Experto advierte sobre el aumento de alcoholismo durante la cuarentena

La pandemia de Covid-19 en nuestro país y en el mundo ha traído una serie de consecuencias desde el punto de vista físico y psicológico para la población. Dentro de las más problemáticas que se presentan a raíz de la medida de confinamiento es incremento de consumo de alcohol y otras sustancias.

El encierro impacta negativamente en la salud mental de la sociedad y pudiera generar ciertos factores de riesgo. Así lo afirma el docente de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile, Alejandro Cifuentes. “No

hay una relación directa, pero sí la cuarentena pudiera generar ciertos factores de riesgo que están asociados al consumo. La cuarentena en sí misma es un cambio, un cambio en nuestras rutinas y los cambios impactantes generan estrés, ansiedad", explica.

"Estos son factores de riesgo en la medida en que nosotros no podemos satisfacerlos con otras actividades. Probablemente cuando alguien estaba aburrido, estaba estresado o estaba ansioso, podía hacer deporte, podía salir con los amigos, podía realizar alguna actividad en el exterior. Hoy en día, nos vemos limitados a esa posibilidad y tratamos de buscar otras estrategias que quizás pudieran no ser tan adaptativas como consumir alguna droga tanto ilícita como licita. Desde esa perspectiva, no existe una relación directa, pero sí la cuarentena pudiera favorecer estos factores de riesgo”, describe Cifuentes.

Por su parte, las personas que padecían de un consumo dependiente previo al aislamiento social han sufrido de malestar físico, psicológico y emocional, debido a la privación de sustancias o difícil camino a ellas. “La cuarentena supondría una privación de sustancias o al menos una mayor dificultad en el acceso. Esto trae como consecuencia en el cuerpo de una persona que tenía una adicción a una sustancia, la presencia de diversos síntomas físicos y fisiológicos bastante complejos que se dan por la no satisfacción de esa necesidad", advierte el especialista.

"Estos síntomas se manifiestan como náuseas, mareos, sudoración excesiva, inquietud motora y otros psicológicos como estrés, ansiedad o irritabilidad. Si hay una persona que está en esa situación, es importante que pueda solicitar la ayuda pertinente, tanto farmacológica como psicológica, para poder enfrentar mejor esta situación que se da en cuarentena”, agrega Cifuentes.

Según un reciente informe de Senda, en nuestro país el 43,3% de personas dicen haber consumido alcohol en el último mes. Además, uno de cada cinco consumidores de alcohol de la última semana se embriaga, es decir, ingiere más de cuatro tragos. Si necesitas ayuda puedes comunicarte al fono Drogas y Alcohol 1412 y pedir orientación profesional.