Salud mental e innovación: ganador Global Teacher Prize advierte sobre lo que el Simce no detecta

Manuel Puebla, el chileno ganador del reconocimiento conocido como el “Nobel de la Enseñanza” se refiere acá a la crisis vocacional en nuevos profesores, el auge de la inteligencia artificial y cómo las lecciones de Gabriela Mistral y Paulo Freire siguen vigentes.

El profesor Manuel Puebla, reconocido con el premio Global Teacher Prize Chile 2022, considera que la búsqueda de la innovación dentro de la enseñanza es un proceso de aprendizaje constante donde cada docente debe verse también como un estudiante que puede adoptar nuevas formas alejadas de la ortodoxia que permitan ofrecer conocimiento de una mejor manera.

En esta exploración, refiere el egresado de Pedagogía en Música de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, uno puede echar mano a diversas áreas y no limitarse exclusivamente al arsenal de recursos que ofrece la pedagogía.

“Uno como profesor se tiene que cultivar ojalá todo el tiempo y para eso hay que desafiarse con cosas nuevas que quizás no tienen una relación directa con la docencia, pero que pueden servir como inspiración e insumo para ver si se puede aplicar tal o cual técnica, pensando en áreas como el teatro o la robótica, que en el caso mío me sirvió para armar mis clases de música”, sostuvo.

“Hay que salir del área exclusiva de la disciplina que uno maneja, porque el conocimiento no se construye desde una sola vereda sino de muchas”, expresó el docente.

En el marco del ciclo de charlas “Pedagogía crítica desde el aula musical”, organizado por la UAHC, Puebla se enfocó en la posibilidad de realizar ejercicios de enseñanza interactiva y el tránsito por una curva de aprendizaje hacia el fortalecimiento de la motivación del profesor.

“El sistema en el que estamos insertos usualmente no da mucho tiempo para innovar y por eso hay que sacarnos un poco la idea de que la innovación consiste en crear algo totalmente nuevo. No se trata de inventar la rueda, sino de alterar los elementos que ya existen y darles una vuelta de tuerca”, propuso el docente reconocido con el galardón internacional que es descrito como el “Nobel de la Enseñanza”.

Para dar hay que tener

“Para eso es bueno a veces pararse sobre hombros de gigantes como Montessori, Mistral y Freire. Explorar la noción de la Escuela Activa también puede impulsarnos en la búsqueda de nuevos conceptos. Cuando Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel en 1945 dijo, ‘el maestro verdadero tendrá siempre algo de artista’ y en el Decálogo Del Maestro escribió, ‘Cultívate. Para dar, hay que tener mucho’. Siempre deberíamos estar reflexionando en torno a lo que estamos haciendo y no conformarnos con una mentalidad fija”, advirtió.

“Hay que ser capaz de seguir creciendo, porque si no somos capaces de llegar más allá en nuestros conocimientos y en nuestra forma de entregarlos sólo vamos a ser unos agentes técnicos que mañana podrían ser reemplazados por un robot”, agregó.

Respecto a los resultados del Simce 2022, que revelaron la dimensión del impacto negativo que tuvo la emergencia sanitaria en el sistema educativo, llamó a considerar también otros elementos que pueden quedar fuera de la discusión sobre falencias estructurales.

“Sin lugar a duda el Simce es un instrumento que entrega datos, pero no podemos dejar que esos datos sean más importantes que lo que enfrentan nuestros niños día a día. Tras la pandemia quedó en evidencia que Chile está al debe en lo que respecta a la salud mental no solo de los niños y niñas, sino también de los profesores y profesoras”, opinó.

“Creo que aquí hay un tema bastante importante que es la valoración docente en sus distintas dimensiones, pensando respecto a cómo se valora el mismo profesor y también cómo lo valora la sociedad y el hecho de que haya gente que dice, voy a estudiar pedagogía porque es lo que me alcanzó” sostuvo.

“Eso no me asegura que vaya a haber un docente que realmente vaya a estar haciendo un cambio y en ese sentido prefiero que esa persona no opte por ese camino porque no es la vía”, destacó.

“Como profesor y como estudiante, que hasta el día de hoy sigo siendo, agradezco cuando un docente me enseña desde el corazón y no desde la pura razón. Ese es el motor y hay que ir un poco más allá porque en el fondo esas convicciones son los que mueven al ser humano”, declaró Puebla.