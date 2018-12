Índice de Riesgo Climático: Latinoamérica en el ojo del huracán

En un informe publicado este martes, la ONG alemana Germanwatch afirma que los daños materiales causados por desastres climáticos alcanzaron los 375 mil millones de dólares el año pasado. La clasificación toma datos recogidos tanto por la reaseguradora Munich Re como por el Fondo Monetario Internacional. Germanwatch presentó el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) en el marco de la Cumbre del Clima (COP24) en la ciudad polaca de Katowice.

Huracanes arrasan islas

Tormentas tropicales causaron estragos en Puerto Rico y la República Dominicana. Ambas islas sufrieron el devastador paso del huracán María en septiembre del año pasado que dejó más de 3.000 personas fallecidas. "Que la velocidad de los vientos y las precipitaciones crezca en las tormentas entra dentro de los pronósticos de la ciencia”, afirmó el autor del estudio, David Eckstein.

El desafío de la reconstrucción

El IRC demuestra dos tendencias en los últimos años. Por un lado, aumenta la fuerza de los fenómenos meteorológicos extremos. En las islas de Puerto Rico (3,3 millones de habitantes) y la República Dominicana ( apróx. 74.000 habitantes) la reconstrucción tras el paso del huracán durará años.

Por otro lado, países como Haití, Filipinas, Sri Lanka y Pakistán son golpeados con tanta frecuencia por desastres naturales que no tienen tiempo para recuperarse del daño. En el Sudeste Asiático son frecuentes los monzones y con ello las inundaciones y los deslizamientos de tierra. En Alemania los mayores daños fueron provocados por tormentas y lluvias torrenciales tras largas épocas de sequía. Más de 27 personas fallecieron debido a los eventos climáticos. Los daños monetarios llegaron a los 3.600 millones de dólares estadounidenses. Con ello el país se encontró el año 2017 en la posición 25 del ranking del IRC, considerando los últimos 20 años.

"Debido a las sequías récord y las temperaturas extremas de este año, es posible que en el próximo informe nos enfoquemos más en los países europeos”, afirma Eckstein.

Francia ya se encuentra entre los 20 países más afectados en el índice a largo plazo. El país registró el año 2016 temperaturas extremas que alcanzaron los 41 grados Celcius y dejaron más de 3.300 muertos. Adultos mayores y personas vulnerables fueron los grupos más afectados. Otro país afectado por las temperaturas extremas fue India. Una ola de calor dejó más de 4.300 personas fallecidas.

¿Quién debe asumir los costos?

Ocho de los diez países más afectados durante los últimos 20 años son países en vías de desarrollo. "Son países que tienen menos recursos para protegerse de los efectos del cambio climático o para compensar las pérdidas económicas. Es por ello que necesitan mucho apoyo” recalca Eckstein. "Los países contaminadores deberían apoyar a los países más pobres en la adaptación al cambio climático. Pero también tienen que apoyarlos en el ámbito de las pérdidas económicas”. Para Eckstein es una demanda que tiene un rol importante en la Cumbre del Clima en Katowice.

Los últimos años muestran que también los países desarrollados se ven cada vez más afectados con el cambio climático. Sin embargo, es importante recalcar que el IRC no refleja los impactos indirectos del cambio climático. Por ello sequías e incendios forestales no son analizados. Asimismo, el aumento del nivel del mar y la salinización de los suelos no aparecen en el índice.

Muchos países y sus habitantes no reciben reembolso por la pérdidas económicas provocadas por estos acontecimientos. Un gran problema que no ha sido solucionado aún. Para Eckstein, una injusticia si se considera que la influencia de estas personas en el cambio climático ha sido mínima. Para él, son los países que han acelerado el cambio climático los que deberían asumir su responsabilidad. Según Eckstein, como mínimo un tercio de todos los acontecimientos meteorológicos extremos se deben a gases de efecto invernadero provocados por el ser humano. "Considerando este número, sería importante que los países causantes asuman el tercio de los costos provocados”.