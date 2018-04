En los últimos días, hemos visto cómo un tema del uso de datos personales ha encendido el debate respecto a la privacidad de la información. La exposición de este caso ha llevado a la desvalorización bursátil de Facebook (US$50.000M en dos días), y al cuestionamiento de la Empresa Cambridge Analytica (CA), dedicada los temas de BIG Data y Analytics, por un supuesto acceso y uso de información de perfiles de Facebook para influir en ciertas decisiones de personas.

Al revisar la página de CA, su imagen plantea: “Cambridge Analytica uses data to change audience behavior”, o sea, no hemos identificado nada nuevo que la misma empresa no declare. Más que centrarnos en la situación actual, me refiero a cómo nosotros podemos hacernos parte de la solución.

La mayoría de los estudios de seguridad, nos ponen a nosotros como el eslabón más débil, nuestra curiosidad a veces nos expone a situaciones que no quisiéramos vivir. Lo anterior, no es distinto en el ciberespacio, pues cada vez que interactuamos con otras aplicaciones (ejemplo, un juego) dentro de Facebook, estamos abriendo nuestra información a terceros. Uno se preguntará qué información, bueno, para eso averigüé un poco y me di cuenta que puedo otorgar o retirar permisos a las aplicaciones sobre la base de un conocimiento de los parámetros que podemos configurar en la aplicación, y así controlar a qué datos van a poder acceder cuando las utilice.

La pregunta que me vino a la mente después fue: si yo retiro los permisos a través de la configuración, ¿cómo puedo estar tranquilo que será así? Bueno, aquí está otra parte de la solución, las empresas que proveen aplicaciones deben cumplir su promesa, es decir, adecuar sus sistemas de seguridad de manera de mantener la privacidad de mi información, de acuerdo a lo solicitado, ya sea porque la ley lo indica o por lo que yo manifesté a través de la configuración.

En resumen, la información es un activo “Invaluable” y su uso puede generar muchos beneficios, pero también exponernos a muchos problemas y/o pérdidas de imagen o valor, por lo tanto, los usuarios debemos ser conscientes de los riesgos del uso de las CiberAplicaciones, y las empresas deben proveer un entorno de Ciberseguridad adecuado que proteja nuestra privacidad.

Darío Rojas

Director Advisory KPMG Chile