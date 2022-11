Especialistas llaman a ponerse al dia con segunda dosis de vacuna contra la varicela 

Este año está a disposición de los niños y niñas en Chile la segunda dosis de la vacuna contra la varicela para aquellos lactantes que se inocularon en el 2020 luego de ser incluida en el Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI).

Aunque Chile se ha puesto al día, como otros países del mundo, en la colocación de esta vacuna, no deja de preocupar la baja en los números de vacunados hasta ahora, afirman los especialistas.

Juan Pablo Torres, infectólogo de la Universidad de Chile, plantea su preocupación debido a que, si bien “en 2020 el 83% de los lactantes cumplió con la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la varicela, y aunque representa un número importante de la población vacunada, no alcanzó a llegar al 90%. Y este año, con la segunda dosis, hasta ahora aproximadamente solo el 60% de los infantes han cumplido con su inoculación”.

Actualmente, existe una población de niños que no se logró vacunar y que están en situación de riesgo, según explica el especialista. “Siempre que se inician estos programas pueden quedar fuera algunos niños mayores a la edad que se estableció en la fecha de corte para la primera estrategia de vacunación establecida por el Plan Nacional de Inmunizaciones. En ese caso, esos niños pueden recibir la vacuna de forma particular si es que no han tenido varicela. Al contrario, si un niño ha tenido varicela y ha sido documentado por un pediatra, no tiene que vacunarse”, sostiene el médico.

Qué es la varicela

La varicela es una infección que afecta principalmente a los niños y niñas y en algunos casos podría generar complicaciones que puede implicar una hospitalización y muy raramente la muerte. Por este motivo, para los especialistas la óptima cobertura de la vacuna contra la enfermedad es lo que más puede ayudar a evitar la infección, complicaciones y la muerte en niños o personas afectadas.

Según indican, una dosis de la vacuna contra la varicela incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones es suficiente para reducir mortalidad y morbilidad grave por varicela, pero no para limitar los casos más leves, la circulación viral y los brotes.

Dos dosis de esta vacuna tienen mayor efectividad y ayuda además de reducir mortalidad y morbilidad grave, a disminuir el número de casos y brotes causados por varicela.

Para el experto, “actualmente en Chile, al igual que prácticamente en todos los países de Latinoamérica, está la vacuna contra la varicela en un esquema de dos dosis, que se inicia cuando el niño tiene el año y medio de edad y que continúa con una segunda dosis, que se incorporó recientemente en el Programa Nacional de Inmunizaciones para los niños de 36 meses o tres años".

"La importancia de la vacunación radica en que si se logran óptimas coberturas se puede evitar la infección por varicela. Según un estudio realizado durante cinco años en la región de Valparaíso y en el Área Metropolitana, se observó que el tipo de complicaciones que llevan a la hospitalización de un niño enfermo por varicela es la aparición de infecciones, sobre todo en la piel y en diferentes partes del cuerpo, cuyo tratamiento requiere de antibióticos endovenoso y otro tipo de intervenciones", agrega el infectólogo.

"En este estudio además se observó que luego de las complicaciones infecciones en piel y tejidos blandos, se hospitalizaron niños con infecciones del sistema nervioso central, como episodios de convulsiones y encefalitis producidas por el virus varicela-zóster”, precisa.

Para el doctor Torres, “otras complicaciones ocasionales están dadas por el mayor riesgo para infecciones bacterianas severas, principalmente causadas por estreptococos del grupo A o Streptococcus pyogenes, en las que podrían producirse episodios de shock o sepsis, lo que constituye una infección grave bacteriana producida por la complicación secundaria a la varicela".

"Aunque estas bacterias normalmente colonizan la piel, en niños con ciertos factores de riesgo, como los niños con cáncer, o los que serán trasplantados o reciben medicamentos que bajan sus defensas o inmunosupresores, la varicela puede tener un curso más severo”, añade.







El experto afirma que Chile en relación con varios de los países vecinos tiene la posibilidad de ofrecer dos dosis de la vacuna y espera que la vacunación continúe teniendo cada vez más impacto en la medida que vaya avanzando la cantidad de niños que van siendo vacunados en el país.

Campaña

Para hacer un llamado y tomar conciencia sobre la importancia de la prevención a través de la vacunación la Fundación Oncomamás - de madres y padres con niños con cáncer- y MSD llevó a cabo la campaña “Pongámonos al día”.

Beatriz Troncoso, directora de la Fundación Oncomamás, señala que la importancia de esta iniciativa “es alcanzar una mayor cobertura de la vacuna contra la varicela. Los niños y niñas que están en un escenario adverso ya sea por estar enfermos con cáncer o por estar sometidos bajo tratamiento inmunosupresión generan una mayor protección producto del efecto capullo, gracias a la cobertura completa por parte de la población infante que participó de la primera jornada de vacunación".

"En definitiva, la colocación de la segunda dosis puede evitar en muchos casos la muerte en este grupo de riesgo”, expresa.

En ese sentido, el especialista también afirma que gracias al esquema de vacunación contra el Covid 19, poco a poco se han ido retomando las actividades rutinarias después de la pandemia.

“Tener acceso a estrategias seguras de prevención de infecciones como esta, no solo evitamos enfermedades severas, sino también casos de hospitalización y, lo mejor es que, al estar cubiertos por el programa nacional de inmunizaciones, todos tenemos acceso a ellos”, asevera.