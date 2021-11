Harry Grayde, director ejecutivo de World Vision: "El mayor problema de la infancia tiene que ver con pasar mucho tiempo solos"

Las recientes elecciones fueron una nueva oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes (NNA) opinaran sobre lo que piensan y sienten, a través de una plataforma online que implementó la ONG World Vision para incentivar la participación y el protagonismo de la población infantojuvenil en este proceso de especial relevancia para el futuro del país.

Harry Grayde, director ejecutivo de World Vision, explicó el interés "en relevar las voces de los NNA. En este caso en particular le hicimos preguntas que tienen que ver con su entorno, sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes, si sienten o no que se respetan sus derechos, si sienten o no si son discriminados y agregamos una pregunta sobre qué harían ellos por la niñez en Chile si fueran Presidente o Presidenta".

La iniciativa "Los niños y niñas también votan" cuenta con el patrocinio de Servel y su objetivo es sistematizar los resultados para representar la voz de la infancia en una instancia clásicamente adultocéntrica como son las elecciones. Se busca, a la vez, fomentar desde pequeños la participación cívica y ciudadana.

Algunos resultados que destacan es que los NNA de zonas urbanas ven como principal problema medioambiental los basureros ilegales o que no se retira la basura, mientras que en zonas rurales, el problema principal que les afecta es la contaminación del agua.

Respecto a la pregunta "qué es lo que más les afecta", respondieron mayoritariamente el hecho de estar solos y no tener a quién contarle sus inquietudes o problemas. Ante cuál es el derecho más importante, fue el de contar con una educación de calidad.

"El mayor problema tiene que ver con pasar mucho tiempo solos, con no poder socializar o tener a alguien a quién contarle sus problemas", dice Grayde. "La soledad es un tema al que hay que prestarle atención".

Y agrega: "Si observamos a quienes marcaron a la pregunta de género ni masculino ni femenino, sino que 'otro', el 81% manifiesta o selecciona que pasa mucho tiempo solo o que no tiene con quien compartir sus inquietudes o problemas".

Los resultados alcanzados en la votación de niños y adolescentes serán sistematizados y analizados para así también influir en políticas públicas que les entreguen protección y seguridad. World Vision creará un documento para las autoridades acerca de lo que los niños y niñas quieren para el Chile del futuro.

Esta acción de incidencia ha tenido implementaciones previas: dos presenciales, en las Elecciones Municipales de 2016 y en las Elecciones de primera vuelta presidencial en el año 2017; y dos online, en octubre 2020 en el Plebiscito Constituyente y en mayo 2021 en la elección de la Convención. La participación de niños y niñas en éstas dos últimas llegó a más de 18 mil opiniones.

Esta iniciativa iniciada en Chile ya ha tenido réplicas en El Salvador y Perú, y se espera su ampliación a México, Bolivia y República Dominicana.