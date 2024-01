Exconcejal de Maipú revela impactos en su vida por difamación de infidelidad del equipo de Barriga

Hoy por primera vez habló uno de los afectados por la ofensiva del Cathy Barriga en su período de alcaldía en Maipú, confirmando así la dura confabulación que ejerció contra sus adversarios políticos. El ex concejal de la comuna, Abraham Donoso, se refirió sobre su experiencia personal en torno a la desacreditación que sufrió por parte del equipo de prensa de Barriga, a través de redes sociales.

En audios presentados en el juicio de formalización, se escucha a la jefa de comunicaciones de la ex líder comunal incitando a la creación de falsedades sobre Donoso, tales como infidelidad a su esposa con su secretaria.

Durante este jueves, en canal 13, Donoso expresó: “Solo señalar, además, que esto no es solo un audio, porque yo era presidente de la Comisión de Hacienda que beneficia todo lo presupuestario“.

También, aseguró que personalmente de Barriga recibió dichos: “¿Cómo lo soporta la mujer?” o “Si era de la PDI porque investigaba en el concejo municipal. Entonces a mí hoy, evidentemente, me sorprende porque hay una red”.

El exconcejal afirmó que todos los implicados eran parte de “grupos de confianza” y no directores antiguos. Reveló, de esta forma, cómo estas mentiras afectaron su vida personal: “Producto de aquello tuve que cambiar a mi secretaria, contraté secretarios, producto de esta situación. Se me señaló que existían fotografías, me mandaban mensajes las personas que están imputadas ‘concejal, tenemos fotografías en su oficina’”, aseguró Donoso.

Donoso compartió que actualmente está separado y que su exesposa, funcionaria municipal, también fue víctima del acoso. “Hoy día me encuentro, efectivamente, separado, porque mi ex señora trabajaba en el municipio y ella, una funcionaria municipal más, recibía todo este acoso. Yo lo puedo señalar, hablé ayer con mi ex señora y siempre dije el tiempo me dará la razón y dentro de lo negativo de este audio, hoy día saco lo positivo que, efectivamente, puedo estar tranquilo”.

La difamaciones que hacía la alcaldía de Cathy Barriga

Durante la audiencia de formalización de Barriga, se reprodujo un audio impactante de Camila Cornejo, jefa de prensa de la exjefa comunal, instruyendo cómo inventar mentiras sobre opositores como el concejal Ariel Ramos.

Enviado a un grupo de WhatsApp el 28 de octubre de 2020, el mensaje incluía directrices para crear cuentas de Twitter falsas y propagar acusaciones infundadas.

El mensaje decía: “Hagamos todos un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter de alguien desconocido. Huevón: Ramos mentiroso, Ramos curado, Ramos drogado, inventémosle huevás… el Ramos, este vos drogado… inventémosle, dá lo mismo, huevón… a vos te han pillado carreteando en la esquina, huevón, raja curado; qué, si vos le pegái a las mi… Huevón, así: pesados, duros. Inventen: curado, drogado, huevón mentiroso, te encanta la tele, pero de verdad hay que ser agresivos, nivel inventar puta, el Donoso infiel, huevón, te comís a tu secretaria, saquémosle todas las yayiytas, el Gonzalo Ponce, ¿qué si no le sacaron ese tema de que hacía negocios tránsfugas en la noche? ¡Saquémosle la huevá más cochina! La guerra es sucia mamá, por Twitter nadie sabe quién es, así lo hacen los haters”.