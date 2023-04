Qué dice la ciencia de los remedios naturales para dormir

Eso no quiere decir que necesariamente tengas que recurrir a fármacos.

¿Entonces?

“Creo que si tienes buenas asociaciones con, por ejemplo, un aerosol de lavanda, que te hace sentir bien, y tu expectativa es solamente que te haga sentir bien , no que te haga dormir, entonces no veo nada malo en eso”, dice la experta.

“Pero si esos remedios se convierten en una muleta y crees que si no los tomas dormirás peor, eso es muy malo porque perpetúa el insomnio crónico real, y te hace sentir inherentemente que hay algo mal contigo”.

“ Si tienes un problema con el sueño durante un corto período de tiempo, mi mejor consejo sería no hacer nada .

“No te preocupes, deja que tu cuerpo vuelva a encarrilarse y no cambies tu comportamiento significativamente. Estarás bien.

“Es bueno ver el insomnio no como un problema sino como un patrón, entendiendo que somos humanos, no robots. La consistencia es la clave, no la perfección”.