Bernardo López, alcalde de Tortel: “Existe un abandono de parte del Estado, los servicios básicos aún no están completos”

El alcalde de Tortel, Bernardo López (PPD), se encuentra en su cuarta administración consecutiva. Con casi 15 años al frente del municipio, López ha presenciado directamente la magra iniciativa del Estado con la comuna, ha estado involucrado en avances de la conectividad territorial y marítima y se ha comprometido en la resistencia a las salmoneras. Sobre esto y más habla el jefe comunal con Agenda País.

Tortel está ubicado en el sur de la región de Aysén. Su capital regional, Caleta Tortel, adorna su accidentada geografía con una invención arquitectónica que es de las más icónicas del sur de Chile: las pasarelas. Pero la atracción turística no suple las principales necesidades de la población, ni borra su naturaleza periférica.

Es una zona extrema, y los tortelinos son los que pagan por ello. “No hay gran inversión en la localidad”, explica el edil. “Tortel es una ciudad, una localidad de gente con muchas necesidades, con carencias”.

¿Cuál es la realidad socioeconómica de Tortel hoy día?

Existe un abandono de parte del Estado. Los servicios básicos aún no están completos, sobretodo en Tortel, que recién estamos partiendo con los servicios básicos. Tenemos agua potable, tenemos luz eléctrica, que está restringida porque estamos con un proyecto para que se nos financie una nueva mini central de paso para iluminar Tortel. El alcantarillado recién está partiendo la construcción, que nos demoramos 10 años por buscar una solución.

Recién estamos consolidando un centro poblado, en la zona sur de la Patagonia, que sería la puerta de entrada a la región de Aysén desde Magallanes. Gracias a las gestiones que hemos hecho como municipio también conseguimos conectividad vía marítima. Colocamos un tema que fue la conectividad con Magallanes, darle continuidad a la Carretera Austral, pero vía marítima. Eso hoy día está funcionando. Desde el gobierno anterior, con este Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, logramos financiar esa conectividad.

Y eso te da un mejor acceso, a una mejor calidad de vida… Absolutamente, y además que también te da más flujo de turistas, porque muchos de los que vienen a Torres del Paine, después se vienen a conocer Tortel y también la región de Aysén, y las Capillas de Mármol. Ganamos todos. Ahí gana toda la región, no solamente gana Tortel.

Había un crecimiento exponencial del turismo en Tortel en los últimos cinco años. De cuatro mil turistas que nos llegaban por temporada, hoy día sobrepasamos los 10 mil turistas por temporada. Hay mucho emprendimiento también en esa línea.

¿Qué políticas públicas se deben impulsar en Tortel para incentivar el desarrollo de la comuna?

Creo que aquí debe haber una política pública de apoyo al poblamiento en esta zona, porque necesitamos a más compatriotas acá, la Patagonia es un tercio del país, y todavía no somos un millón de habitantes. Por ejemplo, una política sobre tenencia de la tierra, que tiene que ver como incentivar el poblamiento en estos lugares. No echar a los pobladores de ahí, que es un poco la política que estaba haciendo Bienes Nacionales hace poco tiempo en este gobierno en Tortel.

Nos comparamos nosotros con el desarrollo que hay en Argentina y tienen el Calafate, por ejemplo, un aeropuerto internacional. Cosa que no tenemos en la provincia donde nosotros vivimos, en la zona sur de la región, donde tenemos dos Campos Hielo, las reservas de agua dulce, y como estamos, no estamos haciendo nada por la protección de aquello.

¿Por qué crees que no se ha hecho nada?

Yo creo que debe ser porque somos pocos habitantes, somos pocos votos. Pero estratégicamente es una zona clave... Estratégicamente es una zona clave, yo creo que ahí está la reserva de agua dulce más grande del país. Estamos planteando cambiar este paradigma y colocarle un sentido de soberanía y desarrollo, pero con la gente que habitan los territorios y abrir algunas rutas, por ejemplo, hacia el turismo.

Sobre todo hablando de Campo Hielo Sur, donde nosotros tenemos una propuesta para el Estado. Si construimos un camino desde la Carretera Austral de Bajo Pascua, donde también existen aeródromos, que está prácticamente abandonado hoy día, podríamos recuperar eso.

Ahí no se generan prácticamente vuelos, con suerte algún vuelo privado... Hoy día no se están haciendo vuelos al sector. Podríamos construir 24 kilómetros de camino, sobre una falda de la exposición sur de un cordón montañoso que llega al ventisquero Jorge Montt. Si logramos subir por un camino llegaríamos prácticamente al plató de Campo Hielo. En una ruta de nieve podríamos estar en dos horas y media, tres horas, en Paso Marconi, desde el Jorge Montt.

Ese es un proyecto demasiado ambicioso que ahí es donde tienen que tomar decisiones las autoridades máximas del país para hacer algo así. Pero con lo que está al alcance de nuestra mano, nosotros vamos a generar un proyecto que nos ha financiado la Subdere, de hacer una ruta de trekking para subir a Campo Hielo.

