Acreditan nuevo doctorado de universidad regional

Tras un riguroso proceso, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) otorgó una certificación de calidad por cinco años al Doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado, que imparte la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule (UCM). Se trata del octavo programa de postgrado que la institución logra acreditar ante la autoridad evaluadora.

“Este fue el primer doctorado propio de la universidad que se acreditó inicialmente por tres años y ahora vuelve a marcar un hito al acreditarse por cinco”, sostuvo la directora de Postgrado del plantel, Karina Vilches, quien calificó la resolución de la CNA como una verificación de excelencia.

“Por primera vez la universidad tiene un programa acreditado por cinco años. Es un reconocimiento al trabajo de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, de la facultad, del comité académico, del claustro académico y de los colaboradores. Estamos muy orgullosos del programa y felices por nuestros estudiantes”, agregó la también doctora en Ciencias de la Ingeniería.

El director del doctorado, Fernando Córdova-Lepe, dijo que un eje clave de la acreditación fue la consolidación de una “propuesta novedosa”.

“Nuestra propuesta se distingue de lo que existe a nivel nacional; no es un doctorado de matemáticas y tampoco un doctorado en matemática aplicada, con acento en la creación de conocimiento matemático per se. Nuestro programa no es eso; tenemos un enfoque metodológico de la matemática, es decir, nuestra apuesta es crear conocimientos y desarrollos teóricos en disciplinas no matemáticas, usando la matemática como método”, señaló.

Según Córdova-Lepe, las matemáticas son una metodología que puede resolver problemas en otras áreas, como un lenguaje que “aspira a reflejar la estructura del todo”. “La gracia está en que sea una manera de experimentar en términos ficticios, para poder sacar conclusiones y proyecciones, sin tener el costo de un diseño experimental. Eso es una tremenda ventaja, porque hay espacios en que uno no puede experimentar, ya sea porque es muy oneroso o porque no hay una posibilidad ética de hacerlo”, aseveró el doctor en Matemáticas.

Las líneas de investigación del doctorado, que nació en 2016, son Sistemas Ecológicos, Reconocimiento de Patrones, Sistemas Silvoagropecuarios y Salud Pública y Biomedicina. “Pretendemos transformar matemáticos en científicos de amplio espectro, que sepan trabajar con otros poniendo la matemática al servicio”, puntualizó el director.

Calidad ante todo







La directora general de Aseguramiento de la Calidad Institucional en la UCM, Jeannette Blásquez, celebró asimismo la acreditación, que atribuyó a un trabajo colaborativo dirigido por “un equipo encargado de asesorar técnicamente a los comités académicos de los programas de posgrado”.

“Orientar el trabajo reflexivo durante el proceso de autoevaluación es clave para lograr identificar fortalezas y debilidades y luego levantar un plan de mejora realista y pertinente (…). Los programas de posgrados se pueden acreditar entre dos y diez años. Tratándose de un programa tan joven el DMAA, es un excelente resultado obtener cinco años en un segundo proceso”, aseveró.