Sebastián Piñera lamentó que el senador PS José Miguel Insulza no participe de la comisión de seguridad a la que convocó.

"José miguel Insulza nos dijo que quería venir y parece que su partido no le dio permiso", señaló el presidente de Chile en una actividad deportiva.

"A esta altura, yo creo que el Panzer no debería estar pidiendo permiso", añade.

Insulza, al excusarse de participar de la instancia, dijo que siempre, al igual que el PS, ha creído en el diálogo, pero que entiende "la preocupación del partido por el hecho de que no se hubiera convocado a los partidos, sino que se hubiera convocado a personas".

En primera instancia, el ex ministro del Interior había confirmado su presencia, pero después se retractó, destacando que no compartía la postura del PS de restarse de la comisión. "Aunque no estoy totalmente de acuerdo, seguiré la posición del partido socialista", manifestó.