¿En qué estado va el proyecto?

Ya construimos los primeros dos domos, que sería el campamento base por la exposición sur del cordón montañoso de la entrada al ventisquero Jorge Montt, donde ya trazamos una ruta con la colaboración del Instituto Campo Hielo y con la colaboración de la UTEM, de la Facultad de Turismo, y ya tenemos la ruta trazada.

Ahora ya concluimos el primer campamento y vamos a postular a un segundo, que sería a la entrada de Campo Hielo, donde se podría llegar en un día de trekking.

Y lo otro, colocar un portezuelo donde bajar hacia el glaciar Lucía que está en el lago Bergues, y allí tu accedes a la carretera austral. Entonces puedes llegar caminando por arriba del cerro, una ruta muy bonita, ves Campo Hielo y a su vez llegas a la carretera austral. Ahí también están los huemules en estado natural y en un buen estado de conservación porque también está el Parque Nacional Bernardo O’Higgins

¿Es una zona de huemules permanente?

Es una zona de huemules permanente, porque son terrenos periglaciares. Se ha logrado mantener con la baja de la masa ganadera de la zona que hubo en su momento. Al sacar los animales, ya pudieron repoblarse todas las zonas y los valles con huemules.

Ustedes generaron una alianza con una fundación en la zona, que lo que busca es conservar ese lugar...

La fundación La Tapera están haciendo los estudios de conservación de todas las zonas que eran terrenos privados que se compraron con fines de conservación.

En la conversación que hemos tenido hay una apertura para la comunidad, de todas las infraestructuras que ellos están desarrollando, porque están desarrollando senderos, miradores por ejemplo, donde se avistan a los huemules. Eso es muy importante porque estamos incorporando a la gente local a este proyecto privado. Va de la mano con la política que nosotros estamos planteando de un desarrollo sustentable en la zona Tortel. Productiva-sustentable.

Respecto a las Fuerzas Armadas (FFAA) ¿Hay algún compromiso en esa zona?

No, no tenemos ningún compromiso. Hemos hecho reuniones años atrás con subsecretarios de Marina, con ministros de Defensa anteriores. Cuando estuvo el ministro Burgos en defensa también nos reunimos con él. Le planeamos este proyecto. Estaba bastante entusiasmado pero nunca ha llegado en la zona. Con el actual gobierno estamos igual. No solo entendemos que es una zona aislada… Es una de las zonas más importantes para FFAA, estamos hablando de Campo Hielo Sur...

No solamente para las FFAA sino que para todos los compatriotas chilenos. Y es un territorio nuestro que está prácticamente despoblado y no tenemos políticas públicas que apunten a generar actividades que consoliden la zona que es territorio chileno. Eso nos falta. Y si nosotros lo vemos por el lado argentino, tienen un desarrollo tremendo. Tienen luz eléctrica, alcantarillado, de todo; pavimento, hasta El Chaltén, prácticamente hasta el monte Fitz Roy.

Acá en Chile no tenemos muchas cosas. El alcalde de O’Higgins también está haciendo algo allá, lo que puede. Pero también en nuestras manos está ligar desde Villa O’Higgins a Campo Hielo, porque tienen que cruzar el lago O’Higgins. Y si hay temporales no puedes cruzar.

Resistencia a las salmoneras

El arribo de las salmoneras ha marcado la contingencia reciente de la zona austral. El conflicto entre la comunidad de Puerto Williams con la empresa Nova Austral, que se ha agudizado los últimos meses por operar ilegalmente en el canal Beagle, es un ejemplo de ello.

“En la zona del glaciar Jorge Montt estamos planteando un área costera marina protegida. Ahora estamos trabajando en instrumentos de gestión que vamos a tener”, explica el alcalde Bernardo López.

¿En qué consiste esa zona marítima protegida? ¿Qué es lo que buscan proteger ahí?

Buscamos proteger que no entren las salmoneras, básicamente, a pesar de que no hay ninguna por el momento. Nosotros estamos declarando esa zona como área costera marina protegida de múltiple uso.

¿Han habido acercamientos de las salmoneras por instalarse en ese sector?

Muchísimos, muchísimos. De hecho hay Triple A en Tortel que están disponibles, por ley. Entonces nosotros hemos planteado esto como un instrumento de planificación de desarrollo sustentable, donde puede hacerse uso también de los recursos marinos, como pesquería artesanal.

Desde Caleta Tortel, que es la capital de la comuna Tortel, que son 24 mil kilómetros cuadrados a la superficie de nuestra comuna, gran parte es un parque nacional, Campo Hielo Sur y Campo Hielo Norte, que están dentro de la comuna.

O sea no solamente tiene que ver con la soberanía y el desarrollo, sino que también tiene que ver en el fondo con lograr la conservación donde hoy día se podrían ver afectadas por las salmoneras....

Exactamente. Y eso nosotros, como comunidad de Tortel, nos oponemos (a las salmoneras) en su conjunto.