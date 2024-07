Codina acusa a Rubilar de bloquearlo en WhatsApp y abandonar candidatura por Puente Alto

La relación entre Germán Codina y Karla Rubilar se encuentra en un momento crítico. El actual alcalde de Puente Alto denunció que la exministra lo bloqueó en WhatsApp y le informó que no seguirá adelante con su candidatura al sillón alcaldicio.

“Durante dos semanas me ha tenido bloqueado en el celular, lo que me parece que no es la forma de conversar”, expresó Codina en una entrevista con La Tercera. El alcalde también comentó: “El 11 de julio ella me notificó por mensaje de WhatsApp que no seguiría adelante con su candidatura por Puente Alto. Obviamente, desde esa fecha hasta ahora, de manera infructuosa he tratado de comunicarme con ella”.

Esta inesperada decisión ha generado una considerable tensión en Chile Vamos, justo cuando el plazo para inscribir candidaturas para alcaldías y gobernadores regionales está a punto de cerrar. Codina, decidido a resolver la situación, incluso se dirigió a la casa de Rubilar para intentar hablar con ella, pero sin éxito.

“Para mí es muy importante. Desde ese día en adelante, me dejó bloqueado en WhatsApp y considero que reconstruir cualquier situación y tratar de sacar adelante esta candidatura por la que me he esforzado tanto, la que he apoyado en todas sus dimensiones, amerita que no se generen estos espacios de desconexión”, enfatizó Codina.

En cuanto a los motivos detrás de la decisión de Rubilar, Codina manifestó su deseo de conversar directamente con ella para obtener una explicación detallada. “A mí me gustaría tener esa conversación con ella para conocer en detalle cuáles son los motivos. También he sabido, porque me lo dijeron en RN y personeros de otros partidos, que a ella la ven como una candidata muy fuerte para poder enfrentar al gobernador Orrego y que tendría verdaderas posibilidades de ganarle. Eso lo considero muy legítimo. Si ese es el camino que ella ha querido construir estas dos semanas, por supuesto que le daremos el apoyo porque sería una muy buena candidata para vencer a Orrego”.

El alcalde cerró sus declaraciones con una nota de decepción: “Claro que me siento decepcionado de que hace dos semanas no tenga ningún contacto conmigo, que soy la persona que le ha dado el apoyo irrestricto en todas las dimensiones. Y que ella cuando el 11 de julio me indica que no va a seguir siendo la candidata y se lo va a comunicar a Andrea Balladares y yo concurro donde Andrea y me lo confirma. Yo he esperado dos semanas, pero ya me he visto en la obligación de indicarle al partido que, dado su silencio y alejamiento, debo entonces retirarle el apoyo y construir en estos tres días que nos permita darle continuidad a la gestión en Puente Alto y mantener los avances que hemos logrado en todos estos años, en mi gestión como en la del exalcalde”.