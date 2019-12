"Te Regalo Mis Colores": la exposición del Taller de Arte Teletón

Como una forma de homenajear y agradecer la entrega de quienes se encargan de su cuidado y acompañamiento emocional, un grupo de pacientes que asisten al Taller de Arte de la Teletón, desarrolló la muestra “Te Regalo mis Colores”, que a partir del 04 de diciembre estará abierta a todo público en la Sala de Arte CCU Foco Social.

Se trata de 14 pinturas sobre tela de 90 x 70 centímetros, que dan cuenta del estrecho vínculo entre los artistas y sus cuidadores, un tributo que alude a las madres, padres, abuelos y abuelas que contribuyen al proceso rehabilitación de personas con discapacidad.

Todas las obras de esta exposición del Taller de Arte Teletón, plasman en colores y formas las emociones que evocan en los niños las personas que están su cargo en el día a día. Para su realización, los cuidadores y cuidadoras fueron invitados a participar de una sesión fotográfica, lo que dio como resultado un retrato individual de cada uno de ellos.

La oferta del arteterapia está centrada en entregar herramientas que permitan a niñas, niños y jóvenes en situación de discapacidad identificar y desarrollar aspectos básicos en el crecimiento de una salud emocional fortificada, para seguir adelante con su proceso de rehabilitación e inclusión social.

Marisol Cisternas, es mamá y cuidadora de Amaro y Florencia Araya, ambos pacientes Teletón, quienes pintaron juntos la obra “Nuestra mamá es linda”. Reconoce que le “emociona mucho que ellos lograron plasmar en este cuadro todo lo que ellos ven y que a veces yo siento que no lo ven, que no estoy, que soy solo mamá. Me doy cuenta con este cuadro que no soy sólo mamá de ellos, soy su red de protección, soy una persona entretenida, soy mucho más”.

Mientras que Maitena Chamorro pintó “Conectadas” muestra que la une con su mamá, Paula González, para ella la obra fue una sorpresa. “Mi hija pintó árboles unidos, porque dice que es como me ve a mí, fuerte. Yo me sorprendí, no sabía que me veía así. Es un orgullo”.

Ximena Casarejos, directora Ejecutiva Teletón explica que las obras “son las emociones de los niños y es la forma de agradecerles a los cuidadores las atenciones permanentes que tiene día a día con ellos. Los niños han querido homenajearlos, invitamos a todos a que vengan a ver esta hermosa muestra llena de colores y agradecimiento”.