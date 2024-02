La pesadilla de una de las víctimas de los incendios forestales: “Nadie imaginó lo que venía”

A medida que la sequía se extiende en la zona central de Chile y los veranos son más cálidos, muchas voces expertas alertan que Valparaíso es una región extremadamente vulnerable a los incendios.

“Hacia adelante lo veo difícil, porque aquí somos una toma. Y hace muchos años nos quieren sacar. Y no nos queremos ir, porque tenemos una tranquilidad. No ha llegado la delincuencia. No nos queremos ir de aquí, queremos seguir luchando porque estos terrenos sean nuestros”.

Yo también trabajé allí un par de años. Tengo un hermano trabajando ahora en el Jardín. Me dice que toma pura agua, que no puede comer” cuenta.

“No, porque la causa de esto no fue un cable, no fue una mala conexión de las casas. No tengo ese miedo. Porque al fin y al cabo el incendio fue provocado”, responde.

Ella y su esposo han vuelto cada día a los restos de su casa.

“Yo no he sacado una piedra. Mi marido ha limpiado. Él se trata de hacer el fuerte. Cuando vuelvo siento que mi cuerpo se aprieta… Veo mi terreno, cierro los ojos y veo mi casa. Mi casa era grande, tenía todo ordenadito. No me nace ni barrer, prefiero venir a la feria a ayudar, a hacer paquetes”.

Cree que a ella y su familia, los salvó, en la cancha, la unidad.