Desorden supera a Chile Vamos: a horas de cierre de inscripciones no logra alinear a la oposición

Luego de la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI, por la defensa que hizo el Senador de su padre condenado por abusos sexuales a menores de 14 años, el flamante nuevo presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, tuvo que asumir una tarea que había quedado pendiente en Chile Vamos y en una semana clave: coordinar las candidaturas de la oposición para las elecciones municipales y de Gobernadores Regionales de octubre, antes de que cierre el plazo de inscripción el 29 de julio a las 23:59. El tiempo se acaba y las posibilidades de un acuerdo amplio se ven muy bajas.

“La unidad no es un camino, la unidad es el camino si lo que queremos es derrotar a la izquierda y sacar al Frente Amplio de La Moneda”, dijo el diputado Ramírez pocos días antes de asumir la presidencia de la UDI. “Podemos traer a los mejores candidatos, podemos traer las mejores ideas, pero si llevamos dos candidatos a alcalde en una comuna y la izquierda lleva uno, vamos a perder“, vaticinó lapidariamente el parlamentario.

Ramírez reconoció que “la unidad es el factor más importante” y a esto se dedicaría en primer lugar como presidente de la UDI. El diputado hizo un llamado de emergencia: “A que todo lo que esté a la derecha de la izquierda, todo lo que se autodefina como oposición, trabaje en conjunto para derrotar a la izquierda”.

Desde hace un tiempo se viene especulando que la oposición estaba atrasada en el tema electoral y que Chile Vamos no lograba coordinar a los diferentes partidos. Desde sus filas coincidían, pero también explicaban que el bloque opositor ahora es mucho más amplio que en el pasado y por ahí se explicaba que la coordinación requería más tiempo.

Ahora, voces al interior de Chile Vamos reconocen que es difícil que se genere una mesa de diálogo con los actores necesarios para levantar un acuerdo amplio. Sin embargo, desde las colectividades ya están en proceso de inscripción de candidatos, para llegar a tiempo al menos con algunos nombres y con ello algunas definiciones importantes que han ido despejando el camino.

Por ejemplo, Renovación Nacional anunció ayer que su candidato a Valparaíso por Chile Vamos, Leonardo Contreras, puso a disposición su candidatura en pos de la unidad del sector. Con esto, el vicepresidente del club de fútbol Santiago Wanderers, Rafael González, se apuntala como el candidato republicano que competirá contra la frenteamplista, Camila Nieto.

Así es, al parecer, como se irán resolviendo las negociaciones en la derecha durante este fin de semana. Al interior de Chile Vamos, desde una de su directivas, comentan que hasta ahora no ha habido una reunión que se pueda llamar “institucional” entre las directivas del conglomerado y el Centro Democrático -pacto de Demócratas y Amarillos- más Republicanos. Estas fuentes comentan que los de la tienda de Kast, no han estado disponibles para eso.

Puede ser que hayan algunos acuerdos, pero serán uno a uno. Es decir, dependiendo del candidato y la localidad en cuestión, pero desde la oposición ya ven difícil que exista una reunión conjunta.

Chile Vamos más fluido con Republicanos que con el Centro Democrático

Desde el Partido Republicano descartaron que no hayan estado disponibles para sentarse en la mesa a conversar. Arturo Squella, presidente de la colectividad, explicó que “han tenido cambios en las directivas, quizás por ahí hubo una confusión”. Más allá de eso, aseguró que “las comunicaciones han estado bastante fluidas, siempre hemos tenido la oportunidad de compartir información”. Sobre una reunión, dijo que “no viene al caso, no es relevante, no es interesante”.

La tienda liderada por José Antonio Kast no pierde tiempo. Publicaron una lista con 60 candidatos preliminares a alcalde y Squella, reveló que no aspiran a más que el 16% o 17% de los municipios. En un acto en la sede partido, con diversos candidatos y Kast presente, anunciaron que Ruth Hurtado no iría por Recoleta. El motivo, evitar la división de los votos del sector.

Con este gesto, los republicanos buscan demostrar que, aún cuando no están por sentarse y coordinar candidaturas, sí están por buscar candidatos únicos y, según explicó Sequella, quienes presenten dos candidatos de igual manera “tendrán que dar explicaciones a Chile, a la oposición completa y a vecinos de esa comuna”. Ahora, estos candidatos son preliminares y durante este fin de semana se podría determinar la lista definitiva.

El pacto entre Demócratas y Amarillos por Chile se inscribió durante la tarde del viernes en las oficinas del Servel. A la salida, la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, aseguró que siempre han trabajado “lograr acuerdos regionales, territoriales y esperamos que eso, obviamente, al final de esta semana se pueda materializar en algunos territorios del país”.

Si bien la senadora aseguró que existen algunas “conversaciones avanzadas para lograr eso con candidaturas que nos importa apoyar”, dirigentes al interior del pacto tienen poca fe. “Lo que no fue, no fue”, dice una fuente a El Mostrador.

Pero en realidad la crítica es más severa. Al interior del Centro Democrático descartan que las últimas polémicas en que se ha visto envuelta la UDI, complicaran la negociación. Aseguran que la descoordinación viene de antes, pues lo que ha imperado es mirar en menos a Demócratas y a Amarillos y por ello, aseguran estas voces, en Chile Vamos han actuado con poca generosidad.

Lo más grave, creen, es que se ha demostrado que Chile Vamos no tiene vocación de mayorías y que su capacidad articuladora ha quedado al debe.

Todo este análisis y planificación, cabe recordar, está al margen de la ofensiva del Partido Social Cristiano que presentará 70 candidatos a alcaldes, 16 a Gobernadores regionales y no planea ceder un ápice a Chile Vamos y al Partido Republicano. Desde el oficialismo calculan que, si la tienda evangélica logra sacar un 8% en alguna elección en donde la izquierda tenga un solo candidato, la derecha puede ver frustrada su posibilidad de hacerse de las elecciones.

El cientista político y director de Factoría Pública, Danilo Herrera, analiza que “Chile Vamos no ha tenido la capacidad de liderar la oposición, ya que terminarán compitiendo contra Republicanos, Demócratas, Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano en muchas comunas y regiones del país”. El fenómeno que está detrás sería nuevamente la atomización opositora que, según Herrera “le da ventaja a las fuerzas progresistas en estas elecciones”.

“Dicho esto, desde el oficialismo y la DC van unidas en todas las comunas del país, mientras que la oposición, en el mejor de los casos, tiene dos o tres candidatos”, es decir, que la división de la oposición “le entregará oxígeno a las fuerzas progresistas en estas elecciones que las daban por perdidas”.