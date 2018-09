Vicepresidente de ENAP presenta su renuncia a Piñera: “Era un dilema moral”

Luego que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) apuntara a la empresa Enap como única responsable del primer episodio de intoxicación masiva que se ocurrió en Quintero el pasado 21 de agosto, la empresa emitió una declaración pública, donde rechaza los cargos en su contra: "Rechazamos tajantemente las imputaciones hechas por la Superintendencia del Medio Ambiente", señalaron.

Y agregaron: "La empresa ejercerá todas las acciones legales y derechos que le corresponden para demostrar que no tiene vinculación alguna con los hechos que se le imputan".

Cabe recordar que la entidad formuló cargos contra la petrolera, titular del proyecto Terminal Marítimo de Quintero, por “la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente”, según dijo el superintendente, Cristián Franz, quien explicó que lo anterior “ha implicado la exposición de grandes cantidades de hidrocarburo a la intemperie y la consiguiente emisión de compuestos orgánicos volátiles, en condiciones tales que han afectado significativamente la salud de la población de Quintero”.

La más inmediata consecuencia de todo esto fue que ayer, poco antes de medianoche, el Presidente Piñera recibió un correo electrónico del vicepresidente de ENAP, Gonzalo de la Carrera, notificando al Mandatario de su renuncia al cargo.

“Era un dilema moral”, dijo esta mañana De la Carrera en entrevista con Duna en Punto, donde señaló que ENAP cumplió con todas las normas solicitadas y que “tiene que haber otra razón” sobre la contaminación

“Esto tiene que ver con un dilema ético al que me vería enfrentado si aceptara un informe que es absolutamente contradictorio con los informes técnico que nosotros tenemos. La hipótesis inicial que había de la nube tóxica, que no es hipótesis nuestra sino que de las autoridades de Medio Ambiente, era que esta era nitrobenceno y metilcloroformo. Esos gases nunca han sido manipulados ni emitidos al medio ambiente por Enap, pero resulta que la resolución que sale ayer ya no hable de esos gases y tampoco se refiere cómo los hidrocarburos eventualmente que Enap emite llegan a formar una nube tóxica. Los informes técnicos dicen que eso es prácticamente imposible de que ocurra”, precisó.

Si bien es claro en sostener que “es un decisión mía personal, no hay llamado a nadie”, enfatizó que el escenario tiene “muy molesto a todo el directorio”, puesto que aquí estaría en juego la independencia que tiene la empresa. “No teniendo la posibilidad de defender a Enap o no teniendo la independencia para hacerlo, no me quiero quedar en la situación de quedar atrapado con una resolución con la cual discrepamos y tenemos muy pocas posibilidades de poder defendernos”, expresó.

Asimismo, añadió que desde un primer minuto, en las indagatorias hubo apresuramiento y los dedos apuntaban hacia la compañía. “Me resulta muy difícil seguir luchando por una empresa en la cual cuesta tener la independencia“, dijo.