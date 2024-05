Dardos a Jouannet: militantes Amarillos apuntan a su timonel por promover la justicia militar

“Estoy completamente en desacuerdo con la idea de restablecer la justicia militar. Lo de la certeza para actuar de las FF.AA., que es el único argumento, devela desconfianza en la justicia civil y deseos de impunidad. Además, es remover un tema sobre el cual hubo 20 años de debate”, escribió la ex ministra Mariana Aylwin e hija del ex Presidente en un grupo de Whatsapp de Amarillos por Chile.

Según reveló La Tercera, Aylwin junto a otros miembros de la ex concertación, expresaron su enojo con el diputado Andrés Jouannet mediante este grupo y por promocionar una norma que, según advierten, no representa al partido y por ir en contra de lo que se trabajó durante los años en que gobernó la concertación.

La ex ministra, además, compartió el documento “Los problemas de la justicia”, escrito en 1987 por su padre y ex Presidente Patricio Ayilwin, en el que expresa que “se ha ido ampliando asombrosamente la competencia de los tribunales militares, constituidos para juzgar a sus pares, pero que ahora -contrariando los principios que los justifican- juzgan mucho más a civiles que a uniformados, mediante procedimientos de excepción reñidos con viejos principios constitucionales”.

Mariana Aylwin, además de criticar la norma por si sola, le pareció crítico que el presidente del partido la promocionara. “Lo peor es que el presidente del partido aparece como vocero de la iniciativa” y criticó que “cuando pedí argumentos, salvo Iris (Boeninger), que tiene una opinión distinta y legítima pero no es de la directiva, contestó. No se puede funcionar bajo la discrecionalidad de criterio en un tema que nos involucra como partido. Para mí, este es un punto que me parece grave”.

La hija del ex Primer Mandatario no fue la única vos disidente. María Alicia Ruiz-Tagle, hermana de Eugenio Ruiz-Tagle quien fue asesinado por la Caravana de la Muerte, escribió que “el verdadero problema es el activismo y politización de nuestra judicatura”. En ese sentido, agregó que “ante nuestra incapacidad de corregir esa situación, se está optando por una solución parche que puede ayudar en el momento ante la delincuencia desatada y ser un salvavidas de plomo más adelante”.

Tomás Aylwin, expuso la contradicción de esta norma con la línea que se trazó en el Rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional: “Me gustaría plantear un tema que me preocupa profundamente: Amarillos por Chile es un partido de centro, que proviene principalmente de la Concertación, que (…) entre sus objetivos y logros tuvo pasar a Carabineros y militares al conocimiento de la justicia civil. Parte de nuestra oposición al mamarracho plurinacional fue precisamente argumentando que nos resultaba inadmisible tener justicias paralelas (…) ¿Qué pasó aquí? Esto va directamente en contra de todo lo que hemos planteado los últimos 30 años”.

La hija de Mireya Baltra -ex ministra del Presidente Salvador Allende-, María Odette Morales, sumó en la misma línea: “Amarillos debería siempre defender grandes valores que son la base de nuestra democracia. Uno de ellos es la igualdad ante la ley. Es justamente por ese gran principio que yo voté rechazo el 4 de septiembre cuando se proponía una justicia indígena”.

Enrique Morales, cientista político y militante del partido adhirió a la idea de que “lo de la justicia militar sería un retroceso y ciertamente dista de los valores democráticos, de la igualdad ante la ley y de una posición centrista”.

Hasta ahora solo militantes y adherentes se expresaron, nadie de la mesa. Sin embargo, Bernardita Soto, quien la integra, serñaló que si hubo distintas visiones sobre el tema al interior de la mesa: ” Puedo señalar como miembro de la directiva que hay diferencias sobre este tema”.

Aylwin, al ser consultada por La Tercera, mencionó que la opinión de Amarillos se expresó en el único parlamentario que ocupa un escaño en el Congreso, “pero yo tengo una distinta. Y muchos la tenemos respecto al tema en Amarillos. Yo creo que es un error incluso reponer este debate, que tuvo años de discusión. Es completamente contradictorio con lo que hemos defendido muchos quienes integramos Amarillos”.

Además, apuntó a la linea de ser un partido opositor: “Somos oposición, pero no tenemos por qué estar en todo con la oposición”.

El diputado Jouannet y presidente de Amarillos también fue consultado por dicho medio y se excusó advirtiendo que el debate no se ha dado al interior del partido y que “el contexto hace la diferencia”.

El parlamentario explicó a lo que se refiere la norma: “La hemos planteado en cuatro momentos: en estados de excepción, en resguardo de infraestructura crítica, de fronteras y para elecciones populares. Es acotada fundamentalmente a militares, no a civiles. En eso cada uno podrá tener su opinión, pero los diputados no podemos recibir órdenes de partido, porque eso es ilegal, aunque la opinión de los militantes es válida”.