Jornada de limpieza retiró cientos de kilos de plástico en las playas de Arica tras aluviones

Con cerca de 120 voluntarios repartidos en dos jornadas -sábado 9 y domingo 10-, la alianza de la cervecera mexicana Corona y la ONG Parley for the Oceans limpió la desembocadura del río San José en Arica. La actividad, que fue supervisada por la Seremi de Salud de Arica y Parinacota junto con la Armada, limpió playa La Puntilla de residuos como botellas, latas, vidrios, plumavit e incluso químicos, entre otros.

La fecha no estuvo contemplada inicialmente por la alianza de ambas entidades. Tras tres meses de limpiezas, los organizadores decidieron agregar como objetivo la playa ariqueña por la cantidad de residuos que quedaron tras los aluviones de febrero pasado.

"Todo esto pasó por el agua y luego el mismo mar lo devolvió. Nosotros estamos viendo a lo mejor un porcentaje de todo lo que bajó. No sabemos qué quedó bajo del mar o si las corrientes llevaron cosas hacia más al norte o el sur". comenta Santiago Balmaceda, coordinador de Parley en Chile.

Sólo el primer día, los más de 80 voluntarios, entre los que se encontraba el surfista profesional y bicampeón nacional Nicolás Vargas, lograron limpiar cerca de una tonelada y media de basura de la playa. Vidrios, plumavit, trozos de ropa, una bicicleta, un bidón proveniente de China, y por sobre todo botellas plásticas, fueron los residuos recolectados por los voluntarios.

"Me parece super potente que la sociedad civil empiece a autoconvocarse también. Que no sea solamente las iniciativas desde el mundo público para actividades como esta. Una actividad de voluntariado, no solamente para recoger plásticos, sino que también para reflexionar respecto del tema de cómo estamos tratando el planeta", comentó el alcalde subrogante de arica, Christian Díaz, quien estuvo presente en el inicio de la jornada.

Tras su recolección, los materiales reciclables serán traslados hacia Santiago para su reutilización, mientras que los que no irán a parar a rellenos sanitarios.

Basura en el río San José

Producto del invierno altiplánico, la zona norte se vio afectada por inusuales lluvias que le devolvieron sus fuerzas al río San José, que cruza Arica desde el Valle de Azapa, pero que durante gran parte del año se encuentra seco. Además de los problemas que causó la subida misma del río, las lluvias revelaron otro problema: la extensión del río está siendo utilizada como un vertedero, tanto por los ariqueños como por los agricultores del Valle de Azapa.

"Lo fundamental es que nosotros los ariqueños nos preocupamos de limpiar el río antes de las bajadas normalmente. La gente sigue pensando que esto es vertedero", comenta Christian Díaz. Desde la Municipalidad de Arica han debido tomar cartas en el asunto a través de campañas para evitar la situación.

La más reciente, "Por la razón o la multa", es una ordenanza municipal que multará a los infractores que boten basura en lugares y horarios no permitidos, la cual además está apoyada por más de 50 cámaras de seguridad instaladas en enero pasado. "Si la basura pasa por retiro domiciliario, no tienen que tirarlo al lecho del río por muy seco que esté", sentenció el alcalde subrogante.

Peligro por pesticidas

La situación más preocupante es la llegada de pesticidas a las costas y playas ariqueñas, arrastradas desde el Valle de Azapa por las lluvias. "Son pesticidas agrícolas, y hemos logrado detectar que hay algunos que no están rotulados y algunos han entrado de manera ilegal a Chile, porque no está permitida su utilización en el país", comenta Rafo Vargas, presidente de la organización Terra Norte, que vela por el progreso sustentable de la comunidad.

Vargas agrega que estos desechos son dejados en la rivera del río por los agricultores del valle, quienes estarían comprandolos en países vecinos por sus valores más bajos a pesar de no estar regulados en Chile. En la primera jornada, los voluntarios lograron juntar cerca de 80 kilos de envases de pesticidas y químicos varios. Estos sólo serían los que fueron devueltos por el mar, mientras que la cantidad que haya permanecidos en las aguas es todavía desconocida.

"Tenemos dos empresas locales identificadas: Anasac y Syngenta. Y tenemos otras que no sabemos la procedencia. Hay ingenieros químicos que se van a sumar para poder identificar bien los residuos", finaliza Vargas. "(Los restos químicos) pueden ser un 2 o 3 por ciento de lo recolectado en total, pero puede ser incluso más nocivos que todo el plástico que sacamos"

“Creo que esta es una muy buena iniciativa, se agradece a la comunidad el interés por cooperar en diferentes temáticas que tienen relevancia con la salud pública en este caso", comentó la Seremi de Salud de Arica y Parinacota, Claudia Torrealba, a propósito del evento. Palabras similares a las del concejal de la comuna, Patricio Delfín, quien participó durante toda la primera jornada en el proceso de limpieza: "En este momento el borde costero es un basural. Por eso felicito a la iniciativa privada, y también a todos los voluntarios que dejan el día sábado que es de descanso, de estar en familia".

La Armada también se hizo presente en el evento, supervisando la actividad y aportando en la recolección. "Me parece que es una iniciativa súper importante para la comunidad, para que tome consciencia de la limpieza. En especial por la bajada del río, la limpieza de la playa se vio afectada", comentó la Subteniente Serin, de la Capitanía del Puerto de Arica.