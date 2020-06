Audiolibro: el formato de lectura inclusivo que crece con fuerza en tiempos de pandemia

Nació como una alternativa para las personas con discapacidad visual, pero con el tiempo, se ha transformado en una interesante herramienta para quienes no tienen tiempo de sentarse a leer un libro y han optado por “escucharlo”, mientras realizan al mismo tiempo otras labores.

Se trata de los audiolibros, una industria que, sobre todo en estos meses de pandemia, ha crecido de manera considerable. En España, de hecho, cifras oficiales dan cuenta que los seis mil títulos existentes en 2017 llegaron a 10 mil el año pasado y que esa cifra llegará a 14 mil cuando termine el presente año.

Para algunos puede parecer una moda y para otros una verdadera burbuja, pero lo cierto es que todo este boom ha permitido que los no videntes puedan acceder a obras que hasta hace pocos años no estaban disponibles, como por ejemplo el género de las novelas.

“Hasta no hace mucho, la oferta para ellos eran más que nada libros de autoayuda, y las grabaciones de los textos se hacían de manera bastante precaria. Afortunadamente es un concepto que cambió y evolucionó mucho en pocos años. De hecho las obras más importantes ya se están publicando simultánemanete en ambos formatos”, sostiene la actriz chilena María Ignacia Hojas, voz de audiolibros que son éxito de venta en Estados Unidos, de autoras de la talla de Isabel Allende y Patti Callahan.

Es un auge, explica, que en términos de inclusión hizo desaparecer las diferencias entre el público que puede ver y el que no. “El audiolibro, es un formato dirigido a todo público, es una nueva forma de acceder a contenidos y de alguna manera no distingue entre las personas que ven y las que no. Por eso las descargas crecen día a día, sobre todo en estos tiempos de pandemia, con la mayor demanda de formatos digitales”, dijo.

María Ignacia, quien se radicó hace cinco años en Los Ángeles, ha vivido de cerca esta evolución. Su primer paso en las grandes ligas de este mercado lo dio en 2017, cuando grabó en los estudios de la prestigiosa compañía independiente Deyan Audio el libro “De Amor y de Sombra”, de Isabel Allende.

“Para mí fue muy significativo saber que la propia Isabel Allende escogió mi voz. Traspasar las imágenes del texto que ella describe con tantos detalles, requirió mucho trabajo de control de la respiración, de ritmo y claridad de la voz para transmitir las pequeñas sutilezas de las palabras. El resultado me dejó muy contenta, porque no es solo una voz que lee, es una voz inmersa en ese mundo, una voz que experimenta y presencia todo lo que se está contando”.

Esa experiencia fue un verdadero trampolín, que le permitió posteriormente grabar el audiolibro de la novela “Becoming Mrs. Lewis”, de la escritora éxito de ventas Patti Callahan, elegida como la “Autora del Año” en Estados Unidos en 2019.