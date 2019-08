Energía desde dentro: los beneficios de la geotermia

A mediados de julio hizo noticia la marcha blanca de un sistema de calefacción en el Liceo Bicentenario Altos de Mackay en la ciudad de Coyhaique. ¿Lo interesante? Es una calefacción pionera en Chile, al ser alimentada por energía geotérmica. La iniciativa se suma a otras dos ya implementadas por el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes y la Universidad de Chile (CEGA), y que fueron financiados a través de los Fondos para la Innovación y Competitividad (FIC).

Las energías limpias y sustentables toman día a día más páginas en la agenda pública: en Chile, la zona norte posee la mayor incidencia solar del mundo, mientras que según cifras del Ministerio de Energía, la energía eólica alcanzaba los 1.305 megawatts de producción a finales del 2017. Pero bajo el radar de muchos pasa la geotérmica, otra de las cuales la geografía nacional es privilegiada para su producción.

"(Para generar energía geotérmica) necesitas encontrar en profundidad un reservorio geotérmico: un volumen de roca que va a estar en la profundidad de mil a tres mil kilómetros de profundidad. En este volumen de roca hay un fluido de alta temperatura, por sobre los 120-300°C. Es este fluido de alta temperatura y presión, una vez que tu lo perforas a través de un pozo común -lo más parecido a uno de petróleo- al llevarlo a la superficie genera vapor, el que es capaz de mover una turbina que genera electricidad", explica el investigador del CEGA, Diego Morata.

La cadena volcánica en nuestro país hace que los sistemas geotermales -de los cuales se extrae el fluido de alta temperatura- se encuentren a menos profundidad que en otros lugares del planeta. Morata explica que mientras que en Alemania -país que ya empezó a reemplazar parte de su matriz energética a base de carbón por geotérmica- tuvieron que perforar la tierra por sobre los 3.000 kilómetros de profundidad, en Chile basta un tercio.

Las ventajas de la geotermia

Si bien un cambio hacia las energía limpias y renovables requiere de varias fuentes, en Chile la geotermia puede aportar significativamente a la transición. Entre sus aspectos positivos frente a otras energías sustentables se cuenta un alto factor de planta, que es el tiempo real en que una planta de energía puede estar generando electricidad. El investigador del CEGA comenta que es del orden del 90 al 95 %. "Una vez que se da con el reservorio se puede mantener funcionando 24 horas al día. Eso no lo tiene ninguna energía renovable: por ejemplo, la solar tiene un factor de planta del 30, 40 por ciento".

Otra de las ventajas de esta energía en Chile corresponde a la presencia de reservorios geotérmicos a lo largo de todo Chile. "Puedes generar electricidad no solo en el norte, sino que en el centro y en el sur de Chile. La geografía nacional tiene ventajas especiales para desarrollar proyectos geotérmicos. Los más avanzados en Chile están en la frontera con Perú, mientras que los más australes están en la región de Los Lagos. E incluso se puede extender mucho más al sur", agrega Morata.

Y si bien no todos los reservorios geotérmicos alcanzan las temperaturas adecuadas para la generación de energía, aún se pueden utilizar para generar calor directamente. Es el caso del Altos de Mackay en Coyahique: "uno saca calor del subsuelo a poca profundidad, y mediante un intercambio de calor se lleva a una bomba de calor geotérmica, que permite

la distribución de calefacción en espacios pequeños, como salas de clases", explica el investigador y académico de la Universidad de Chile.

Apoyo a la geotermia en Chile

Sin embargo, y a pesar de que la geotermia es un campo de investigación prometedor, en Chile no cuenta con un apoyo estable. Los proyectos implementados por el CEGA en Coyhaique fueron financiados a través de un fondo concursable del Gobierno Regional de Aysén. Por otra parte, su investigación a través de los últimos diez años recibió financiamiento por el Conycit a través de otro programa concursable de vigencia entre el 2011 y el 2020.

"Si me preguntan qué vamos a hacer como CEGA desde el 2021, sólo puedo responder 'no sé'. Nuestro financiamiento es por un programa concursable, pero si no lo hubiésemos ganado hoy los trabajos en Coyhaique no serían noticia. No es una decisión del Estado de tener un centro de investigación de geotermia porque pueda ser beneficiosa para el futuro", sentencia Morata, quien ve incertidumbre en el futuro para la geotermia.

Por lo mismo, desde el CEGA esperan tener un financiamiento más consistente para los próximos años, sobre todo con la reciente creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. "Esperaría que la inversión en estos campos pasara de ser la de un país subdesarrollado a pensar a niveles del porcentaje de PIB similares a los de los países con los que nos comparamos. Siempre miramos a Finlandia, Corea del Sur... y mientras tanto en Chile (el aporte a ciencia) sólo es de un 0,38%", finaliza.