Oficialismo espera con “fe” que ley corta de salud sea aprobada por las Cámaras en el último respiro

A puertas cerradas y durante muchas horas. Así se forjó el acuerdo que llevó a la Comisión Mixta a votar con amplia aprobación las últimas normas pendientes de la ley corta de isapres. El pan estuvo a punto de quemarse en la puerta del horno, pero el Ejecutivo junto a parlamentarios oficialistas y la oposición lograron triangular un acuerdo -cerrado entre aplausos- que espera “con fe” su aprobación el lunes en la Sala del Senado y de la Cámara. Esto, a menos de cinco días de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a pagar los cobros en exceso que realizaron a sus afiliados.

El martes la Comisión Mixta se reunió durante más de 9 horas para negociar y generar un acuerdo que, finalmente, terminó por consolidarse ayer en la noche a eso de las 21 horas.

El Gobierno tenía como prioridad no bajar el monto de la deuda – más de 1.500 millones de dólares-, aprobar la modalidad de cobertura complementaria del Fonasa y mantener el tope del alza de los planes a un 10%. El Ejecutivo logró amarrar eso.

La oposición, por su parte, buscaba aumentar el plazo de devolución de la deuda de 10 a 13 años. Eso se acordó, pero además que el plazo máximo para pagar a las personas mayores se 64 años se bajara a 60 meses. Los mayores de 80 mantuvieron el plazo de pago máximo en 2 años.

Esto es relevante, pues según datos entregados por la Superintendencia de Salud, el 30% de la deuda se concentra en las personas mayores de 65 años y son los primeros a quiénes se les deberá devolver los excedentes cobrados en exceso.

Se aprobó la indicación que determinaba un proceso de nombramiento más expedito del Consejo Consultivo y, en caso de que no se definiera en 7 días, se entiende aprobada la propuesta del Presidente de la República. Además, se incluyó el proyecto que busca eliminar la discriminación por sexo y edad , se agregan los mecanismos que permiten la viabilidad de su aplicación.

Finalmente, se acordaron normas en dos sentidos: formas de pago y flujo de caja. Si bien se aprobó una norma que le permite a las isapres pagarles menos a sus afiliados, este será por adelantado y no superará el 35% de descuento de la deuda. Este mecanismo, comentan en el Congreso, no pone una victoria para la oposición, pues lo que realmente buscaban era recalcular la deuda, cosa que no sucedió.

Otra forma de pago que se aprobó fue que pudiesen pagar a través de bonos o de dinero en efectivo. Tanto esta medida como la mencionada anteriormente generó dudas en la oposición, dado que estas facilidades, exigen liquidez de las aseguradoras, cosa que en este momento es un aspecto complejo.

Con el fin de subsanar este ítem, que excede al campo del pago de la deuda, se aprobaron normas que buscan habilitar flujos en las isapres: la modificación del ICSA durante los 3 próximos años, el adelantamiento del reajuste anual, llevar todos los contratos vigentes al 7% de cotización anual, entre otros.

Una norma quedó fuera en los trámites anteriores, pero se volvió a reponer y ahora fue aprobada, es la que determina que se impide el retiro de utilidades de la isapres hasta que paguen la deuda completa.

Ahora, a pesar de las diferencias que existen entre oposición y oficialismo para con el proyecto de ley corta, en ambos sectores advierten que existe una alta probabilidad de éxito por el tiempo que apremia y por la transversalidad que mostró lo acordado.

Casi se cae

El martes, pasadas las 18:00 horas, el senador y presidente de la Comisión, Javier Macaya, anunciaba que el miércoles (ayer) votarían a las 10:30 las nuevas indicaciones del Ejecutivo. Ese anuncio, se leyó en el Congreso como que hubo un acuerdo.

Fuentes al interior de la comisión comentan a El Mostrador que el senador Juan Luis Castro (PS) llegó el día martes y desconoció dicho acuerdo –que finalmente fue votado por todos los integrantes de la comisión, menos por él–.

Ese desconocimiento logró que las confianzas se trizaran y que la oposición fuera en busca de su plan original: recalcular la deuda. Fuentes advierten que el senador Macaya buscó recalcular la deuda contando solamente con los contratos administrados, cosa que hubiese bajado la deuda en un cuarto. poco más de 1.200 millones.

Así, comentaron testigos, que el acuerdo estuvo pendiendo de un hilo, pues se había abierto una grieta muy grande y se contaba con muy poco tiempo. Sin embargo, al pasar las horas se allanaron a un acuerdo, al cual Juan Luis Castro, ex presidente de la Comisión de Salud que tramitó por ocho meses esta ley, no se sumó.

Para Castro, la modificación del ICSA por tres años es “un engaño” a los afiliados y solicitó en varias ocasiones, insistentemente, una votación separada. Sin embargo, no le otorgaron ese derecho, pues la forma de votación ya había sido acordada y tampoco no iba a influir materialmente en el resultado de la votación.

Fue transversal el descontento con Castro al insistir en contra de una norma que todos ya habían respaldado. Pero fue el diputado radical, Tomás Lagomarsino quien lo culpó de haber abierto el espacio para que ingresara la norma por la cual tanto alegó.

“Hay un senador que le debe una explicación a Chile, el senador Juan Luis Castro, que desconoció claramente un acuerdo al cual habíamos llegado el día de ayer y con ello dio pie para que finalmente en este proyecto de ley a los afiliados se les saque plata de un bolsillo para que la isapre se la pague por el otro”, dijo el diputado.

El diputado, que votó a favor de la norma del ICSA en aras de respetar el acuerdo, explicó que Castro “abrió un acuerdo que estaba cerrado y con ello permitió que la oposición empezara a pedir que se incluyera un montón de cosas que evidentemente no nos gustaban a nosotros como un sector progresista, pero que lamentablemente, para concretar este proyecto de ley y para ser responsables, tuvimos que aceptar cosas que no nos gustaban”.