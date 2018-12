Autoridades recuerdan derechos de los consumidores ante las compras de fin de año

En el Paseo Nueva York, en pleno centro de Santiago, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente; el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar; y el jefe nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la PDI, Eduardo Rodríguez-Peña Troncoso, recordaron los derechos ante las compras de fin de año.

Con el slogan “Que nada arruine tu Navidad”, las autoridades recordaron a los consumidores su derecho a las compras de productos y servicios seguros, a que se cumplan las promociones y ofertas, a que las compras electrónicas respeten las condiciones y plazos informados, a la garantía legal en caso de que los productos nuevos tengan fallas, entre otros.

Del Villar explicó que se busca que “nada arruine la Navidad de los consumidores, como un regalo que salió malo o no cumplió lo prometido. Si los consumidores conocen sus derechos, sabrán cómo ejercerlos”.

Durante diciembre del año 2017, el Sernac recibió 31.398 reclamos principalmente (21%) por incumplimientos de las condiciones contratadas, (por ejemplo, entrega de un producto distinto al comprado o no envío del mismo por falta de stock); la demora en la entrega del producto (10%); la mala calidad del servicio (9%); y problemas para ejercer la garantía legal de los productos como el cambio (7%).

Del Villar resaltó la importancia de comprar en el comercio establecido para poder ejercer los derechos, y siempre exigir su boleta.

Para la Policía de Investigaciones es fundamental prevenir a la comunidad sobre los distintos tipos de delitos y su evolución: la compra de productos adulterados produce un grave perjuicio a la economía del país, pero más preocupante aún es que puede arriesgar la salud y seguridad de los niños.

La Ley del Consumidor establece también el derecho a la seguridad en el consumo, por lo que las empresas están obligadas a ofrecer productos y servicios que no dañen la salud de las personas o impliquen algún riesgo.

En el caso de los juguetes, los consumidores tienen derecho a que estén correctamente rotulados, con información clara y en castellano, que tenga advertencias e instrucciones para su uso seguro.

Asimismo, en el caso de los productos nuevos que salen malos, la Ley establece una garantía legal de 3 meses que incluye tres opciones: el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado a elección del consumidor.

En algunos productos como los electrodomésticos, las empresas exigen una primera revisión en el servicio técnico para descartar que no se trate de un mal uso. Pero tras esa revisión, subsiste el derecho a la triple opción si el producto tiene fallas de fábrica.

Durante lo que va de 2018, el Sernac ha recibido alrededor de 317 mil reclamos en todos los mercados, de los cuales un 8% se refiere a problemas relacionados con el ejercicio de la garantía legal.

¿Cómo se ejercer el derecho a garantía legal?

Los consumidores pueden acudir directamente a la empresa que les vendió el producto presentando la boleta, factura u otro medio que acredite la compra.

No son válidos los carteles o timbres en las boletas donde se indique que no se responde por cambios o devoluciones.

Las empresas no pueden derivar al consumidor a lugares lejanos o atender en horarios diferentes a los de venta normal. Es decir, las empresas deben ofrecer las mismas condiciones en que realizaron la venta del producto.

Tampoco los proveedores pueden poner barreras en el ejercicio del derecho a garantía, como permitir el cambio o devolución del dinero bajo la condición de restituir los envases originales o cobrar por ello.

¿Qué sucede si el producto fue comprado en una liquidación?

No por comprar más barato, los consumidores tienen menos derechos. Esto implica que los consumidores pueden hacer efectiva la garantía ante el vendedor, y en caso de que no lo pueda ubicar o la empresa ya no exista, puede exigirlo al fabricante o al importador que responda.

Ticket de cambio

Es habitual que muchas empresas, especialmente las del retail, ofrezcan a los consumidores el “ticket de cambio”, el cual permite a los consumidores cambiar sin motivo el producto durante 10, 20 o hasta 30 días. Se trata de

una política comercial voluntaria dirigida a satisfacer a los clientes; si es ofrecida, debe cumplirse. Pero eso no significa que el consumidor pierda su garantía legal si el producto tiene fallas.

El Sernac también advierte a los consumidores respecto a las “garantías extendidas”, que son una especie de seguro, que amplían el plazo o condiciones de la garantía legal de 3 meses. Es un servicio que ofrecen las empresas, que tiene un costo y los consumidores son libres de contratarlos o no.

Compras por Internet

En el caso de que las compras se realicen por internet, los consumidores tienen los mismos derechos que en cualquier compra o contratación de servicio: esto es, a que se le informe el precio y se respete, a que se cumpla lo ofrecido, a la garantía legal bajo los mismos términos que si fuera una compra presencial -todo si es que el producto sale malo- y, por último, a que la empresa responda en caso de problemas.

Al realizar compras por internet, la Ley permite a los consumidores arrepentirse dentro de los 10 días desde que recibió el producto o contrató el servicio, siempre que la empresa no informe lo contrario.

También es obligación de la empresa enviar una confirmación escrita del comprobante de la transacción. De no ser así, el plazo de retracto se extiende a 90 días.

Dónde reclamar

En caso de tener algún problema, lo que deben hacer los consumidores es reclamar ante las empresas, y en caso de no obtener una respuesta positiva, reclamar ante el Sernac a través del sitio web www.sernac.cl o llamando al 800 700 100, en las oficinas del Servicio a lo largo del país o en las oficinas de atención municipal.