesto de Orsini, con el propósito de ver y acariciar al animal, lo que alteró el orden del lugar, de acuerdo con lo informado por Emol.

Sin embargo, hubo un integrante de la Cámara Baja que criticó la situación. Juan Antonio Coloma (UDI) cuestionó la presencia del felino en el hemiciclo y solicitó que fuera retirado de este, acorde al reglamento que rige el órgano legislativo.

