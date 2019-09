Lanzan Condorito Inclusivo para personas con discapacidad

En el inicio del mes de las fiestas patrias, el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Universidad Tecnológica Metropolitana lanzaron la primera edición de Condorito Inclusivo.

Este es un hito en el desarrollo de publicaciones para personas con discapacidad, ya que fue confeccionado por el Centro de Cartografía Táctil de la UTEM, con la metodología de Lectura Fácil, que permite ser comprendido por personas con algún grado de discapacidad intelectual, al tener una estructura más simple y específica. Además, la publicación incluye imágenes táctiles, texto en Braille y macrotipo para ser leído por personas con discapacidad visual.

La directora nacional de Senadis, María Ximena Rivas, destacó que todas las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar en igualdad de oportunidades: “Las personas con discapacidad tienen derecho al ocio y la recreación y en este caso se grafica con Condorito Inclusivo”.

“Esta iniciativa demuestra el verdadero compromiso con la responsabilidad social, de considerar a todos dentro las acciones y actividad, no dejando a nadie atrás y acciones como esta van esa línea, de que nadie quede atrás en ningún ámbito”, agregó la autoridad.

"El Centro de Cartografía Táctil está hace prácticamente 20 años trabajando en el tema de la construcción de material didáctico en apoyo a la educación inclusiva, pero lo relevante es que se ha podido introducir otros temas, esta vez, el cómic, que está muy de moda hoy, y ha podido rescatar una figura como Condorito que no es solo una figura nacional, sino que es Latinoamericana y ponerle el macrotipo y Braille, para poder disponer de este material para más o menos el 20% de los chilenos que tienen algún grado de discapacidad visual", señaló el vicerrector de Transferencia Tecnológica y Extensión UTEM, Mario Torres.

Durante el lanzamiento se entregó un reconocimiento por historia y trayectoria a Sergio González, dibujante por 33 años de Condorito, y a Viviana Ríos, nieta de René Ríos Boettiger, conocido como "Pepo", historietista chileno creador del personaje Condorito.

El proyecto Condorito Inclusivo surgió hace 2 años, siendo el primer cómic accesible realizado en Chile y cuenta con seis revistas de chistes en su primera etapa. Luego, se lanzarán seis números adicionales y un tablero de juego táctil con un mapa de Pelotillehue y figuras 3D de los personajes.

El trabajo ejecutado por el CECAT de la UTEM, se hizo en colaboración con World Editors Chile, y cuenta con el apoyo de Ediciones UTEM y la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión de la misma casa de estudios.

18 de septiembre inclusivo

En la oportunidad, además se presentaron las recomendaciones para celebrar un 18 de septiembre inclusivo, que busca promover entre los dueños, administradores de locales y municipalidades, la importancia de generar medidas de accesibilidad en los locales, restoranes y espacios públicos, donde se realicen fondas y ramadas, para celebrar un 18 de septiembre inclusivo a lo largo de nuestro país.

Entre las recomendaciones a municipalidades y locatarios está:

1. Reserve y señalice estacionamientos de uso exclusivo de personas con discapacidad en zonas cercanas a las fondas y ramadas, considerando una ruta accesible desde el estacionamiento al lugar de destino.

2. Establezca rutas accesibles, es decir, circulaciones de al menos 1.20 m. sin obstáculos, desniveles o superficies inestables que dificulten el desplazamiento de personas mayores, personas usuarias de silla de ruedas o con coches para infantes y personas ciegas.

3. Las rutas accesibles deben ser continuas y conectar todos los espacios y servicios a disposición del público.

4. Considere una iluminación uniforme y homogénea, que evite zonas oscuras o encandilar las rutas accesibles y espacios de uso del público.

5. Si los accesos no son planos, disponga de rampas que tengan un largo mínimo de 1 metro por cada 10 centímetros de desnivel. Considere ancho mínimo de 1.20 m. que permita el tránsito de dos personas juntas.

6. Considere un ancho de al menos 90 cm. para las puertas de acceso principal al recinto, y para aquellas puertas interiores y acceso a los baños.

7. Distribuya el mobiliario de fondas y ramadas de modo que no obstruyan las rutas accesibles ni las vías de evacuación.

8. Mesones de atención y mesas con una altura de 80 cm y un área libre bajo éstas para su aproximación, permiten que una persona en silla de ruedas pueda utilizarlas sin inconvenientes.

9. Considerar como mínimo un baño accesible, con una puerta de acceso de al menos 90 cm. de ancho con apertura por manilla. Al interior, dimensiones que permitan a cualquier persona girar sobre sí misma con los brazos extendidos, un espacio libre de objetos junto al inodoro de 80 cm. de ancho por 120 cm. de largo. Y a cada lado del inodoro: una barra de apoyo fija (al lado del muro) y otra abatible (hacia el espacio libre), lavamanos sin pedestal, y accesorios a baja altura. No incline el espejo.

10. Las personas con discapacidad tienen derecho a ingresar y ser acompañadas permanentemente por su perro de asistencia en todo edificio o espacio público, sea de propiedad privada o pública (Ley N° 20.025).

11. Señalice correctamente los servicios habilitados para personas con discapacidad con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, SIA.

12. Tenga a disposición un menú en Braille o audible para personas ciegas, así ellas podrán acceder a la información de lo que se ofrece para consumir y mayor independencia para decidir.

13. Si hay personas sordas, llame su atención con un toque o gesto. En caso que usted no domine la lengua de señas, hable con tranquilidad y vocalice las palabras que desee comunicar o escríbalas.