Las montañas Chilenas, son espacios naturales de increíble belleza que atraen la atención de numerosos visitantes todos los años. Así lo demuestran algunas cifras de la Subsecretaría de Turismo que muestran, por ejemplo, que en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, el número oficial de visitantes en el año 2011 fue 869 personas, y en el 2016 fue 3.579, indicando un aumento aproximado de 300% en tan solo 5 años. En otros sectores, el número de visitas es enorme, al valle de Cochamó, por ejemplo, ingresaron alrededor de 15.500 personas en la reciente temporada. Esta tendencia al aumento y los grandes volúmenes de visitantes, son una clara señal del interés de las personas por acceder a estos espacios, sin embargo, las montañas no son de acceso libre ni tienen una capacidad de carga ilimitada.

Privados e incluso el Estado, restringen el paso con cierres, cobros y/o protocolos de acceso, algunas veces en forma justificada, debido a la precaria cultura de montaña que se aprecia en Chile y las malas conductas de los visitantes, y otras tantas, injustificada y/o abusivamente.

Las playas en cambio, declaradas bienes nacionales de uso público en el código civil, tienen garantizado su acceso por ley. Es por esto que la ciudadanía exige su derecho a ingresar cuando se enfrenta a algún cierre. Cambiar la categoría de las montañas fiscales a bienes nacionales de uso público podría ser un primer paso para legislar entorno al derecho de acceder a algunos de estos espacios, pero, ¿estamos preparados como sociedad para ello?

Fundación Plantae, en un intento por diagnosticar y entender esta realidad, y aportar en la creación de instrumentos y estrategias que mejoren la situación actual, se planteó el desafío de realizar un Catastro Nacional de Restricciones de Acceso a la Montaña.

La iniciativa ha considerado la recopilación de información existente respecto al acceso a las montañas y una serie de entrevistas presenciales a destacados expertos en temáticas de montaña quienes relataron, desde su experiencia, la realidad del acceso y uso de las montañas en Chile.

Actualmente, Fundación Plantae ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma digital que busca, a través de un cuestionario y un mapa, levantar antecedentes respecto a espacios de montaña que se encuentran con restricciones de acceso. Este cuestionario se completa en tan solo 4 minutos y se encuentra disponible en la página web de la Fundación. El presidente de la Fundación, Camilo Hornauer menciona al respecto, “hemos querido recoger las vivencias –algunas veces frustrantes e inquietantes– cada vez más recurrentes en la comunidad montañera de encontrarse con portones o cierres en valles y montañas de nuestra querida cordillera. Este catastro quiere poner sobre la mesa información actualizada y proveniente de la ciudadanía, para incidir favorablemente a que entre todos mejoremos las condiciones de acceso a estos espacios”.

El catastro, que estará abierto hasta el 30 de abril del 2018, ha tenido muy buena acogida en las redes sociales y en medios especializados y se espera siga siendo compartido por los amantes de la montaña y más aún, que todos aquellos que hayan tenido una experiencia donde no pudieron acceder a ella, tuvieron que pagar o tuvieron que tramitar el acceso, cuenten su experiencia. La idea es visibilizar dónde se encuentran estas restricciones, cómo se manifiestan y saber si son o no justificadas. Así, todos ayudamos a generar propuestas coherentes de acceso, mientras construimos una cultura de montaña adecuada.

Se espera que el producto final sirva de insumo para lograr un cambio positivo que nos permita disfrutar de estos espacios y a la vez proteger los ecosistemas que éstos albergan. Fundación Plantae entiende que las respuestas y estrategias para el cambio dependen de la voluntad política, y que ella apunte a la creación y/o modificación de políticas, leyes, planes y programas que promuevan y garanticen el acceso, sin perder de vista el contexto educacional-cultural del país que se presenta como una brecha para lograr este objetivo.

En este sentido, Fundación Plantae propone el concepto “acceso consciente”, que requiere de cambios conductuales y culturales profundos. Joaquin Barañao, escritor y montañista entrevistado en este catastro, se refiere a este tema señalando” hay lugares como Escandinavia, donde se ha garantizado el acceso a predios privados, Suecia, por ejemplo, pero hay que reconocer que en Chile no tenemos una sociedad igual de respetuosa, por lo tanto, yo creo que imponer el paso sin limitantes, con dolor debo decir que no es compatible con la sociedad chilena”, por su parte, otro emblemático entrevistado, el glaciólogo y montañista Gino Casassa, menciona “Yo creo que en Chile no hay una cultura de montaña como en Europa, por ejemplo en el País Vasco, pero es increíble como en 30 años ha incrementado la cantidad de personas que la visitan, lo he visto por ejemplo en el Plomo. Yo creo que esta cultura de montaña está empezando en Chile y eso me parece bueno, muy bueno”.

La invitación de Fundación Plantae es a trabajar juntos y contribuir en la construcción de un Chile más Andino, un Chile de acceso consciente a las montañas, un Chile donde no solo se garantice el acceso a la montaña, sino también, donde sus habitantes la valoren, cuiden y respeten.