Piñera ordena a ministros lograr acuerdo con la oposición por salario mínimo

El Gobierno fracasó con su veto presidencial y su posterior insistencia en la sala de la Cámara de Diputados. Desde el Senado indicaron que toda la responsabilidad es del Ejecutivo, a quien emplazaron a presentar un nuevo proyecto, porque el reajuste al salario mínimo quedó en un plano de total incertidumbre.

Lo anterior despertó la preocupación de La Moneda, donde ya empezaron a armar una propuesta para que septiembre sea el mes en que se concrete la esperada alza al sueldo base. Y es que al menos dos reuniones sostuvo ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, con los ministros de Hacienda, Felipe Larraín; de Trabajo, Nicolás Monckeberg; y de la secretaría general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para planear su próxima jugada.

¿El objetivo? Presentar un nuevo proyecto de reajuste salarial, el que podría ser presentado durante la próxima semana al Congreso. Pero, según consigna Pulso, fuentes de Gobierno aseguran que el tiempo no es lo primordial para el Presidente, quien habría ordenado a los ministros aludidos alcanzar primero un acuerdo con la oposición, y así evitar una nueva derrota en la Cámara.

En esa línea, y siendo la plurianualidad el principal punto de desencuentro, se señala que una de las alternativas que se barajan es que a cambio de reducirla, se disminuya el incremento de marzo de 2019, que en el veto llegaba a $301.000.

Pero no hay apuro, considerando temas de procedimiento administrativo, la discusión podría aplazarse hasta la semana del 10 de septiembre ya que el Senado, el martes, en la sesión de la tarde, tomará conocimiento del rechazo al veto presidencial, por lo que el Ejecutivo no podría ingresar hasta el miércoles una nueva iniciativa. Pero el senado no sesiona el jueves... A esperar entonces aunque existe la posibilidad de fijar una sesión especial.

Por otro lado, el próximo lunes Felipe Larraín estará fuera de Chile, viajará a Londres para participar durante toda la semana en el Chile Day, que reunirá a más de 300 representantes del sector público y privado chileno.

Sin una aparente preocupación por el calendario, ahora el Gobierno se enfocará la próxima semana en dialogar con la oposición, a quienes piden ordenarse, ya que dentro del análisis que hicieron ayer se resaltó el alto grado de dispersión que existe en ese bloque.