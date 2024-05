Reforma al sistema político: Independientes, Demócratas, PC y FREVS derriban “Ley De Urresti”

“La calaña con la que está actuando la Comisión de Constitución habla de una política desgraciada, de querer hoy vincular temas que no están en la agenda ciudadana y que solo buscan tener el monopolio partidario. (…) No quiero un Congreso de rebaños de ovejas que vayan detrás de una postura. Quiero que se discuta, democratice y haya ovejas negras, que piensen diferente y no sean castigadas” expresó el senador independiente por Magallanes Karim Bianchi a El Mostrador.

A juicio de varios independientes y exindependientes el documento, aún no presentado, busca excluir a los legisladores que no provienen del “Duopolio”, O bien, aseguran, parece “una cocina entre el PS, la UDI y RN”.

El también senador magallánico Alejandro Kusanovic, independiente electo en un cupo de RN, tampoco mostró adhesión a la propuesta De Urresti.

“Hay que tener cuidado en no caer en una tiranía de los partidos importantes. Es peligroso no tener posibilidad de disentir en un partido, cuando este pierde el norte o se desvía del camino.

Un paso más allá fue la presidenta de Demócratas, senadora Ximena Rincón, quien rechazó la moción y la oportunidad de presentarla. Además, cuestionó que el texto “que algunos están estudiando es la misma de la Comisión Experta” con algunas modificaciones y afirmó: “Nosotros la respaldamos en el plebiscito de salida, no así muchos de los que están promoviendo esto hoy”.

“Para la ciudadanía sería inaceptable un debate sobre esto sin ver la modernización del Estado, (porque) no es posible que los niños no tengan matrícula o que se mueran personas por falta de atención o medicamentos. En Peru se fijo el 5% y ahí están, con cambios periódicos y expresidentes presos. Hay que tener cuidado con las reformas y su importancia. Nosotros valoraremos una discusión amplia y no algo que a unos poquitos les importa, pero no afecta en nada a la ciudadanía”, aseguró Rincón a este medio.

En la DC, si bien no hubo entusiasmo, rescatan algunos elementos: “copiados de la Comisión Experta”. Pero también reparan ciertos aspectos.